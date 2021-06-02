ما دوت الخليج أسباب وأعراض الخلعة وطرق علاجها

ما دوت الخليج اسباب واعراض الخلعة وطرق علاجها، كثيرة دوت الخليج المواقف النفسية الحادة التي يتعرض لها الإنسان في مراحل عمرية مختلفة، ما يصيبه بالخوف بدرجات متفاوتة تتراوح بين الخفيفة والمتوسطة. لكن البعض قد يعاني من الخوف والقلق بشكل شديد، ما يؤثر على حياته وقدرته على القيام بالمهام اليومية حتى البسيطة منها.

وفي هذه الحالة، يكون الإنسان مصاباً بالخلعة او الهلع الشديد الذي يولَد العديد من الاعراض النفسية والجسدية.

في موضوعنا اليوم، نتعرف سوياً وبتفصيل أكبر على اسباب واعراض الخلعة وطرق علاجها.

ما دوت الخليج اسباب واعراض الخلعة

تعد الخلعة او الهلع من الاضطرابات النفسية التي يعاني منها البعض نتيجة التعرض لبعض المواقف العصبية الشديدة او الصدمات الحادة، كالموت والحوادث والفصل من العمل وغيرها.

كما قد تكون الخلعة ناجمة عن الاضطراب الهرموني الذي يصيب البعض خصوصاً النساء، او المواد الكيميائية التي يفرزها المخ.

أما ابرز اعراض الخلعة فهي على الشكل التالي:

الدوار والصداع والارهاق الجسدي الكبير.

اضطرابات النوم وعدم القدرة على النوم لساعات طويلة أو كافية.

التفكير طوال الوقت بالأمور التي تثير قلقه ومخاوفه، مع تفكير دائم بعواقب سلبية لهذه الأمور.

عدم القدرة على التوقف عن التفكير بالخوف والهلع، حتى وإن حاول الشخص المصب بالخلعة إشغال نفسه بأمور أخرى.

تزايد حالة الخلعة والهلع مع الوقت في حال لم يتم علاجها بسرعة وبطريقة صحيحة.

ما دوت الخليج طرق علاج الخلعة

يتحدث الكثيرون عن إمكانية علاج الخلعة بالحلبة، وهي من المواد الطبيعية التي تساعد في علاج العديد من الأمراض والحالات الصحية، كما تعزز الصحة النفسية.

وفي إحدى الدراسات العلمية التي نُشرت في مجلة Pharmacogn Mag في العام 2015، وجد الباحثون ان مادة hydroxyisoleucine الموجودة في الحلبة قد ساعدت في التغلب على الشعور بالهلع والاكتئاب لدى مجموعة الفئران الخاضعة للتجارب. ما يشير إلى أن تناول بذور الحلبة يسهم في تقليل الشعور بالخوف والخلعة.

لكننا ننصح دوماً بمراجعة الطبيب المختص قبل اللجوء لهذا العلاج وغيره من العلاجات الطبيعية وحتى الطبية، كونه الأدرى بأهمية وفاعلية الحلبة في علاج الخلعة أو لا.

ويُشاع ان التدليك الجسدي وتدليك الجبهة يساعدان كذلك في علاج الخلعة والتخلص من مشاعر الهلع والخوف، اضافة الى استراتيجيات التحكم البدني التي تدرب المريض على التحكم أكثر بانفعالاته والتمتع بالراحة النفسية والتخلص شيئاً فشيئاً من مشكلة الخلعة.

كما يلجأ البعض لعلاج الخلعة بقراءة القرآن والمعوذات والرقية الشرعية، وكلها أمور مستحبة في التخلص من الخلعة لكن الطبيب هو من يقرر العلاج الأنسب لحالة الخلعة سواء الخفيفة أو الشديدة.