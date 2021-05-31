بمناسبة اليوم العالمي للامتناع عن التدخين نصائح للإقلاع عن التدخين

في 31 مايو من كل عام، يحتفل العالم باليوم العالمي للامتناع عن التدخين. وتحتفل منظمة الصحة العالمية وشركاؤها في كل مكان في 31 أيار مايو من كل عام باليوم العالمي للامتناع عن التدخين، مع إبراز المخاطر الصحية المرتبطة بتعاطي التبغ والدعوة إلى وضع سياسات فعالة للحد من استهلاكه.

ويودي وباء التبغ العالمي بحياة ما يقرب من 6 ملايين شخص سنوياً، منهم أكثر من 600 ألف شخص من غير المدخنين الذين يموتون بسبب استنشاق الدخان بشكل غير مباشر.

في موضوعنا اليوم، نقدم جملة من النصائح للمدخنين للإقلاع عن التدخين، لكن لا بد في البداية من التذكير بمساوئ و مخاطر التدخين المختلفة على المدخن ومن حوله على حد سواء والتي أطلعتنا عليها الدكتورة كنان الكشك، أخصائية أمراض الرئة في مستشفى زليخة بالشارقة.

أضرار التدخين:

بحسب الدكتورة كنان، فإن التدخين يمكن أن يتسبب بالمشاكل والاعراض الصحية التالية:

السعال.

التهاب الشعب الهوائية.

نوبات الربو.

الأمراض القلبية الوعائية.

سرطانات الرئة و الحنجرة و الفم.

للتدخين تأثيرات ضارة على الأم الحامل والجنين.

التدخين بشكل علم يؤثر على صحة الجهاز العصبي والجهاز الهضمي.

التدخين عدو الجمال فهو يضر والجلد والشعر والأظافر.

نصائح للإقلاع عن التدخين:

كون العدد الكبير من المدخنين يرغبون بالإقلاع عن التدخين ولكنهم يفشلون بذلك، أو لا يعرفون كيفية البدء بهذه العملية، تقدم الدكتورة كنان بعض النصائح التي قد تساعد في إنجاز ذلك بنجاح:

أخبر أصدقاءك المقربين وعائلتك عن قرارك بترك التدخين وحدد موعدًا و تاريخًا محددا للإقلاع.

ابتعد عن الأصدقاء المدخنين على الأقل بشكل مؤقت وقم بإخفاء كل ماله علاقة بالتدخين مثل منافض السجائر، وابتعد عن الأماكن الخاصة بالمدخنين قدر الإمكان.

قم بتحديد العوامل و المواقف التي تساعدك على التدخين كالإجهاد النفسي أو شرب القهوة أو التحدث على الهاتف و حاول تجنب هذه المثيرات أو التعامل معها بنجاح بدون تدخين بإيجاد بدائل لها مثلا: قم بالرسم أو ممارسة بعض الحركات الرياضية بدلًا من أن تشعل السيجارة.

كلما أحسست برغبة في التدخين حاول تأجيل الموضوع لفترة معينة مثلاً ربع ساعة، وقم بإلهاء نفسك بشيء ما حتى تنقضي تلك الفترة و هكذا، و تذكر أن الرغبة الشديدة بالتدخين ستزول بعد عشر دقائق تقريبًا فكن صبورًا.

حاول إيجاد بدائل عن التدخين مثل تناول بعض المكسرات أو مضغ العلكة أو تناول سناك خفيف.

الالتزام بالرياضة والطعام الصحي.

يمكن ممارسة تمارين التنفس والاسترخاء والاستماع إلى الموسيقى لتخفيف التوتر والسيطرة على الرغبة بالتدخين.

ذكر نفسك باستمرار بمخاطر التدخين و منافع تركه.

لا تخجل من الاستعانة بالغير للحصول على الدعم أو النصيحة من أشخاص تثق بهم.

وأخيرًا و الأهم استعن بطبيب يصف لك بعض الأدوية التي تساعد على ترك التدخين بشكل أكثر فعالية، و من هذه الأدوية النيكوتين الطبي أو بدائل النيكوتين التي لا تحتاج إلى وصفة مثل العلك و أقراص المص و اللصاقات.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.