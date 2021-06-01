تؤثر الهرمونات على جسمنا بأغلبية أعضائه وأجهزته، وأي خلل في مدى توازن الهرمونات في جسمنا سيؤدي إلى عواقب وأعراض نشعر بها.

ويشير موقع "ويب طب" الى أن الهرمونات دوت الخليج ناقلات كيميائية في الجسم، تُنتج في الغدد الصّماء وتنتقل مع مجرى الدم إلى الأنسجة والأعضاء لتخبرها بوظائفها. وتساعد الجسم على التحكّم وتنظيم العمليات الرئيسة فيه كالتمثيل الغذائي والتناسل مثلًا.

يحدث عدم توازن الهرمونات عندما يقوم الجسم بزيادة أو نقص إنتاج هرمون معيّن، ومهما كان الفرق قليلًا من حيث مقدار إنتاج الهرمون المطلوب، فقد يكون تأثيره عظيمًا على الجسم. مع الإشارة الى أن مستويات الهرمونات تتقلّب في جسمنا طيلة الوقت خلال حياتنا بحسب مراحل نموّنا.

يمكن معالجة اختلال الهرمونات في الجسم من خلال العلاجات المتبعة من قبل الأطباء المختصين، كما يساعد تناول بعض الأطعمة في تقليل أضرار وتداعيات هذا الاختلال وحتى علاجه.

فما دوت الخليج الأطعمة التي تساعد في علاج عدم توازن الهرمونات؟ هذا ما نستكشفه سوياً في موضوعنا اليوم بحسب معلومات أوردها موقع "اليوم السابع" المصري نقلاً عن موقع "تايمز أوف أنديا".

5 أطعمة تعالج اختلال الهرمونات في الجسم

تعد الاختلالات الهرمونية من المشاكل الطبية الشائعة عند النساء والرجال وفي مراحل عمرية متفاوتة، وإن كانت النساء أكثر عرضة للإصابة بهذه الاختلالات نتيجة التغيرات الهرمونية في جسمها بدء بالبلوغ ثم مرحلة الحمل والولادة، وانتهاء بمرحلة انقطاع الطمث.

ويسهم تناول الاطعمة الخمس التالية في علاج وموازنة هرمونات الجسم:

البروكلي: من الخضروات التي تساعد في ضمان توازن هرمون الإستروجين في الجسم، بفضل محتواه من الكالسيوم بنسبة عالية. ويسهم تناول البروكلي في التخفيف من متلازمة ما قبل الحيض لدى النساء والتي تترافق مع أعراض مزعجة ومتعبة، مثل تقلب المزاج والشراهة على تناول الطعام والاكتئاب والعصبية. الأسماك الدهنية: تعد من أفضل اصناف الطعام على الإطلاق، خصوصاً للتخفيف من اختلال الهرمونات في الجسم والحفاظ على التوازن الهرموني الصحي. وعدا عن كونها الطعام الأصح لتعزيز صحة القلب، فإن الأسماك الدهنية مثل الماكريل والسلمون الغنية بأحماض أوميغا 3 الصحية تعمل على تنظيم الدورة الشهرية لدى النساء، ومحاربة متلازمة تكيس المبايض التي تؤدي إلى اختلالات هرمونية شديدة. الأفوكادو: يعد من العلاجات المثالية لتعكر المزاج والتوتر، إذ يساعد الأفوكادو في إدارة هرمونات التوتر والتقليل من ارتفاع الكوليسترول وخطر الاصابة بالسكتة الدماغية. الرمان: هذه الحبوب الحمراء اللون، غنية بمضادات الاكسدة التي تساعد في السيطرة على فرط إنتاج هرمون الإستروجين في الجسم. فضلاً عن دورها في تقليل الإصابة بسرطان الثدي المرتبط بهرمون الإستروجين. بذور الكتان: مصدر غني بالإستروجين النباتي الذي يساعد ليس فقط على موازنة الهرمونات، وإنما كذلك يحمي النساء من سرطانات الثدي المرتبطة بهرمون الإستروجين.

اعراض واسباب اختلال الهرمونات في الجسم

تجدر الإشارة إلى ان اختلال الهرمونات في الجسم يمكن أن يولد أعراضاً مشتركة بين النساء والرجال أو لدى النساء حصرياً.

والاعراض المشتركة بين النساء والرجال الناجمة عن عدم توازن الهرمونات دوت الخليج:

زيادة الوزن او فقدان الوزن غير المبرر.

الإعياء والتعب الشديد .

الحساسية المفرطة للبرد أو الحرارة .

الإمساك، أو حركات الأمعاء المتكررة .

جفاف الجلد وانتفاخ الوجه .

ضعف العضلات والام المفاصل وتشنجها .

العطش وكثرة التبوّل .

ترقق الشعر.

الشعور الدائم بالجوع.

الاكتئاب وضعف الرغبة الجنسية وصولاً إلى العقم.

العصبية وسرعة الانفعال.

التعرق وصعوبات الرؤية.

في حين أن أعراض عدم توازن الهرمونات لدى النساء تتمثل في التالي:

عدم انتظام الدورة الشهرية.

الشعر الزائد في الوجه ومناطق أخرى بالجسم.

زيادة الوزن.

جفاف المهبل والشعور بالألم أثناء الجماع.

تعتيم واسوداد الجلد.

أما أسباب اختلال الهرمونات العامة، فتتمثل في الإصابة بمرض السكري، وأمراض الغدة الدرقية، وقصور الغدد التناسلية، والأورام الحميدة أو السرطانية، والأدوية التي لها تأثير على الهرمونات، والضغط العصبي، وعلاجات السرطان، وغيرها من الأسباب.

ولدى النساء، يكون بلوغ سن انقطاع الدورة الشهرية، والحمل، والرضاعة الطبيعية، ومتلازمة المبيض متعدد الكيسات، وانقطاع الطمث المبكر، وتناول حبوب منع الحمل من الأسباب المؤدية لعدم توازن الهرمونات.