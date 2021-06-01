دراسة: النوم المبكر وتأثيره على الصحة النفسية

النوم هو أحد العمليات الطبيعية التي يقوم بها جسم للإنسان من أجل تحقيق أمور مهمة للجسم تخص الصحة العامة وحتى الصحة النفسية، وهذا ما أكدته الدراسات على مر السنوات، وهاهي دراسة جديدة تضيف فائدة أخرى للنوم ترتبط بالنوم المبكر، نتعرف عليها في التالي..

النوم المبكر والصحة النفسية:

كشفت دراسة صادرة عن جامعة هارفارد، عن وجود علاقة بين توقيت النوم والمزاج، حيث تبين أن النوم مبكراً ساعة واحدة عن موعد نومك المعتاد يقلل خطر الإصابة بالاكتئاب بنسبة 23%، طبقًا لما ورد في موقع ميديكال إكسبريس.

وأكد الباحثون أن تلك الدراسة التي أُجريت على 840 ألف شخص، من قبل باحثين في جامعة كولورادو وهارفارد، تعطي مؤشرات على أهمية تغيير النمط الزمني للأشخاص في مواعيد النوم، لأنه يؤثر على خطر الاكتئاب، كما يلعب دورًا أيضًا في التأثير على الصحة العقلية.

وأوضحت الدراسة أنه بعد الجائحة، تبدلت مواعيد النوم لدى الملايين ما أثر على الصحة النفسية وتغير المزاج.

وكانت دراسات سابقة أظهرت أن متلازمة النوم الليلي، بمعنى الشعور بالأرق في أوقات متأخرة، تجعل أصحابها أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب بمقدار الضعف مقارنة بالذين يستيقظون مبكرًا ، بغض النظر عن مدة نومهم.

فوائد النوم المبكر:

فحص الباحثون بيانات اختبارات الحمض النووي للمشاركين بالدراسة، لفحص الارتباطات الجينية وعلاقتها بالاستيقاظ مبكرًا وساعات النوم، ليجدوا أن هناك أكثر من 340 متغيرًا وراثيًا تلعب دورًا في الشعور بالاستيقاظ والرغبة بالنوم، لعل أبرزهم ما يسمى بـ"جين الساعة"، والذي يؤثر على النمط الزمني للشخص.

وأشار الباحثون إلى أن الجينات تلعب دورًا في اختيار مواقيت النوم لدينا بنسبة تتراوح من 12 إلى 42 %.

واستند الباحثون إلى البيانات الجينية غير المحددة عن هذه المتغيرات لما يصل إلى 850 ألف فرد، تم تزويدها بأجهزة تتبع النوم القابلة للارتداء لمدة سبعة أيام، للتعرف على مدى تأثير الجينات في مواعيد النوم والاستيقاظ.

وتوصل الباحثون إلى أن الذهاب إلى الفراش مبكرًا ساعة واحدة عن موعدك المعتاد، يقلل خطر الإصابة بالاكتئاب .

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.