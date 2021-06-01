يبقى مريض كورونا أسير القلق والعصبية وعدم الاستقرار طوال فترة مرضه ولحين ظهور المسحة السلبية لفحص فيروس كورونا، في اعتقاد منه أن نتيجة هذه المسحة تعني تخلصه وأخيراً من كابوس مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا الجديد.

لكن ما ينغص هذه الفرحة، هو وجود ما يسمى ب "كورونا طويل الأمد" والذي يبدو أنه يبقى يؤثر على حياة المصابين به حتى بعد التعافي التام. ما يعني المعاناة من أعراض تستمر لفترة طويلة، حتى أن بعض هذه الأعراض قد يحدث بعد الشفاء من مرض كورونا.

فما دوت الخليج اعراض كورونا طويل الأمد التي ينبغي التعرف عليها والتنبه لها، وإن كانت محدودة بعض الشيء؟

ما دوت الخليج أعراض كورونا طويل الأمد

على الرغم من محدوديتها، إلا أن أعراض كورونا طويل الأمد يمكن أن تهدد صحة مرضى كورونا كما حذر العديد من الأطباء، ومنهم فداء شايب الطبيبة المختصة في امراض الرئة في عيادة كوفيد-19 في كلية بايلور للطب بولاية تكساس الأمريكية، التي أفادت: "من المحتمل أن يعاني الناس من كوفيد- 19 لفترة طويلة ولا يعرفون عن ذلك، لأنهم لم يكتسبوا المعرفة لتعريف أنفسهم بأنهم مصابون به"، وفق ما نقل موقع "سكاي نيوز عربية" عن موقع "بيزنس إنسايدر".

مضيفة أن مرض كوفيد-19 طويل الأمد، قد يظهر مع مجموعة كبيرة من الأعراض، ما يصعَب على الأطباء اكتشافها.

1 من كل 10 مصابين بكورونا قد يعانون من اعراض طويلة

وقد وجدت دراسة بريطانية أجريت على عدد من المصابين بفيروس كورونا وتعافوا منه، أن 1 من كل 10 ناجين من الوباء سيصابون بأعراض طويلة الأمد تزيد عن المدة المعتادة للتعافي من المرض، أي 3 أسابيع.

فيما لم يتم التأكيد بعد ما إذا كانت أعراض كورونا طويل الأمد، ناجمة بشكل مباشر عن الفيروس أم أن بعضها حصل نتيجة الإجهاد بسبب الوباء وصدمة العدوى.

وينبغي على المصابين بكورونا ممن تعافوا من المرض، مناقشة الاعراض التالية في حال حدوثها لهم: