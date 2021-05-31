10 عادات يومية ممكن تخلي مزيل العرق اقل فعالية

كلنا بنعتمد على مزيل العرق لمنع التعرق والريحة السيئة ، ولكن عدم معرفة استخدامه بشكل صح ممكن تخليه ميديش النتيجة المطلوبة منه ، هل حصل قبل كده انك برغم الاستحمام ووضع مزيل العرق بتلاقي ان برضه في ريحة كريهة؟ النهاردة هنقولك السبب في ده ، وهنعرف مع بعض طريقة استخدام مزيل العرق بشكل صح عشان يبقى فعال.

طريقة استخدام مزيل العرق بشكل صح:

1- بتستخدميه وبتفكري انه مضاد للعرق:

اول حاجة لازم تعرفيها وتحطيها في اعتبارك هو ان مزيل العرق ومضاد التعرق هما منتجين مختلفين تماما عن بعض ، المنتج الاول وظيفته انه بيسيطر على ريحة العرق الى حد ما ، لان معظم مزيلات العرق عادة بتحتوي على الكحول ولما بتحطيها ، بتخلي الجلد حامضي ، ونتيجة لده الجلد بيبقى بيئة اقل جاذبية للبكتيريا المسؤولة عن الروايح الكريهة.

اما مضادات التعرق وظيفتها مش اخفاء الروايح الكريهة ولكن هي بتمنع التعرق خالص ، لانها بتحتوي على مكونات نشطة زي املاح الالومنيوم ، اللي بتسد مسام العرق مؤقتا ، وبالتالي بتقلل كمية العرق.

2- بتستخدمي منتج مش بيلبي احتياجاتك:

اختيارك للمنتج لازم يعتمد على احتياجاتك اليومية ، لو انتي مش بتعملي نشاط بدني خلال اليوم ، هتحتاجي اختيار مزيل عرق يستمر عادة حوالي 8 ساعات ، ولكن لو يومك صعب اكتر وفي نشاط بدني كتير ، هيكون من الافضل استخدام مضاد التعرق ، لان تأثيره بيستمر من 24 ل 72 ساعة ، وهو معمول مخصوص للاشخاص المعرضين للتعرق الشديد ، او اللي بيتعرضوا لدرجات حرارة عالية ، او الاشخاص اللي بيمارسوا انشطة رياضية.

ولو عندك لاي سبب ، حساسية في الابط وبتعاني من تهيج تحت الابط باستمرار ، الافضل تستخدميه على فترات مش على طول.

وحطي في اعتبارك كمان ان في منتجات مختلفة اتنين في واحد ، بتبقى مضادة للتعرق ومزيلة للعرق في نفس الوقت ، هتمنع التعرق وهتساعد على اخفاء الريحة السيئة.

3- بتحطي كمية كبيرة من مزيل العرق:

اعتمادا على نوع المنتج اللي بتستخدميه ، النصائح ممكن تختلف من حيث الكمية اللي المفروض تحطيها ، لو بتستخدمي مزيلات العرق رشيها على بعد 15 سم من الابط ، وتحديد الكمية تقدري تحدديها حسب اللي الشركة المصنعة كاتباه على المنتج ، والخبراء بينصحوا بعد رش كمية كبيرة من مزيل العرق ، لان ببساطة ده مش ضروري ، وكقاعدة عامة المفروض رش كل ابط لمدة ثانيتين هتكون كافية.

ولو مزيل العرق بتاعك بالبلية الدوارة ، دوريه على الابط كذا مره ورا بعض للحصول على تغطية متساوية ، ولو بتفضلي استخدام المنتج اللي فيه ستيك او عصاية ، طبقيه من مرتين لتلات مرات.

4- مش بتحطي في اعتبارك حساسية بشرتك:

لو بتعاني من طفح جلدي مستمر تحت الابط ، ده ممكن يكون حساسية بسبب مزيل العرق اللي بتستخدميه ، في الحالة دي الافضل ليكي انك تدوري على بديل ، جربي اختيار منتج معمول مخصوص للبشرة الحساسة ويكون خالي من املاح الالومنيوم او العطور او الاصباغ ، لان العناصر دي من المكونات اللي ممكن تأدي للحساسية والتهيج.

من ناحية تانية حطي في اعتبارك كمان ، ان المواد الحافظة الموجودة في مزيلات العرق ممكن انها تسبب طفح جلدي وتهيج ، على سبيل المثال ، يعتبر البارابين نوع من المواد الحافظة اللي موجودة في كتير من منتجات العناية الشخصية ، زي الشامبو ، ولكن حاليا معظم الشركات المنتجة لمزيلات العرق اتوقفت عن استخدام العنصر ده بالذات في منتجاتها ، ولكن في بعض مزيلات العرق اللي لسه بتحتوي عليه.

5- بتحطيه مباشرة بعد الحلاقة او ازالة الشعر:

بعد حلق الابط وازالة الشعر منه ، الافضل تستني شوية قبل وضع اي منتجات على المكان ، بما فيها مزيل العرق ، لان تطبيق المنتجات دي على الجلد على طول بعد ازالة الشعر ممكن تأدي لتهيج الجلد ، عشان كده لازم تسيبي بشرتك ترتاح فترة من الوقت لتقليل فرص التهيج من استخدام اي منتج.

6- بتحطي نفس المنتج في كل الاوقات:

وقت الرياضة مختلف عن وقت الشغل ، اثناء ممارسة التمارين الرياضية او النشاط البدني المكثف ، بيكون رد الفعل الطبيعي لجسمك هو انتاج عرق كتير ، وده السبب اللي بيخلي مزيل العرق اللي بتستخدميه عادة في الاوقات العادية مش كفاية عشان يمنع ريحة العرق ، وافضل حاجة تعمليها انك تستخدمي مزيل عرق مخصوص مصنوع للاستخدام في وقت الانشطة الرياضية ، وهتلاقي في السوق منتجات مخصوص ، وممكن حتى تلاقي منتجات طبيعية مصنوعة مخصوص للغرض ده.

7- بتلبسي الاقمشة الصناعية في الايام الحر:

لبس الملابس الضيقة ، وخصوصا عند منطقة الذراعين ، ممكن يتسبب في ظهور بقع تحت الابط على الملابس بتاعتك ، ومش بس كده لكن كمان هتخليكي تعرقي اكتر ، عشان كده الافضل خلال ايام الصيف الحر ، البسي ملابس واسعة مصنوعة من اقمشة طبيعية بتسمح بمرور الهوا ، زي القطن او الكتان والانسجة اللي بتمتص الرطوبة ، لبس الملابس المناسبة هيسمح لجسمك انه يفضل بارد مع منع الروايح الكريهة بسبب العرق.

8- مش بتحافظي على رطوبة جسمك:

نسبة كبيرة من ترطيب الجسم بيجي من الاطعمة اللي بناكلها ، الفواكة والخضروات من اكتر الاطعمة اللي بتمد الجسم بالترطيب ، لان بعضها بيكون متكون بالكامل من الماية ، زي البطيخ, الفراولة, الشمام, البرتقان, الخيار, الخس ، وغيرها من الاطعمة.

شرب كمية كافية من الماية مع اكل الاطعمة دي هيحافظ على برودة جسمك وهيمنع التعرق المفرط تحت الابط.

9- بتلبسي نفس الملابس اكتر من مرة:

لو بتخططي تلبسي نفس الشيميز او التوب مرة تانية من غير ما تغسليه ، بنقولك تعيدي التفكير في الخطوة دي ، في حين انك مش مضطرة تغسلي كل هدومك بعد لبسها مرة واحدة ، الا انه لازم تحطي في اعتبارك ان في اقمشة بتمتص الروايح ، فلو انتي معرضة للتعرق الشديد اثناء النهار لاي سبب ، في الحالة دي هتحتاجي لغسل هدومك كتير ، وممكن كمان تلبسي تيشرت باكمام قصيرة تحت ملابسك لتغطية الابطين ومنع الريحة من الانتشار للطبقات الخارجية.

10- بتستخدمي مزيل العرق وانتي مش محتاجاه:

الجينات ليها دور رئيسي في العرق ، وهي اللي بتحدد كمية العرق كتير او قليل ، وحسب الدراسات ان الاشخاص اللي عندهم جين ABCC11 محظوظين بشكل كافي لان منطقة تحت الابط عندهم مش بتنتج اي ريحة ، ومع ذلك ممكن معظمهم يستمر في استخدام مزيل العرق برغم عدم حاجتهم ليه.

وتقدري تعملي اختبار جيني عشان تعرفي انتي من الاشخاص اللي مش بينتجوا ريحة عرق ، عشان تنقذي نفسك من شراء مزيلات العرق والتعرض للمواد الكيميائية المضره.

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