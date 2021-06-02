10 مشاكل صحية هي السبب اللي ممكن يخليكي دايما تحسي بعطش شديد

اكيد شرب المايه كتير مفيد جدا لصحتنا العامة ، ولكن لو بتحسي انك مهما بتشربي مش بترتوي او بتحسي انك لسه عطشانة ، فده ليه اسباب كتير ، وده اللي هنعرفة النهاردة من خلال موضوعنا وهنشارك معاكم 10 مشاكل صحية بتسبب العطش الشديد.

مشاكل صحية بتسبب العطش الشديد:

الجسم بيتكون من حوالي 60% من الماية ، ويمكن تتفأجوا لما تعرفوا ان الرئتين بيحتوا على 80% من الماية ، والقلب والعقل حوالي 70% ، ولما تفهمي مقدار الماية اللي محتاجه كل عضو ، هيبقى سهل عليكي تعرفي سبب اهمية الماية لجسمك.

يعني جسمنا محتاج للماية وهي حاجة ضرورية لصحتنا ، ولكن تبدأي تحسي ان في مشكلة لو فضلتي تشربي كمية ماية كتير ومع ذلك لسه بتحسي انك عطشانة ، جسمنا ليه طرق ذكية عشان يوصلنا ان في حاجات مش مظبوطة ، ولما تبقي دايما حاسه بعطش شديد برغم شربك للماية هنا جسمك بيحاول ينبهك ان في مشكلة محتاجة تعالجيها ، ودلوقتي هنعرف مع بعض الاسباب اللي بتخليكي دايما تحسي بالعطش.

1- مشاكل الغدة الدرقية:

نسبة كبيرة من الاشخاص بيعانوا من اضطراب الغدة الدرقية ، لكن هل تعرفي ان الغدة الدرقية بتتحكم في كتير من وظائف الجسم؟ بتنظم وظائف زي درجة الحرارة ومستويات الطاقة في الجسم.

وبالتالي زيادة او نقصان الهرمون ده ممكن يسبب كل انواع المشاكل في جسمك ، وواحدة منها جفاف الفم ، الاشخاص اللي بيعانوا من قصور الغدة الدرقية او خمول الغدة الدرقية ، هما عادة الاشخاص اللي بيعانوا من مشاكل العطش الشديد.

2- استهلاك الاطعمة المدرة للبول:

هل تعرفي ان في كتير من الاطعمة ممكن انها تسبب زيادة التبول؟ زي الكرفس, الليمون, البقدونس, والبطيخ ، ممكن انها تسبب في زيادة التبول ، ولكن لان الاطعمة دي ليها فوايد صحية كتير ، فاكيد مش هنتخلى عنها في نظامنا الغذائي.

ولكن لازم تعرفي بس انك مضطرة تزودي من شرب السوائل لما تاكلي الاطعمة دي ، بالاضافة كمان لازم تاخدي بالك من الاطعمة الغنية بالالياف ، اللي ليها نفس التأثير ، زي الكينوا, دقيق الشوفان, والارز.

3- الدورة الشهرية:

هل تعرفي ان مستويات هرمون الاستروجين والبروجسترون في جسمك ممكن يكون ليها تأثير كبير على مستويات السوائل في جسمك؟ خلال الدورة الشهرية في احتمال كبير جدا انك تحسي بعطش شديد لان الهرمونات دي بتكون في اعلى مستوياتها ، ولان كمان الجسم بيفقد كتير من الماية اثناء فترة الدورة الشهرية.

ولو اثناء فترة الدورة بتعاني من تدفق شديد للدم ، ده ممكن يأدي لزيادة السوائل في الجسم ، عشان كده خلي دايما جنبك ازازة ماية خلال الوقت ده من الشهر.

4- مرض السكر:

لو بتشربي ماية كتير ، ده هيأدي لكثرة التبول ، ومع ذلك لو انتي عندك اعراض تانية زي فقدان الوزن, الارهاق, التهيج ، ده ممكن يكون علامة على اصابتك بمرض السكر ، وفي الحالة دي هتحتاجي تروحي للدكتور وتعملي اختبار الجلوكوز.

مرض السكر بيأدي لطرد كتير من السوائل الاحتياطية من الجسم من خلال التبول المتكرر ، وبالتالي طبيعي انك هتحتاجي لتعويض السوائل المفقودة ، ولكن لازم تعرفي الفرق ما بين مرض السكر والسكري الكاذب لانهم حالتين مختلفين عن بعض.

مرض السكري الكاذب بيتسبب في فقد كتير من السوائل من الجسم ، وبيسبب توقف مستويات السوائل في الجسم ، واللي ممكن يسبب مشكلات خطيرة ، والعطش الزيادة هو طريقة جسمك لتعويض خسارته من السوائل دي ، ولكن لحسن الحظ ان العلاج ممكن يساعد في تقليل فقدان الماية اللي هيقلل من احساسك بالعطش.

5- الفم الجاف:

في كتير من الاشخاص ممكن يخلطوا بين جفاف الفم وبين العطش الشديد ، لما الغدد اللي موجودة في الفم مش بتنتج كمية كافية من اللعاب ، ده ممكن يسبب مشكلة الفم القطني ورائحة الفم الكريهة ، والمشكلة دي بتظهر بشكل شائع بين الاشخاص اللي بيدخنوا سجاير.

6- جفاف الجسم:

لما ينخفض محتوى الماية بشكل ملحوظ في جسمك ، فدي علامة مقلقة لان معظم الجسم بيتكون من الماية ، وهتبقي محتاجة لتعويض فقدان السوائل عشان اعضاء الجسم تشتغل بشكل صح وتأدي وظايفها ، لان الجفاف ممكن يسبب بعض الاعراض الخطيرة ، ولو انخفضت مستويات الماية بشكل كبير ممكن الشخص يدخل في غيبوبة او حتى الموت لا قدر الله.

فلو انتي مريتي بفترة مرض طويلة وفيها اعراض زي التقيؤ والاسهال الشديد هتحسي بعطش شديد ، وفي الحالة دي انتي محتاجة تجددي الماية في جسمك فورا عشان تعوضي اللي فقدتيه.

7- الانظمة الغذائية منخفضة الكربوهيدرات:

لو ماشية على نظام غذائي كيتو او نظام منخفض الكربوهيدرات ، هتحسي بعطش شديد ، لان الكربوهيدرات ليها وظائف كتير في الجسم ، ومنها انها بتساعد على الحفاظ على كمية الماية في الجسم.

ولانك في فترة النظام منخفض الكربوهيدرات بتستهلكي بروتين ودهون اكتر ، ده بيأدي لكثرة التبول ولان الجسم مافيهوش كربوهيدرات تساعد على امتصاص الماية ، هتلاحظي انك بتروحي للحمام اكتر وبتحتاجي لشرب ماية اكتر.

8- القلق:

مين ممكن يفكر ان القلق ممكن يزود العطش ، لما بتكوني مجهدة زيادة ، الجسم بياخد الماية من الفم وبينشرها لمناطق تانية في الجسم.

واضطرابات القلق ممكن تأدي لاضطراب احماض المعدة ، وده هيأدي لفقدان اللعاب ، والقلق ممكن يخليكي تحسي باعراض كتير ولكن اول حاجة بيعملها انه بيخليكي تعاني من جفاف الفم.

9- الحمل:

الحمل ممكن يسبب كل انواع المشاكل داخل الجسم ، واكتر حاجة بتلاحظها كتير من الامهات الحوامل هو العطش المفرط ، وده شائع بشكل خاص في خلال اول 3 شهور لانه بيزيد حجم الدم في الجسم.

الدم الزيادة اللي بيدور في نظامك بيخلص الكليتين من اي سوائل زيادة ، وده بيخليكي تتبولي اكتر ، ومن الشائع كمان ان الحامل بتصاب بغثيان الصباح المصحوب بالقيء ، وده ممكن يتسبب في عدم انتظام مستويات السوائل في الجسم.

10- الانهاك الحراري:

في درجة الحرارة العالية الجسم بيعرق بشكل اكتر وده بيخلي الجسم يستخدم مخزون السوائل ، وبالتالي الجسم بيحتاج لتعويض الماية المفقودة ، ولو معملتش ده بسرعة ده ممكن يعرضك للخطر ، لان السوائل في الجسم بتحافظ على برودة جسمك ، ولو فقدتي السوائل من الجسم ومعوضتيهاش فورا ، ممكن تصابي بالانهاك الحراري بسرعة ، وحرارة الجسم هترتفع بسرعة ودي ممكن تكون حالة خطيرة جدا ممكن تأدي للموت.

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