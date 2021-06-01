ماهي أعراض الوسواس القهري الفكري، بداية من المهم أن نعرف أن الوسواس القهري الفكري هو نوع من أنواع الوسواس القهري بشكل عام، وهو اضطراب نفسي ويسمى بالوسواس الخالص والغير مرتبط بسلوكيات قهرية، وفيه يسيطر على المريض أفكار غريبة وشاذة على عقله ويقوم المريض بمراجعة المواقف التي تحدث له في اليوم ورسم سيناريوهات وتخيل أحدث مستقبلية غير منطقية، وأعراضه في التالي:

أعراض الوسواس القهري الفكري:

حسب موقع "مستشفى التعافي" فإن الوسواس القهري الفكري له يرتبط بمجموعة من الأفكار التي تدور في رأس المريض ويتخيلها باستمرار وينفذها في بعض الأحيان في حال كان المرض شديد، وهي

التفكير في الانتحار كتخيل القفز من أماكن مرتفعة .

التفكير في إيذاء الآخرين والظن أن الإيذاء يمكن أن يحميهم من مخاطر أخرى.

التفكير بأمور جنسية ودينية غريبة وشاذة.

الخوف المرضي من الإصابة بالأمراض المعدية وهوس النظافة المبالغ به.

كراهية النفس والشعور الدائم بالذنب بسبب تصرفات وسلوكيات يراها المريض غير جيدة.

مريض الوسواس القهري الفكري معرض بنسبة كبيرة الإصابة باضطرابات نفسية مثل الاكتئاب، التوتر، القلق المفرط.

كما يعتبر الكره الشديد لجنس معين أو تغيير المعتقدات الدينية أو السياسية وحتى المجتمعية، وكذلك الشك بالآخرين أو الشك في الشريك من علامات الوسواس القهري الفكري.

علاج الوسواس القهري الفكري:

معرفة الحالة المريضة والاقتناع التام بالإصابة، وفهم أعراض ومضاعفات المرض أول خطوات العلاج والشفاء من الاضطرابات النفسية، ومنها الوسواس القهري الفكري.

الجلسات العلاجية مع الطبيب المختص.

العلاج الدوائي في الحالات المتقدمة من المرض ومنها الأدوية النفسية التي تعمل على تثبيت المزاج وعلاج الاكتئاب.

إعادة تعديل النشاط العصبي في مراكز معينة بالمخ عن طريق التحفيز المغناطيسي لتلك المناطق أو بالجلسات الكهربائية.

مقاومة الضغط العصبي الذي يزيد من الإصابة بالوساوس القهرية عن طريق ممارسة رياضة التأمل أو اليوجا وجلسات الاسترخاء والتدليك.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.