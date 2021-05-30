كتير بيوت لا قدر الله بتتسرق بسهولة، بمجرد سفر أهلها او حتى غيابهم لمشواراو لزيارة حد.. بس عشان تأمني بيتك كويس في حيل وطرق كتيرتقدري تعمليها في البيت عشان تأمنيه من السرقة واقتحام اللصوص والحرمية، في المقال ده هنقولك 10 طرق وحيل بسيطه لتأمين بيتك من السرقة.. اعرفيهم وجربيهم

10 طرق وحيل بسيطه لتأمين بيتك من السرقة.. اعرفيهم وجربيهم

1- اوعي تنشري معلومات عنك في السوشيال ميديا

كلنا بنحب نشارك أصحابنا بصورنا وجزء من حياتنا علي السوشيال ميديا ، لكن مش دايما بيكون آمن لأن ممكن تكوني متراقبة عشان الحرامي يعرف مكانك فين ، عشان كده متكتبيش المكان اللي انتي فيه لو فيه صورة أو رحلة لأنهم بكده هيكونوا عارفين انك مش في البيت وهيسرقوا بيتك امتي.

2- سيبي الراديو شغال لو انتي مش في البيت

الحرامية ساعات بيخبطوا علي الباب قبل ما يقتحموا البيت عشان يعرف فيه حد جوه ولا، لكن لو سمعوا صوت تليفزيون أو مزيكا بيمشي فورا لأن أكيد فيه شخص في البيت ، فالراديو هتكون فكرة كويسة جدا لو سبتيه شغال وإنتي بره، دايما حاولس تسيبي الرايو شغال على محطة متنوعة او اذاعة القرآن مثلا.

3- اركني عربيتك قدام بيتك

لو مقررة إنك تسافري أيام معينة فاعرفي إن ممكن بيتك يتعرض للسرقة فخلي حد من جيرانك يركن عربيته قدام بيتك أو حد من قرايبك وكل فترة يطمن علي الممتلكات الخاصة بيكي.

4- قطعي الأوراق المهمة

سرقة الأوراق أو اي حاجه رسمية في بيتك ممكن تشوفيها في الأفلام بس لكن ده بيحصل في الواقع كمان لأن الحرامية عموما بيدوروا علي أي مستند فيه بيانات مهمة أو معلومات مالية عشان كده اتخلصي من أي مستند ليكي أول بأول ولو كنتي محتاجه له حطيها في مكان آمن الحرامي ميعرفش يوصله.

5- خلي شبابيك بيتك منقوشة

الشبابيك لو كانت غامقة أو منقوشة بيعصب علي الحرامية اقتحام خصوصية بيتك وبتحمي بيتك من أي سرقة لأنهم مش بيعرفوا بيتك فاضي ولا فيه أشخاص جوه ده بيكون أمان ليكي أكتر، حاولي قبل ما تسافري تنزلي الستاير عشان تفاصيل البيت من جوه ما تبقاش واضحة.

6- حطي حاجتك المهمة في مكان آمن

من ضمن حيل بسيطه لتأمين بيتك هي انك تحطي حاجتك المهمة في مكان أمان، فالحرامي لو دخل البيت بيدخل يفتش في كل مكان وعن أي حاجه وكل ده بيكون بسرعة لأن معندوش وقت كبير فهيدور علي الأماكن الصغيرة اللي بيتخبي فيها مجوهرات أو فلوس زي تحت السرير أو الخزنة، فممكن تحطي حاجتك من فلوس وورق ملوش لازمة عشان يفتكروا إن ده أهم حاجه عندك فهتتسرق لكن هي ملهاش قيمة عندك، وخبي الحاجات المهمة في اماكن مش معتادة.

7- رقم بيتك علي لوحة كبيرة

البيوت اللي بتكون عنوانينها مش واضحة بتكون سهل تتسرق عشان كده حطي لوحة كبيرة برقم بيتك قدام البيت فلو فيه أي حالة طوارئ، الشرطة هتحدد الممتلكات الخاصة بيكي أسرع والقبض علي الحرامي هيكون سهل.

8- ماتنشريش صور لمفاتيح بيتك علي السوشيال ميديا

لو إنتي من الأشخاص اللي بتصور مفاتيحها علي الانترنت لأي سبب ومتعرفيش خطورة ده عليكي، لأن أي شخص ممكن يكون بيراقبلك ومتابع كل حركاتك ينسخ مفاتيحك من الصورة وده كله بيكون عن طريق أبليكشن بيعمل مسح ضوئي للمفتاحح ويعمل نسخة منه بسهولة ويسرق بيتك.

9- صاحبي جيرانك

من أهم الطرق و حيل بسيطه لتأمين بيتك هي أنك تصاحبي جيرانك، خصوصا لأن المناطق الصغيرة عمليات السرقة فيها بتكن قليلة جدا لأان كله يعرف بعض ومهتمين بأحوال غيرهم حتي لو علي سفر أو بعيده، جيرانك هيراقبوا بيتك ، فلو انتي في مكان كبير أو منطقة معينة صاحبي جيرانك واعرفيهم أكتر لأن ده هيساعدك تحسي بأمان أكتر وهيخليهم يحموا بيتك حتى وانتي مش موجودة فيه.

10- علبة خرز ورا باب الشقة

لو انتي مسافرة أو سايبة بيتك لوقت معينة تقدري تملي كوباية أو علبة فيها خرز وتحطيها ورا باب شقتك، لو فيه شخص دخل بيتك الخرز هيقع في كل مكان والحرامي مش هياخد باله منه، لكن دي طريقة مضمونة وبسيطة عشان تعرفي لو حد دخل بيتك وانتي مش موجودة، وتعتبر أنسب طريقة كجرس إنذار لو حد دخل بيتك.

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