الدوريتوس من انواع المسليات والمقرمشات اللي كتير مننا بيحبها ، لو انتي من عشاق الدوريتوس تقدري تاكليه بطرق مختلفة وتدخليه في وصفات ، والنهاردة هنشارك معاكم 4 وصفات بالدوريتوس لذيذة وسهلة.
وصفات بالدوريتوس:
1- صوابع الجبنة بالدوريتوس:
المكونات:
– 2 كوباية دوريتوس.
– 450 جرام صوابع جبنة.
– 4 بيضات.
– 2 كوباية دقيق.
– 1 معلقة صغيرة ملح.
– 1 معلقة صغيرة فلفل اسود.
– زيت للتحمير.
طريقة التحضير:
1- في طاسة كبيرة حطي زيت غزير وسخنيه على النار.
2- اثناء ما الزيت بيسخن اطحني الدوريتوس في مطحنة الخلاط لحد ما يبقى فتافيت صغيرة مش ناعم اوي ، وانقليه في طبق كبير على جنب.
3- في طبقين تانين حطي البيض والدقيق كل واحد في طبق ، واخلطي الملح والفلفل الاسود مع الدقيق.
4- اغمسي صوابع الجبنة في الدقيق ونفضيها عشان تتخلصي من اي دقيق زيادة ، وبعدين اغمسيها في البيض ، وكرري الخطوة دي تاني.
5- بعد ما تغمسي صوابع الجبنة المرة التانية ، غطيها بالدوريتوس المفروم.
6- رصيها عى صينية او ورق خبز جنبك لحد ما تخلصي كمية الجبنة كلها.
7- حمري صوابع الجبنة في الزيت لحد ما يبقى لونها بني دهبي ، حوالي من 2 – 3 دقايق.
8- طلعي صوابع الجبنة من الزيت على ورق مطبخ عشان تمتص الزيوت الزيادة.
9- ممكن تاكليها مع اي نوع صوص تفضليه.
2- برجر الدوريتوس:
المكونات:
– 1 كوباية دوريتوس اي نكهة تفضليها.
– 450 جرام لحمة مفرومة.
– 1 بيضة.
– 2 معلقة صغيرة ملح.
– 2 معلقة صغيرة فلفل اسود.
– 60 جرام جبنة شيدر ، متقطعة مكعبات.
– 60 جرام اي نوع جبنة بيضا بالفلفل ناشفة ، متقطعة مكعبات.
– 2 معلقة كبيرة زيت نباتي.
الاضافات على البرجر:
– شرايح طماطم.
– شرايح بصل.
– مخلل خيار.
– خس.
– كاتشاب.
– مسطردة.
طريقة التحضير:
1- اطحني الدوريتوس في مطحنة الخلاط لحد ما يبقى فتافيت صغيرة مش ناعم اوي ، وانقليه في طبق كبير على جنب.
2- سخني الفرن على درجة حرارة 180 ردجة مئوية.
3- في طبق كبير اخلطي اللحمة المفرومة, البيض, الملح, الفلفل الاسود, و ½ كوباية من الدوريتوس المطحون ، اخلطي كل المكونات مع بعض كويس.
4- شكلي الخليط زي البرجر بحجم كبير ، وفي النص حطي 4 مكعبات جبنة من النوعين وممكن تستخدمي نوع واحد حسب المتوفر ، واقفلي واحدة البرجر على الجبنة واضغطي عليها وساويها.
5- غطي البرجر بباقي كمية الدوريتوس.
6- في طاسه سخني الزيت النباتي على حرارة متوسطة ، وحمري البرجر على الناحيتين لحد ما يبقى لونه دهبي.
7- شيلي البرجر من الطاسه وحطيه على صينيه على ورق زبدة ، ودخليه الفرن 10 دقايق.
8- طلعي البرجر من الفرن ، وابدأي اعملي الساندوتش حطي البرجر مع الاضافات.
3- حلقات البصل بالدوريتوس:
المكونات:
– 2 حبة بصل اصفر كبيرة ، متقطعة حلقات.
– 3 بيضات مخفوقين.
– 2 كوباية دقيق.
– 2 كوباية دوريتوس اي نكهة تفضليها.
طريقة التحضير:
1- اطحني الدوريتوس في مطحنة الخلاط لحد ما يبقى فتافيت صغيرة مش ناعم اوي ، وانقليه في طبق كبير على جنب.
2- سخني الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.
3- في طبقين حطي الدقيق والبيض.
4- اغمسي حلقات البصل في الدقيق ونفضيها عشان تتخلصي من الدقيق الزيادة.
5- اغمسي حلقات البصل في البيض ، وبعدين في الدوريتوس المطحون.
6- رصي حلقات البصل على صينية على ورق زبدة ، ودخليه الفرن لمدة من 15 – 20 دقيقة لحد ما لونه يبقى بني دهبي.
7- تقدري تاكليه مع الكاتشاب او مع اي صوص تفضليه.
4- تاكو الدوريتوس:
المكونات:
– 4 كوبايات دوريتوس مطحونة بنكهة الجبنة الناتشو.
– 450 جرام لحمة مفرومة.
– 28 جرام من مزيج توابل التاكو او اي نوع توابل تفضلوها.
– 2/3 كوباية ماية.
– 1 حبة فلفل احمر متقطعة مكعبات.
– 2 ½ كوباية صلصة او تاكو صوص.
– علبة ذرة متصفية ، حوالي 430 جرام.
– 2 كوباية جبنة شيدر مبشورة.
طريقة التحضير:
1- سخني الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ، هاتي صينية وادهنيها زيت وسيبيها على جنب.
2- في طاسة كبيرة سوي اللحمة المفرومة على نار متوسطة لحد ما يختفي اللون الوردي بتاع اللحمة ، حوالي من 5 – 7 دقايق ، وضيفي لها مزيج التوابل, الماية, الفلفل الاحمر ، وسيبيها على نار خفيفة لحد ما الخليط يبقى سميك ، حوالي من 3 – 4 دقايق ، مع التقليب المستمر ، وبعدين ضيفي لها الصلصة والذرة.
3- حطي نص كمية الدوريتوس المطحون في الصينية ، وبعدين نص كمية الجبنة الشيدر ، وفوقيها وزعي خليط اللحمة المفرومة.
4- دخليها الفرن من غير غطا ، لمدة من 25 – 30 دقيقة.
5- خرجيها من الفرن ورشي على الوش باقي كمية الدوريتوس والجبنة ، دخليها الفرن تاني لمدة 5 دقايق كمان ، او لحد ما الجبنة تدوب.
6- وكده تاكو الدوريتوس يبقى جاهز للاكل.
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