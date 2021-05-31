فوائد تناول الفواكه الحمضية والغير حمضية للجسم، والفواكه واحدة من اهم العناصر الغذائية التي لا غنى عنها في النظام الغذائي اليومي نظراً لتنوع محتوياتها المفيدة بالفيتامينات والمعادن والاحماض الامينية الضرورية لبناء الجسم والحفاظ على الصحة.

ومن بين أصناف الفواكه الصحية، تبرز الفواكه الحمضية مثل البرتقال والليمون والبوسفي وغيرها، وهي الفواكه الاغنى بفيتامين سي الضروري لتقوية مناعة الجسم ضد الامراض.

لكن هذه الفواكه ليست وحدها المهمة، فالفواكه غير الحمضية تقدم النذر اليسير من الفوائد الصحية لمن يتناولها خاصة الصغار وكبار السن أو الذين يعانون من بعض الامراض.

فوائد تناول الفواكه الحمضية والغير حمضية للجسم

نستعرض وإياكم لمجمل الفوائد الصحية لتناول الفواكه الحمضية وغير الحمضية للجسم.

وفوائد تناول الفواكه الحمضية على الصحة، تتلخص في النقاط التالية:

الفواكه الحمضية: او الحمضيات، دوت الخليج الفواكه المميزة بألوانها البرتقالية والصفراء مثل البرتقال والليمون والجريب فروت والكلمنتين واليوسفي، وهي فواكه تمتاز بطعمها القوي وغناها بالعصير والفيتامينات الضرورية للجسم.

تحتوي معظم الفواكه الحمضية على فيتامين سي، ومنها البرتقال والليمون والكلمنتين، والذي يقوي مناعة الجسم ضد الفيروسات المسببة للأمراض خاصة فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-19.

الفواكه الحمضية غنية بفيتامين أ ومركبات مواد غذائية طبيعية تساهم بشكل كبير في الوقاية من مرض السرطان.

الالياف الغذائية عنصر أساسي في الفواكه الحمضية، وهي تزيد الشعور بالشبع لوقت طويل لكن لا ينصح بالافراط في تناولها، كونها تسبب عسر الهضم والم في القولون.

البوتاسيوم والمغنيسيوم من العناصر الاساسية في الفواكه الحمضية، وتساعد على تنظيف الجسم من السموم والوقاية من امراض البرد والانفلونزا، وتنشيط إفراز انزيمات الكبد فضلاً عن فائدتها الكبيرة لصحة المخ والدماغ.

يساعد تناول الفواكه الحمضية على تهدئة الجسم ومحاربة الاكتئاب والتوتر، وانعاش النفس والقضاء على بكتيريا الفم.

من فوائد تناول الفواكه الحمضية ايضاً، مساعدة الجسم على امتصاص الحديد الموجود في الأطعمة، وعلاج ظهور حب الشباب والبثور في الوجه، وعلاج تلف البشرة وتجديد الخلايا، فضلاً عن تنشيط حركة الأمعاء والتخلص من الإمساك.

يساعد تناول الفواكه الحمضية في الوقاية من احتقان الحلق وعلاجه، اضافة لإمكانية خسارة الوزن الزائد.

في حين ان تناول الفواكه الغير حمضية يوفر العديد من الفوائد الصحية للجسم. ومن هذه الفواكه نذكر العنب، والموز، والبطيخ، والأناناس، والتفاح، والخوخ، وغيرها.

وتحفل هذه الفواكه بالفيتامينات والكالسيوم والحديد ومضادات الاكسدة وسواها من العناصر الغذائية الهامة التي تعزز الصحة بشكل كبير.

ومن فوائد تناول الفواكه الغير حمضية للجسم:

تعزيز صحة القلب والاوعية الدموية.

تحسين صحة العين والرؤية والوقاية من أمراض الشبكية.

تقوية العصلات وتحسين انقباضها.

الوقاية من امراض القلب والأوعية الدموية.

تعزيز صحة الدماغ.

علاج الاسهال والامساك وتحسين الهضم.

إدرار البول وترطيب الجسم والتخلص من حصى الكلى.

علاج الأمونيا الناجمة عن هضم البروتين.

التخلص من سوائل الجسم الزائدة.

الوقاية من امراض سرطان البروستاتا والقولون.

الحفاظ على صحة العظام وتعزيزها.

تحسين صحة الحوامل ومرضى السكري.

المساعدة على انقاص الوزن والقضاء على بعض الأمراض المرتبطة بالسمنة.

خفض نسبة السكر في الدم.

الحد من التهابات الجسم بشكل كبير.

الفواكه الغير حمضية مفيدة جداً لصحة الاسنان واللثة.

تجدر الإشارة إلى أن الفواكه الحمضية والغير حمضية، دوت الخليج من افضل اصناف الطعام التي يجب الإلتزام بتناولها باستمرار، شريطة عدم الإكثار منها كي لا تتسبب بمضاعفات ومشاكل صحية.