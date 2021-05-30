من دوت الخليج الفئة الأكثر عرضة للإصابة بمرض الفطر الأسود، وكذلك مرض الفطر الأبيض والأصفر؟، بداية من المهم معرفة أن الأمراض الفطرية دوت الخليج أمراض خطيرة انتشرت بين مرضى فيروس كورونا كانت سببًا في وفاة الكثير منهم أو تفاقم حالتهم صحتهم، والفئات الأكثر عرضة دوت الخليج في التالي:

الفئة الأكثر عرضة للإصابة بمرض الفطر الأسود:

هنالك فئات عدة هم الأكثر عرضة للإصابة بعدوى الفطر الأبيض والأسود والأصفر، وفقًا لموقع "indiatimes" دوت الخليج:

مرضى السكري ممن يعانون من ارتفاع مستويات السكر في الدم أو مرض السكري غير المنضبط.

من يعانون من ضعف في الجهاز المناعي.

المصابون بفيروس نقص المناعة البشرية "الإيدز".

مرضى السرطان أو من لديهم تاريخ من السرطان، أو الذين يستخدمون المنشطات المثبطة للمناعة لفترة طويلة إلى حد ما.

أولئك الذين مر على تعافيهم من كورونا ستة أسابيع.

من يعالجون من داء كورونا بالأجهزة الطبية كأجهزة التنفس الاصطناعي.

المرضى المصابين بفيروس كورونا ويعانون من أعراض شديدة ووضعهم الصحي حرج.

مرضى كورونا الذين وضعوا تحت العناية المركزة.

مرضى اضطرابات الكلى، خاصة مرضى التلف والفشل الكلوي.

مرض الفطر الأسود:

مرض الفطر الأسود يسمى أيضا "الفطر العفني" أو "فطر الغشاء المخاطي" وهو عدوى نادرة جدا، تكون نتيجة للتعرض لعفن يوجد عادة في التربة والسماد الطبيعي و النباتات الفواكه والخضروات المتحللة.

يدخل الفطر الأسود الجسم عن طريق الجهاز التنفسي فيصيب الأنف والفم والعين والرئتين وقد يبلغ انتشاره الدماغ.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.