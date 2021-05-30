أسباب التصلب العصبي المتعدد وأعراضه، التصلب العصبي المتعدد هو مرض يهاجم الجهاز المناعي ويؤثر على الأعصاب، ويؤثر على الاتصال ما بين الدماغ وبقية أعضاء الجسم، ولهذا المرض أعراض تختلف بشكل كبير ما بين مريض وآخر تبعا لعدد من العوامل، نتعرف على أسبابه في التالي.

أسباب التصلب العصبي المتعدد:

في اليوم العالمي لمرض التصلب العصبي المتعدد، لا بد من الاشارة الى أنه ليس هناك أسباب واضحة ومباشرة للإصابة بهذا المرض، ولكن هنالك عوامل تزيد من احتمالية الإصابة أوردها موقع "مايو كلينك" وهي:

يحدث التصلب المتعدد بين عمر 20 عامًا وحتى عمر 40 عامًا، ولكن يمكن أي يصيب الأشخاص في أي عمر.

عامًا وحتى عمر عامًا، ولكن يمكن أي يصيب الأشخاص في أي عمر. ترتفع نسبة الإصابة بالتصلب المتعدد لدى النساء.

الوراثة تلعب دورًا في رفع احتمالية الإصابة.

الإصابة بأمراض معينة تزيد من احتمالية الإصابة بمرض لتصلب المتعدد مثل الإصابة بفيروس إبشتاين- بار.

يرتفع خطر الإصابة بمرض التصلب المتعدد لدى أصحاب البشرة البيضاء.

مرض التصلب المتعدد شائع لدى شعوب الدول ذات المناخ المعتدل.

قلة التعرض للشمس ونقص فيتامين د يساهم في الإصابة بالتصلب المتعدد.

الإصابة بالأمراض المزمنة وأمراض المناعة الذاتية ترفع من نسبة الإصابة بمرض التصلب لنتعدد وهي مثل أمراض مرض الغدة الدرقية أو فقر الدم الخبيث أو السكري أو مرض الأمعاء الالتهابي.

المدخنون أكثر عرضة للإصابة بمرض التصلب المتعدد.

أعراض التصلب العصبي المتعدد:

تنميل أو ضعف في اليدين أو الساقين وجذع الجسم.

الشعور بوخز وألم في مناطق متعددة بالجسم.

إحساس بالصدمة الكهربائية عند تحريك الرقبة.

الإصابة بالرعاش.

المشية غير المتزنة.

فقدان جزئي أو كلي للرؤية.

شعور بالألم أثناء حركة العين.

رؤية مزدوجة لمدة طويلة.

رؤية ضبابية.

تداخُل الكلام.

الإرهاق.

الدوخة.

اضطرابات في الصحة الجنسية.

مشاكل في الأمعاء والمثانة.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.