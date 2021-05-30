المجتمع اللي حواليكي خلاكي تكوني صور عكسية عن الحب والعلاقات العاطفية ومعظم الناس دلوقتي بيكونوا مش مبسوطين وفي ضغط عشان يستمروا في علاقتهم حتي لو مش راضيين عنها، ودايما بتحسي بوحدة وذنب أنك لوحدك لكن ده ممكن يكون أفضل ليكي وتقدري تكوني علاقة سوية مع نفسك هتنفعك بعدين علي المدي البعيد، عشان كده الارتباط مش دايماً هو الحل الوحيد للسعادة، ولا الإجابة على كل الأسئلة.. في المقال ده هنقولك 6 أسباب ليه انك تفضلي سنجل أفضل أحياناً من الارتباط والجواز.. اعرفيهم معانا

6 أسباب ليه انك تفضلي سنجل أفضل أحياناً من الارتباط والجواز.. اعرفيهم معانا

1- احساسك بالذنب إنك سنجل

دراسات وأبحاث كتيرة قالت إن الناس بيقيموا أي حد سنجل ست أو راجل بشكل سلبي، لأن كلمة العزوبية بتخليكي تباني مختلفة وإنتي هتفضلي لوحدك ومش عوزة تكوني مع حد تشاركيه حياتك لكن هما كده الحقيقة بيتدخلوا في خصوصيتك بشكل كبير، مفيش قطيع بيحب فرد يبقى مختلف عنه، عشان كده احيانا المرتبطين من حواليكي بيحسوا انهم فقدوا المميزات اللي بتملكيها وانتي سنجل عشان كده هيفضلوا يضغطوا عليكي طول الوقت انك ترتبطي عشان ما تبقيش احسن منهم في حاجة، لكن الحقيقة انه ده مش سبب كافي عشان ترتبطي ولا انك تحسي بالذنب انك سنجل، استمتعي بمميزات الفترة اللي انتي فيها وخلي كل حاجة تيجي في وقتها.

2- اتعلمي تكوني لطيفة مع نفسك

الموضوع ممكن يكون صعب عليكي لكن لو محبتيش نفسك أولا مش هتعرفي تبني أي علاقة عاطفية صحية لأنك مش هتكوني راضية عن نفسك ولا عن علاقتك، تعاطفك مع نفسك معناه إنك تكوني لطيفة ومهتمة دايما بنفسك وده بيضمن انك تكوني مسيطرة على حياتك ومكتفية بيها فيخلي عندك عدم السيطرة علي العلاقة بعدين، وده هجنبك مشاكل كتير.

3- تطوير نفسك

من اهم أسباب ليه انك تفضلي سنجل ممكن يكون أفضل من الارتباط انك كشخص سنجل فكري إزاي تستغلي وقت فراغك ف هوايات مختلفة وتطوير شغلك ومهاراتك وإزاي تنجحي أكتر وتحققي حاجات كتير نفسك فيها، لدرجة إنك ممكن في يوم يكون ليكي بيت خاص بيكي أو عربية، انك تحققي جزء من احلامك او حتى تحاولي تحققيها ده بيضمن لك الاحساس بالاكتفاءبنفسك وانك مش هتحملي شريكك بعد كده مسؤولية تحقيق احلامك، اللي لو ماعرفش يحققها برضه هتشيليه ذنبها، حاولي من دلوقتي توصلي لطموحاتك عشان علاقتك بيها تبقى عشانه هو مش عشان اللي يقدر يحققهولك.

4- تكوين علاقات قوية

انك تكوني سنجل ده مش معناه إن علاقتك بغيرك ضعيفة أو بتحسي بوحدة بالعكس هتكون عندك علاقات قوية مع عيلتك وأصحابك هتكوني عندك اختلاط بالمجتمع أكتر والمساعدة والمشاركة مع غيرك، حاولي دايماً تكوني علاقات قوية خارج إطار الرومانسية.

5- محاولة العثور علي الحب هتخلي حياتك صعبة

“الحب بييجي في ثانية.. مالوش وقت ومواعيد”، فإنك تحاولي وتفضلي تدوري علي شخص تحبيه فيما معناه مطاردة الحب هيأثر علي حياتك لأنك هتختاري أي شخص وهيخليكي تتخلي عن صفات كتير لشريك حياتك وممكن الحب اللي بينكم يكون مش حقيقي ولا صحي، ما تستعجليش على الحب، ربنا هيبعتهولك في الوقت المناسب.

6- العزوبية يعني الصحة واللياقة

إنك تكوني سنجل ده معناه إنك تضمني إنك هتكوني بصحة كويسة لأن حالة جسمك بتكون صحية أكتر وتحميكي من مخاطر الاصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وتقليل الحالات المزمنة اللي ممكن تتعرضي لها وانتي متجوزة او اوانتي حامل وام، روحي الجيم وكلي أكل صحي والعبي رياضةن استثمري في صحتك وابنيها لقدامن واعرفي دايماً أن أكتر حاجه حلوة ممكن تعمليها لنفسك إنك تملي حياتك بالحب وتحبي نفسك بكل ما فيها عشان تقدري تحبي شريك حياتك.

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