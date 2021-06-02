أعراض الإصابة بالفطر الأسود وهل السبب خطأ طبي شائع

اعراض الاصابة بالفطر الاسود وهل السبب خطأ طبي شائع، منذ بدء الحديث عن الفطر الاسود وظهوره على العديد من مرضى كورونا في الهند وحالياً في مصر، وُجهت أصابع الإتهام نحو فيروس كورونا على أنه السبب في اصابة المرضى بالفطر الاسود الذي يمكن أن يؤدي للوفاة في حال عدم علاجه بسرعة.

لهذا خرج العديد من خبراء الصحة لتوضيح المسألة برمتها، والكشف عن الخطأ الطبي الشائع الذي يتسبب بالاصابة بمرض الفطر الاسود اضافة لعرض كافة اعراضه.

اعراض الاصابة بالفطر الاسود وهل السبب خطأ طبي شائع

يحدث مرض الفطر الاسود او (فطار الغشاء المخاطي) نتيجة تشكل العفن الموجود في البيئات الرطبة، ويمكن أن يهاجم الجهاز التنفسي مؤدياً الى الوفاة في غضون أيام في حال عدم علاجه.

وهو مرض غير معدي ولا ينتقل من شخص لآخر، وفق ما صرحت به مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة. مضيفة ان هذه العدوى نادرة لكنها خطيرة، تسببها مجموعة من القوالب تسمى الفطريات المخاطية.

ويصاب الناس بالفطر المخاطي عن طريق ملامسة الجراثيم الفطرية في البيئة، على سبيل المثال، يؤثر الفطر الأسود بشكل مباشر على الجيوب الأنفية أو الرئتين يعد أن يستنشق الشخص جراثيم فطرية في الهواء، كما يمكن أن يؤثر على الجلد بعد التعرض لإصابة سطحية مثل جرح أو حرق.

تعتمد اعراض الاصابة الفطر الاسود على مكان نمو الفطريات في الجسم. ويجب التواصل مع مقدمي الرعاية الصحية في حال ظهور اعراض يعتقد انها مرتبطة بمرض الغشاء المخاطي، منها تورم الوجه من جهة واحدة، والصداع، وظهور آفات سوداء على جسر الانف او الجزء العلوي من الفم، كما قد تتحول المنطقة المصابة إلى اللون الأسود.

كما أشارت وزارة الصحة الهندية ان مرض الفطر الاسود يبدأ بالظهور على شكل عدوى جلدية في الجيوب الهوائية الموجودة خلف الجبهة والانف وعظام الخدود وبين العينين والأسنان، لينتشر بعد ذلك في العينين والرئتين وصولاً إلى الدماغ. وينتح عنه تغير لون الانف، وعدم وضوح الرؤية، والم الصدر، وصعوبات التنفس، والسعال الدموي.

وفي الحالات الشديدة، تنتقل العدوى عبر الاوعية الدموية الى المخ، ما يؤدي الى فقدان البصر أو إحداث فجوة في الوجه.

يجيب الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد ومستشار وزيرة الصحة والسكان المصرية للتميز الأكلينيكي، أن ظهور الفطر الاسود ناتج عن خطأ طبي شائع يتمثل في الإفراط بتناول المضادات الحيوية والكورتيزون.

مؤكداً على عدم وجود علاقة بين فيروس كورونا والاصابة بمرض الفطر الاسود، ومضيفاً أن المرض غير معد ويصيب الانسان نتيجة ضعف الجهاز المناعي، كما أفاد موقع "البيان الالكتروني".

وكشف حسني عن أن الأشخاص الأكثر عرضة للاصابة بمرض الفطر الاسود هم المرضى الذين يعانون من امراض نقص المناعة، والسكر غير المنضبط، والأورام، ومرضى الكلى الذين يعانون حموضة الدم، إضافة إلى المرضى الذين يخضعون للعلاج بأدوية مثبطات المناعة بجرعات عالية مثل الكوريتيزون أو العلاج بالمضادات الحيوية لفترات طويلة ودون إشراف طبي.

مضيفاً ان الفطر الاسود ليس مرضاً جديداً، بل تم رصده في عدد محدود للغاية في بعض الحالات الصحية خلال العقود الماضية، مشيراً أن معظم الإصابات كانت لحالات متأخرة من مرضى السرطان والأورام.

كما تحدث د. حسني عن أهمية الوقاية من مرض الفطر الاسود من خلال الحفاظ على النظافة العامة للبيئة المحيطة والنظافة الشخصية، وتناول الأطعمة الطازجة والسليمة التي يتم حفظها بطرق صحيحة. مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة عدم استخدام المضادات الحيوية بشكل مفرط ودون حاجة، أو الأدوية المثبطة للمناعة مثل الكورتيزون دون إشراف طبي.