طفلك أهم حاجه في حياتك وبتخافي عليه ودايما بتهتمي بكل التفاصيل الخاصة بيه عشان يكون مرتاح وهو نايم أو صاحي وبتحبي يكون مرتاح في نومه ، لكن خلي بالك في حاجات كتير بنكون فاكرين اننا بنعملها صح لكن في الحقيقة الحاجات دي ممكن تأذي طفلك الرضيع، في المقال ده هنقولك 10 حاجات عادية بنعملها كل يوم لكن هي ممكن تكون حاجات بتأذي طفلك وانتي مش واخدة بالك.

1- المخدة

النوم علي الرقبة بيكون مؤذي بدون مخدة ومزعج ومش بتعرفي تنامي مرتاحة لكن طفلك مش زيك لأنه مش هيعرف ينام بالمخدة، لازم نومه يكون علي سطح مستوي ومفهوش أي مخدة أو باطنية لحد مايتم سنة علي الأقل، من أهم الأسباب إنه الطفل ممكن يدفن وشه وهو نايم ولو سنه أكبر شوية هيكون وسيلة يخرج بيها من السرير ، ولو المخدة حشوها فيه ريش ممكن يسبب حساسية قوية لطفلك بعد كده .

2- الترطيب

ترطيبك لطفلك سواء بجهاز الترطيب أو أي أداة غيرها بيكون مفيد لبشرة طفلك لو استخدمتيه بشكل صح لكن غير كده هيحصل مشاكل من عفن ورطوبة عالية، لو عوزة تمنعي يحصل ده ممكن تدمجي جهاز الترطيب مع جهاز قياس للرطوبة وده بيساعد علي مراقبة الرطوبة في الجو وأفضل مستوي له بيكون 50%، والأفضل في المراحل الاولي هو انك تسخدمي كريم الترطيب اللي بيوصفه الدكتور او المرطبات الطبيعية.

3- المغناطيس والألعاب

الحروف الملونة والألعاب اللي بتكون من المغناطيس بتجذب انتباه الأطفال لكن بتكو خطيرة جدا لو مكنتش متثبته بشكل كويس لأن طفلك ممكن يبلعها وتأثر بشكل كبير علي حياته وصحة الجهاز الهضمي ، عشان تتجنبي المخاطر دي خليكي جمبه وهو بيلعب وراقبيه وقت اللعب ، بلاش تشتري مجموعات كبيرة من الألعاب اللي فيها مغناطيس لأن صعب تلاحظي اختفائها أو لا .

4- مصدات سرير الأطفال

استخدامك لمصدات سرير طفلك ممكن تحميه من أي إصابة أو كدمات لكن ممكن تسبب خطر الاختناق كأنها مخدة أو بطانية لأن لو فيه مخدة وموجود علي المصد جمب تنفس الطفل هتخنقه، المصدات ممكن تمنع وصول الهواء لسرير طفلك وترفع درجة حرارته وده علي حسب الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال .

5- أجهزة المراقبة

لو إنتي بعيده عن طفلك وقت نومه بتكوني محتاجه تسمعي صوته لو صحي بجهاز المراقبة اللاسلكي، لكن متعلقيش الجهاز جوه أو بره السرير لأنه ممكن طفلك يلف سلك الجهاز علي رقبته أو ياكل قطعة منه فحاولي تثبتيه فيه مكان ميوصلش لطفلك ويكون آمن.

6- الغطاء والبطانية

البطانية خطرها كبير لأنه ممكن تقلل الهواء وتكتم نفس طفلك ويحصله اختناق وده لحد ما يتم 12-18 شهر وده عشان تضمني صحة وسلامة طفلك وقت نومه، ولو خايفه علي طفلك الرضيع من البرد ، تقدري تلبسيه هدوم تقيله وده هيحميه من البرد ويكون بديل للبطانية أو غطا الأطفال.

7- العاب ببطارية

من أخطر الأجسام اللي ممكن تكون ضمن حاجات بتأذي طفلك طفلك يستخدمها كلعب لأنها جسم نشط كيميائيا ولو بلعها هتحرق المرئ في وقت قصير وممكن يحصل تدخل جراحه ومضاعفات صحية، اما لو كانت في الأنف أو الأذن هتكون نفس المشاكل والنتايج السيئة، وعشان تتجنبي مخاطر البطاريات، ابعديها عن طفلك واتأكدي إن الالعاب اللي فيها بطارية آمنة لطفلك وميعرفش يوصل لها.

العاب ببطارية

8- فرش بيتك مش مستقر

عفش بيتك وخاصة غرفة الأطفال لازم تكون متأمنة لتجنب أي حوادث لأنها مش مجرد دولاب وسرير لكن المرايات وأي جهاز ممكن يتقلب عليه بسهولة ، اختاري الفرش اللي بتكون له قاعدة متينة وصلبة واستخدمي أي حامل علي الحيطة وماتسبيش أثر لأي ألعاب أو حاجه تجذب انتباه طفلك فوق الفرش .

9- معطرات الجو والشموع

لأن بيكون فيها مواد كيميائية وممكن تسبب تهيج للجهاز التنفسي للكبار فينتج عنها الربو والحساسية فتجنبي استخدامها خاصة لو طفلك رضيع لأن الرئة لسه بتكبر ومش محتاجه أي مهيجات، ولو عوزة تتخلصي من الريحة السيئة علي الأقل طلعي طفلك بره الأوضه علي ماتعطري جو الأوضة وتوفري لها الهواء النقي .

10- اللعب المحشية بالفرو

عموما مينفعش تسيب أي ألعاب كبيرة محشية في سرير طفلك لأنها شبه المخدات بظبط . ولو عوزة تختاري لعب لطفلك لازم يكون فيهم حاجه من دول :

– الفرو يكون ملون بصبغة سريعة أو مفهوش لون

– اللعبة لازم تكون متخيطة كويس عشان الحشو مايطلعش ويدخل في فم طفلك.

الألعاب عموما لازم تكون لسن معين لأن لو لعبة فيها حشو أو شعر فهيتساقط مع الوقت وممكن يدخل في عين أو فم طفلك ويأثر عليه وعلي صحته

اختاري الألعاب اللي بتكون حجمها صغير ومخصصة للأطفال وسنهم.

اعرفي معانا كمان 12 حيلة لتطوير نمو الطفل بشكل افضل هتريحك في المستقبل