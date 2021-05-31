ما دوت الخليج فوائد الخس للقولون، والخس هو من الخضروات الورقية التي يتم استخدامها بشكل كبير في معظم البيوت سواء مع السلطة أو اضافتها للبرجر وغيرها.

هناك أنواع متعددة من الخس، وكلها تحتوي على عناصر غذائية هامة لتعزيز الصحة بشكل عام، وصحة القولون بشكل خاص.

في موضوعنا اليوم، نتطرق لأبرز فوائد الخس للقولون اضافة الى الفوائد الصحية الأخرى لهذا الصنف من الخضار.

ما دوت الخليج فوائد الخس للقولون

يحتوي الخس على مجموعة كبيرة من الفيتامينات والمعادن ونسبة عالية من الماء، وكلما كانت أوراق الخس خضراء أكثر كلما زادت قيمتها الغذائية.

وبحسب موقع "ويب طب"، يساعد تناول الخس في تحسين صحة القولون من خلال التالي:

الوقاية من سرطان القولون: بفضل محتوى الخس من اللوتين، أحد الكاروتينويدات، وهي المادة نفسها التي تعطي اللون البرتقالي أو الأصفر للخضار، ويعتقد أنه قد يكون لها دور في تجنب خطر الإصابة بسرطان القولون.

المساهمة في تنظيف القولون: يساعد تناول الخضروات الورقية ومنها الخس، في تنظيف القولون والحفاظ عليه بشكل صحي.

التخلص من الامساك: وهي المشكلة التي يعاني منها القولون، ويمكن التخلص من الامساك بتناول الخس الذي يحوي الكثير من الالياف الغذائية التي تحسن حركة الامعاء وتحافظ على صحتها.

وللاستفادة من فوائد الخس للقولون، ينصح الموقع المختص بإدخال الخس للنظام الغذائي اليومي إما في السلطات، او مع الشطائر، او كبديل لخبز البرجر. كما يمكن إضافة الخس كأحد مكونات السموثي الصحي.

ما دوت الخليج فوائد الخس الصحية الأخرى

فضلاً عن الدور الكبير والمهم الذي يقوم به الخس لجهة تحسين صحة القولون وحمايته من الأمراض، فإن تناول الخس بانتظام يوفر الفوائد الصحية التالية:

تعزيز جهاز المناعة في الجسم: بفضل احتواء الخس على فيتامين ج وفيتامين أ، اللذان يعتبران من مضادات للأكسدة ويساعدان في التخلص من الجذور الحرة في الجسم وتعزيز الجهاز المناعي والحماية من العديد من المشكلات الصحية.

تدعيم صحة القلب والاوعية الدموية: نظرًا لاحتواء الخس على نسبة عالية من البوتاسيوم، الذي يساهم في تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية. كما أن محتوى الخس من فيتامينات أ وج يسهم في منع تراكم الكوليسترول على جدران الأوعية الدموية.

الحفاظ على صحة العيون: قد يساهم فيتامين أ في حماية العيون والوقاية من أمراض العين مثل إعتام عدسة العين المرتبط بتقدم العمر.

ترطيب الجسم: إذ يشكَل الماء ما يقارب 95% من مجمل مكونات الخس الغذائية، لذلك يعد تناوله أحد العوامل التي قد تساهم في ترطيب الجسم بجانب شرب الماء والسوائل.

ما دوت الخليج اضرار تناول الخس

قد يبدو غريباً أن يكون للخس أضرار على الصحة، لكنه في الحقيقة لا يخلو من بعض المخاطر ومنها: