دراسة: علاقة الأحماض الدهنية بمرض الذهان

الأحماض الدهنية بما فيها أوميجا 3 و 6 تعد من أهم العناصر الكيميائية الغذائية الضرورة لسلامة وصحة جسم الإنسان حيث تدخل في عدد من العمليات الحيوية، ومن المعروف ذلك، إلا أن الدراسة التالية توضح خطر نقصان الأحماض الدهنية على الصحة النفسية و على العقل، فكيف ذلك؟

الأحماض الدهنية والذهان:

من أجل معرفة مدى تأثير مستويات الأحماض الدهنية بأنواعها على المراهقين وتأثيرها عند البلوغ، قامت جامعة RCSI للطب والعلوم الصحية بعمل دراسة طبية عن ذلك، تم خلالها متابعة قرابة 4000 آلاف طالب على مر السنوات منذ المراهقة وحتى البلوغ، وقاموا خلال هذه السنوات بقياس مستويات أحماض أوميجا 6 الدهنية، والتي تزيد بشكل عام من الالتهابات في الجسم، وأحماض أوميجا 3 الدهنية التي تقلل الالتهاب بشكل عام.

والدراسة التي نُشرت في Translational Psychiatry، وفقًا لتقرير موقع medicalxpress، وجدت أن هناك القليل من الأدلة على ارتباط الأحماض الدهنية بالاضطرابات العقلية في سن 17، كما وجدت الدراسة أن الأشخاص في عمر 24 عامًا الذين يعانون من اضطراب ذهاني واضطراب اكتئابي واضطراب القلق العام لديهم مستويات أعلى من أوميجا 6 مقارنة بأحماض أوميجا 3 الدهنية، مقارنة بمن لا يعانون من هذه الاضطرابات.

أهمية الأحماض الدهنية:

وجد الباحثون أيضًا أن الأشخاص الذين يبلغون من العمر 24 عامًا والذين يعانون من اضطراب ذهاني لديهم مستويات أقل من الأحماض الدهنية، وهو أحد أحماض أوميجا 3 الدهنية الموجودة عادةً في الأسماك الزيتية أو المكملات الغذائية، مقارنةً بالأشخاص البالغين من العمر 24 عامًا غير المصابين باضطراب ذهاني.

وفي دليل طبي على أن أن الأحماض الدهنية في مرحلة المراهقة ومستوياتها المرتفعة يمكن أن تساهم في الوقاية من الإصابة بالذهان في مرحلة البلوغ المبكرة، وجدت الدراسة في مجموعة أخرى، أن المراهقين الذين لديهم مستويات أعلى من الأحماض الدهنية في سن 17 عامًا أقل عرضة بنسبة 56% للإصابة باضطراب ذهاني بعد 7 سنوات في عمر 24 عامًا.

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