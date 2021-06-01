آلام الحوض المزمنة عند النساء وأهمية علاجها

الخطوة الأولى لمعالجة أي مشكلة هو الاعتراف بوجودها وهو أمر يدركه معظمنا. ومع ذلك، حينما يتعلق الأمر بصحتنا وعافيتنا، غالباً ما نجد أنفسنا تحت ضغوطات داخلية وخارجية على حد سواء للمكابرة والمضي قدماً. وينطبق ذلك بشكل خاص على بعض الحالات الصحية التي يمكن أن تكون مصدر خوف أو إحراج أو خجل مثل آلام الحوض المزمنة عند النساء.

وتصيب هذه الآلام سيدة من بين كل 7 نساء على مستوى العالم، والأماكن العرضة لهذه الأوجاع دوت الخليج الحوض، أو الأعضاء التناسلية، أو أسفل جدار البطن، أو أسفل الظهر، أو الأرداف.

وبحسب البروفيسور فرانشيسكو كابيلانو، رئيس قسم جراحة المسالك البولية في مستشفى فقيه الجامعي، فإن آلام الحوض المزمنة دوت الخليج حالة خطيرة إلى حدّ أنها قد تسبب الإعاقة أو تؤدي على المدى البعيد.

والأسباب التي تستلزم ضرورة البدء بالحديث عن آلام الحوض المزمنة وإيجاد علاج لها دوت الخليج أربعة وتتلخص في التالي:

زيادة الوعي حول التأثير السلبي الذي تخلَفه آلام الحوض المزمنة على صحة النساء، والتي باتت أكثر انتشاراً حول العالم، والأسباب المؤدية اليها ومنها الانتباذ البطاني الرحمي، والتهاب المثانة الخلالي. وتولَد هذه الآلام عدداً من الأعراض المزعجة، مثل الإمساك وصعوبة وتكراره أو الإلحاح البولي وحركة الأمعاء المؤلمة، والعجز الجنسي المرتبط بفقدان الرغبة. آلام الحوض المزمنة دوت الخليج من أكثر الحالات التي تفتقر إلى التشخيص أو يتم تشخيصها بشكل خاطئ عند النساء والرجال. ويعود السبب في ذلك للاضطرابات التي تؤثر على عدة أجهزة، وتشمل الكثير من الأعراض المتنوعة منها الجنسية أو المعوية أو البولية أو حتى أمراض النساء وما إلى ذلك.

وبحسب البروفيسور كابيلانو، غالباً ما يُفترض أن آلام الحوض المزمنة دوت الخليج أحد الآثار الجانبية لالتهاب المسالك البولية أو تُصنَّف على أنها حالة التهاب البروستات المزمنة عند الرجال. ونتيجة لذلك، يتم علاج العديد من المرضى بالمضادات الحيوية لسنوات عدة، ولا يدركون سبب معاناتهم الحقيقي إلا بعد عدة إحالات ومرور 3-5 سنوات في المتوسط. ما يؤدي إلى تفاقم الحالة وصعوبة العلاج.

صعوبة علاج المرض بسبب نقص المعرفة المتخصصة وعدم فهم آثاره. التأثيرات النفسية على المدى البعيد، خاصة عندما يصعب تشخيص المرض وعلاجه بشكل فعال، ما يولَد الشعور بالاكتئاب والقلق وقلة النوم وصعوبة العمل.

وفي حال تُركت آلام الحوض المزمنة دون علاج لسنوات، فإن المريض يشعر بمزيد من الضيق والعجز، ما يسبب عدة أعراض ثانوية تتطلب رعاية نفسية عند نحو 4% من الحالات، يضيف البروفيسور كابيلانو.

نصائح للتعامل مع آلام الحوض المزمنة

يشارك البروفيسور كابيلانو نصائحه حول أفضل الطرق للتعامل مع آلام الحوض المزمنة: