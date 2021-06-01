متى ظهر مرض الفطر الأسود وماعلاقته بكورونا

الفطر الأسود والذي تزامن انتشاره مع انتشار فيروس كورونا وبدأ بالظهور في الهند، كثرت حوله الشائعات وانتشرت عدد من المعلومات المغلوطة التي أرهبت الناس وزادت من الخوف تجاه فيروس كورونا وكل ما يتعلق به.

ومن منطلق التوعية أفاد كيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية بالإمارات، الدكتور حسين الرند، بأنه لا داعٍ للخوف أو القلق من مرض الفطر الأسود على الإطلاق، فهو ليس مرضاً حديثاً، ولا يشكل خطراً على جميع الناس، خصوصاً أنه موجد منذ زمن في كل دول العالم، وأضاف التالي..

الفطر الأسود:

أوضح "الرند" أن الفطر الأسود مرض فطري غير مُعدٍ، حيث لا ينتقل من إنسان لآخر، ولا تربطه أية علاقة بكورونا، وإنما يمكن أن يتعرض له من يعانون أمراضاً تسبب ضعف الجهاز المناعي، مثل أي مرض آخر، كما أنه لا يشكل أي خطر على صحة الإنسان العادي.

من جهتها قالت استشاري الصحة العامة نائب رئيس جمعية الإمارات للصحة العامة، الدكتورة بدرية الحرمي، إن مرض الفطر الأسود يعرف باسم داء "الغشاء المخاطي"، وهو مرض قديم وعدوى فطرية نادرة جداً تهاجم الجهاز التنفسي، وتوثر على الجيوب أو الرئتين، كما أنه من الممكن أن يصيب الجهاز الهضمي والجلد، وتسببه أنواع عدة من الفطريات غير الضارة لمعظم الناس، لكن يمكن أن تسبب التهابات خطرة لأولئك الذين يعانون ضعفاً في جهاز المناعة.

وتابعت أن الفطر الأسود ينتقل بعد أن يستنشق الشخص جراثيم فطرية عالقة في الهواء سواء كانت في المستشفيات أو المنازل عن طريق أجهزة ترطيب الهواء أو قوارير الأكسجين التي تحتوي على مياه قذرة، حيث يؤثر على الرئة أو الجيوب الأنفية، كما أنه من الممكن أن ينتقل عن طريق ملامسة الجراثيم الفطرية في البيئة من خلال الجلد بعد التعرض لإصابة سطحية مثل جرح أو حرق.

أعراض الفطر الأسود:

أفادت استشاري الصحة العامة نائب رئيس جمعية الإمارات للصحة العامة، الدكتورة بدرية الحرمي، بأن أعراض الفطر الأسود تعتمد على مكان نمو الفطريات في الجسم، ومن أعراضه التالي:

أعراض داء الفطر الأنفي:

احتقان الأنف أو الجيوب الأنفية.

تورم الوجه.

صداع الرأس.

تغير لون الأنف أو الجزء العلوي من الفم.

أعراض الفطر الرئوي:

الحمى.

السعال.

ألم في الصدر.

ضيق في التنفس.

أعراض الفطر المعوي:

وجع بطن.

استفراغ وغثيان.

نزيف الجهاز الهضمي.

أعراض الفطر الجلدي:

ظهور البثور أو القروح.

قد تتحول المنطقة المصابة إلى اللون الأسود.

الألم أو الاحمرار المفرط أو التورم حول الجرح.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.