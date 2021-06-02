دراسة: أنواع من الخضروات تقي من أمراض القلب.. فما دوت الخليج

تعد الخضروات عنصراً رئيسياً لتغذية الإنسان، وإدخالها للنظام الغذائي مهم للصحة العامة ككل، وذلك أمر مثبت علميا وطبيا، إلا أن الدراسات الحديثة ركزت على كل صنف من الخضروات وفوائده الصحية لكل عضو من أعضاء الجسم، وفيما يخص أمراض القلب، فالدراسة التالية توضح ماهي الخضروات التي تقي منها، وهي في التالي.

خضروات لصحة القلب:

أكدت دراسة حديثة أن الأشخاص الذين يتناولون كوبًا واحدًا من الخضراوات الغنية بالنترات تنخفض لديهم مخاطر الإصابة بأمراض القلب بنسبة 12٪ إلى 26٪، وفقًا لبيانات أكثر من 50000 شخص شاركوا في النظام الغذائي والصحة لمدة 23 عامًا.

ووفقا لما نشره موقع "marketwatch" أوصى بها الباحثون بتناول الخضروات الورقية مثل اللفت والجرجير والسلق والسبانخ، بالإضافة إلى البنجر والبقدونس والملفوف الصيني والكرفس والفجل واللفت.

فوائد الخضروات:

يذكر أن باحثين قاموا بفحص ثلاثة مؤشرات للقلب والأوعية الدموية لتحديد ما إذا كان وكيف يؤثر النظام الغذائي بشكل مباشر على صحة القلب، وقاموا بتحليل عينات الدم من المشاركين في التجارب السريرية الذين التزموا بالنظم الغذائية الصارمة ووجدوا أن نظام داش ""DASH الغذائي، الذي ثبت بالفعل أنه يخفض ضغط الدم، يقلل أيضًا من الالتهاب.

كما وجدت الدراسة، التي نُشرت في مجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب، أن نظام داش الغذائي - سواء تم الالتزام به أم لا بالتزامن مع نظام غذائي منخفض الصوديوم - يقلل من إصابة القلب وإجهاده.

ونتيجة الدراسة فسرت كيف انخفضت المؤشرات الحيوية المرتبطة بتلف القلب والالتهاب بنسبة 18٪ و 13٪ على التوالي، وحقق المشاركون الذين جمعوا بين نظام داش ""DASH الغذائي وسلوك انخفاض الصوديوم انخفاضًا واضحًا في كل من إصابات القلب والإجهاد - 20٪ و23٪ على التوالي على الرغم من أن الالتهاب لم يتأثر بشكل كبير.

نظام داش الغذائي:

نظام DASH الغذائي، وهو اختصار للنُهج الغذائية لوقف ارتفاع ضغط الدم، بالفواكه والخضراوات والمكسرات والحبوب الكاملة والدواجن والأسماك ومنتجات الألبان قليلة الدسم، مع تقييد الملح واللحوم الحمراء والحلويات والمشروبات المحلاة بالسكر.

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