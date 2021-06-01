- 1/2
- 2/2
جمانة الصباغ الثلاثاء,01 حزيران (يونيو) 2021 - 16:00
يبقى مريض كورونا أسير القلق والعصبية وعدم الاستقرار طوال فترة مرضه ولحين ظهور المسحة السلبية لفحص فيروس كورونا، في اعتقاد منه أن نتيجة هذه المسحة تعني تخلصه وأخيراً من كابوس مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا الجديد.
لكن ما ينغص هذه الفرحة، هو وجود ما يسمى ب "كورونا طويل الأمد" والذي يبدو أنه يبقى يؤثر على حياة المصابين به حتى بعد التعافي التام. ما يعني المعاناة من أعراض تستمر لفترة طويلة، حتى أن بعض هذه الأعراض قد يحدث بعد الشفاء من مرض كورونا.
فما دوت الخليج اعراض كورونا طويل الأمد التي ينبغي التعرف عليها والتنبه لها، وإن كانت محدودة بعض الشيء؟
ما دوت الخليج أعراض كورونا طويل الأمد
على الرغم من محدوديتها، إلا أن أعراض كورونا طويل الأمد يمكن أن تهدد صحة مرضى كورونا كما حذر العديد من الأطباء، ومنهم فداء شايب الطبيبة المختصة في امراض الرئة في عيادة كوفيد-19 في كلية بايلور للطب بولاية تكساس الأمريكية، التي أفادت: "من المحتمل أن يعاني الناس من كوفيد- 19 لفترة طويلة ولا يعرفون عن ذلك، لأنهم لم يكتسبوا المعرفة لتعريف أنفسهم بأنهم مصابون به"، وفق ما نقل موقع "سكاي نيوز عربية" عن موقع "بيزنس إنسايدر".
مضيفة أن مرض كوفيد-19 طويل الأمد، قد يظهر مع مجموعة كبيرة من الأعراض، ما يصعَب على الأطباء اكتشافها.
1 من كل 10 مصابين بكورونا قد يعانون من اعراض طويلة
وقد وجدت دراسة بريطانية أجريت على عدد من المصابين بفيروس كورونا وتعافوا منه، أن 1 من كل 10 ناجين من الوباء سيصابون بأعراض طويلة الأمد تزيد عن المدة المعتادة للتعافي من المرض، أي 3 أسابيع.
فيما لم يتم التأكيد بعد ما إذا كانت أعراض كورونا طويل الأمد، ناجمة بشكل مباشر عن الفيروس أم أن بعضها حصل نتيجة الإجهاد بسبب الوباء وصدمة العدوى.
وينبغي على المصابين بكورونا ممن تعافوا من المرض، مناقشة الاعراض التالية في حال حدوثها لهم:
- ضبابية الدماغ: أحد الاضطرابات الذهنية التي تضعف القدرة على التفكير والقيام بمختلف النشاطات اليومية. وفيها يشعر المرء بضبابية التفكير وتشوش الذهن كأنه يغرق بالضباب. وفي تحليل لهذه المشكلة، وُجد أن 1 من كل 5 مصابين بكورونا لفترة تزيد عن 6 أشهر، عانوا من هذا العرض.
- الإعياء: بحسب دراسة صينية، فإن 6 من أصل 10 متعافين من وباء كورونا أدخلوا المستشفى، تحدثوا عن إصابتهم بالإعياء المتكرر بعد انقضاء 6 أشهر من التعافي.
- مشاكل النوم: سجل 1 من كل 5 متعافين من كورونا، صعوبات في النوم بعد 6 أشهر الإصابة، وفقا لتحليل 51 دراسة.
- ضيق التنفس والسعال المستمر: هو أمر شائع بين المتعافين من المرض، حتى بعد مرور 6 أشهر على الإصابة.
- مشاكل قلبية: ومنها عدم انتظام ضربات القلب، ما يزيد من خطر الاصابة بفشل القلب وتصلب الشرايين والجلطات الدموية.
- أعراض عصبية وأمراض عقلية: وجدت دراسة واسعة النطاق، أن أكثر من ثلث المتعافين من كورونا يعانون من أعراض عصبية أو أمراض عقلية في غضون 6 أشهر من الإصابة، أبرزها الاكتئاب.
- فقدان حاسة الشم: بين المتعافين من كورونا ممن فقدوا حاسة الشم بعد الإصابة، لم يستعد حوالي ثلثهم هذه الحاسة لمدة شهرين أو أكثر.
- فقدان الشهية والاسهال: خلصت دراسة صينية مصغرة أن 40% من مرضى كورونا الذين نقلون للمستشفى، أبلغوا عن مشاكل تتعلق بالأمعاء، منها فقدان الشهية والغثيان والارتجاع الحمضي والإسهال.
- الطفح الجلدي وتساقط الشعر: معظم الناجين من كورونا أبلغوا عن ظهور طفح جلدي بعد 6 أشهر من الإصابة، فيما تم تسجيل تساقط الشعر بين 22% من المرضى بعد 6 أشهر من دخول المستشفى بسبب كورونا.
- آلام المفاصل والعضلات: 9 من كل 10 أشخاص من مرضى كورونا المتعافين، عانوا من آلام العضلات والمفاصل بعد شهر واحد من الإصابة، واستمرت هذه الأعراض لمدة 7 أشهر على الأقل لبعض المصابين.
- السكري: مرضى كورونا لفترة طويلة كانوا أكثر عرضة للاصابة بمرض السكري بنسبة 93% في الأشهر الستة التي تلت الإصابة.
- مرض الكلى: المتعافون من كورونا كانوا أيضاً عرضة للإصابة بأمراض الكلى الحادة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ما دوت الخليج أعراض كورونا طويل الأمد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مجلة هي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.