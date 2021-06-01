أفضل الطرق المعروفة لتطويل الشعر بسرعة

من منا لا يحلم بتطويل شعره؟ إن تطويل الشعر من أهم الأمور للسيدات وهو المسعى الأول لهم بعد العناية بالبشرة، حيث تحلم كل سيدة وكل فتاة بتطويل شعرها بشكل سريع وثابت. هذا الأمر يقود إلى العديد من الأمور حيث أنه هناك العديد من الطرق لتطويل الشعر وتنعيمه وسوف نناقش بعضها الآن.

أفضل طرق تطويل الشعر

أولا مستحضرات التجميل

ولعل هذا الأمر من أكثر الأمور انتشارا حين يتعلق الأمر بتطويل الشعر. يوجد الآلاف من المنتجات ومستحضرات التجميل قد صممت خصيصا للعناية بالشعر. منها كريمات تطويل الشعر وكذلك يوجد كريمات تفتيح البشرة، وهي غير مشهورة بقوة حيث يفضل السيدات الزيوت. أما الزيوت فهي من أكثر طرق تطويل الشعر انتشارا حيث يوجد زيوت طبيعية من الأرجان والصبار وهي فعالة جدا في تطويل الشعر وتنعيمه. كما يوجد أيضا السيروم وهو محبب لدى فئة عظيمة من السيدات. وبعض هذه المنتجات يكون طبي ومتوافر في الصيدليات وهو فعال أكثر من المستحضرات العادية التي توجد في محلات مستحضرات التجميل.

ثانيا الخلطات الطبيعية

وجاء مع انتشار الانترنت في العقد الأخير قيام عدد كبير من المواقع والمجلات النسائية الإلكترونية التي تختص في العلاج بالطب البديل للبشرة والشعر، حيث توفر هذه المواقع وصفات لتبييض الوجه وخلطات لتطويل الشعر والعديد من الخلطات الأخرى للعناية بالجسم بشكل عام. من أكثر الخلطات استخداما في تطويل الشعر هو ماسك العسل حيث أن العسل له فوائد عظيمة جدا في تجديد بصيلات الشعر. يعتبر ماسك العسل والزبادي من أكثر الخلطات الطبيعية لتطويل الشعر والحفاظ عليه. أيضا ماسك القهوة فعال جدا فهو يعمل على تحفيز عمل الخلايا في بصيلات الشعر ومن ثم تطويل سريع للشعر ويعد أيضا خلطة لتنعيم الشعر مذهلة. أيضا ماسك البصل من ماسكات الشعر المعالجة للبصيلات التالفة وبالتالي يعمل على تطويل الشعر بشكل كبير.

ثالثا العلاجات الحديثة

ولعل أكثر هذه العلاجات هو "المينوكسيديل" وهو علاج حديث نسبيا وهو يساعد بالفعل على تطويل الشعر. يوجد علاجات كثيرة تقوم على مادة المينوكسيديل الفعالة ويوجد منها بتركيزات مختلفة أشهرها 2% و 5% وننصح بالنسبة الأخيرة فهي فعالة أكثر في عملية التطويل. المينوكسيديل مشكلته أن له آثار جانبية كثيرة جدا ولذلك يجب استخدامه بعد مراجعة الطبيب كما أن استخدامه فعال فقط على خلايا الشعر الضعيفة والتي ينبت فيها الشعر ضعيف، فهو يساعد على تطويل هذه الشعيرات وتسريع نموها، ولكنه غير قادر على انبات الشعر في البصيلات الضامرة والتالفة. يوجد منه على شكل بخاخ وعلى شكل سيروم والسيروم هو الأشهر ولكن نؤكد على ضرورة مراجعة الطبيب قبل استخدام أيا من هذه العلاجات. نعم يوجد علاجات كثيرة جدا لتطويل الشعر ولكن يعتبر المينوكسيديل هو أشهرها وأرخصها أيضا كما أنه متوافر في كافة الدول أي يمكنك الحصول عليه من أي مكان.

رابعا الأجهزة الحديثة

ونخص الذكر بالليزر في المقام الأول حيث أن الليزر له استخدامات مبهرة في تطويل الشعر وقامت الكثير من التجارب في العقد الأخير على هذا الأمر وكانت النتائج مذهلة حيث يوجد الآن في مراكز التجميل أجهزة ليزرية تعمل على تحفيز البصيلات وزيادة تدفق الدم في فروة الرأس مما يساعد على تطويل الشعر بشكل أسرع. أيضا يوجد أجهزة ليزرية آمنة وتباع في العديد من المواقع الإلكترونية حيث يمكن شراؤها وتصلك حتى باب المنزل.

ننصح بزيارة موقع قمرين فهو من أفضل المواقع المختصة في تطويل الشعر والعناية بالبشرة الجسم.