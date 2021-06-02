الفطر الأسود بالإضافة إلى الفطر الأبيض والأصفر دوت الخليج أحد أنواع الأمراض الفطرية التي انتشرت تزامنا مع انتشر فيروس كورونا، وبدأت في الهند حيث سجلت عشرات الإصابات ثم انتقلت إلى بعض الدول الأخرى، وصنفت ضمن الأمراض الخطيرة، في التالي نتعرف على سبب الإصابة بالفطر الأسود وهل هو مرض قديم أم حديث..

الفطر الأسود:

أفاد المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، ردًا على سؤال "اندبندنت عربية" حول الفطر الأسود وقال: "الفطر" ليس وباءً جديداً أو نوعاً يرتبط بفيروس كورونا، هو مرض موجود في البيئة والطبيعة والتربة التي حولنا، ولا يعتبر مسبباً للمرض بشكل مباشر إلا في حالة "العدوى الانتهازية".

والعدوى الانتهازية دوت الخليج حالة صحية تحدث عندما يصاب شخص بمرض مزمن ومضاعفات متأخرة، فيسبب ذلك في اضطراب وخلل في مناعة الجسم بشكل كبير جداً، ومن هنا تبدأ العدوى الانتهازية بأن تنتهز فرصة وهن الجسم وتصيبه بمرض إضافي فوق المرض الذي لديه، وتتدهور الحالة الصحية بسبب ذلك.

وفي الكويت أكد استشاري الأمراض المعدية، غانم الحجيلان، أن المرض موجود في الكويت وجميع الدول، وهو مرض قديم يظهر في "العنايات المركزة" مع المرضى الذين يتناولون المضادات الحيوية والكورتيزون على فترات طويلة، "حيث ينتهز هذا الفطر الفرصة للانتقال عبر الإبر والمغذيات.

سبب الإصابة بالفطر الأسود:

ذكر رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا في مصر الدكتور حسام حسني متحدثًا لصحيفة "الأهرام"، أنه لا وجود لأي علاقة بين كورونا والفطر الأسود، موضحًا أن الفطر الأسود يصيب الإنسان بسبب الضعف الشديد في الجهاز المناعي وأنه لا يسبب العدوى.

وقال إن الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالفطر الأسود هم من المصابين بأمراض نقص المناعة ومرضى السكري ومرضى الأورام والسرطانات والكلى الذين يعانون من حموضة الدم، وكذلك المرضى الذين يخضعون للعلاج بأدوية مثبطات المناعة بجرعات عالية مثل الكورتيزون أو العلاج بالمضادات الحيوية لفترات طويلة ودون إشراف طبي.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.