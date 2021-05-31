أضرار نقص اليود على الصحة، دوت الخليج أضرار وخيمة تكاد تؤثر على كافة أعضاء الجسم، واليود هو معدن من المعادن الأساسية التي يحتاجها جسم الإنسان، ويرتبط بعدد من العمليات الحيوية، وأي نقص به يشكل خطراً جسيماً على الصحة.

أضرار نقص اليود على الصحة:

أكد موقع "ويب طب" أن اليود يجب أن يكون دوماً ضمن المستوى الطبيعي في الجسم، وأي خلل به يسبب الآتي:

تضخم الغدة الدرقية ويظهر من خلال تورم في المنطقة الأمامية من الرقبة، والغدة الدرقية تحتاج إلى اليود للقيام بوظائفها.

قلة إفراز هرمونات الغدة الدرقية بسبب نقص اليود يسبب زيادة في الوزن بسبب تضرر عملية الأيض في الجسم.

عند انخفاض مستويات هذه الهرمونات بسبب نقص اليود في الجسم، يتم حرق سعرات حرارية أقل، بالتالي تخزين المتبقي على شكل دهون، الأمر الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى زيادة مفاجئة في الوزن.

هرمونات الغدة الدرقية مهمة لمنح الجسم طاقة ونشاط والخلل بها يسبب تعب وضعف عام.

اليوم له خواص جمالية وأي نقصان به يضر البشرة والشعر، فيسبب جفاف في البشرة وظهور علامات التقدم بالسن، ويسبب فقدان للشعر.

الشعور بالبرد من علامات نقص اليود في الجسم، كما أن اليود له دور في تنظيم عملية التعرق.

أي خلل في مستويات اليود في الجسم يضر المرأة الحامل ويؤثر على نمو الجنين.

مصادر اليود الطبيعية:

الأعشاب البحرية.

الزبادي.

الملح المدعم باليود.

الجمبري.

البيض.

التونا.

الفراولة.

الفاصوليا.

الجبنة الخام.

حبوب الذرة.

سمك القد.

الزبادي.

التوت البري.

الخوخ.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.