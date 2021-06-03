الدوريتوس من انواع المسليات والمقرمشات اللي كتير مننا بيحبها ، لو انتي من عشاق الدوريتوس تقدري تاكليه بطرق مختلفة وتدخليه في وصفات ، والنهاردة هنشارك معاكم 4 وصفات بالدوريتوس لذيذة وسهلة.

وصفات بالدوريتوس:

1- صوابع الجبنة بالدوريتوس:

المكونات:

– 2 كوباية دوريتوس.

– 450 جرام صوابع جبنة.

– 4 بيضات.

– 2 كوباية دقيق.

– 1 معلقة صغيرة ملح.

– 1 معلقة صغيرة فلفل اسود.

– زيت للتحمير.

طريقة التحضير:

1- في طاسة كبيرة حطي زيت غزير وسخنيه على النار.

2- اثناء ما الزيت بيسخن اطحني الدوريتوس في مطحنة الخلاط لحد ما يبقى فتافيت صغيرة مش ناعم اوي ، وانقليه في طبق كبير على جنب.

3- في طبقين تانين حطي البيض والدقيق كل واحد في طبق ، واخلطي الملح والفلفل الاسود مع الدقيق.

4- اغمسي صوابع الجبنة في الدقيق ونفضيها عشان تتخلصي من اي دقيق زيادة ، وبعدين اغمسيها في البيض ، وكرري الخطوة دي تاني.

5- بعد ما تغمسي صوابع الجبنة المرة التانية ، غطيها بالدوريتوس المفروم.

6- رصيها عى صينية او ورق خبز جنبك لحد ما تخلصي كمية الجبنة كلها.

7- حمري صوابع الجبنة في الزيت لحد ما يبقى لونها بني دهبي ، حوالي من 2 – 3 دقايق.

8- طلعي صوابع الجبنة من الزيت على ورق مطبخ عشان تمتص الزيوت الزيادة.

9- ممكن تاكليها مع اي نوع صوص تفضليه.

2- برجر الدوريتوس:

المكونات:

– 1 كوباية دوريتوس اي نكهة تفضليها.

– 450 جرام لحمة مفرومة.

– 1 بيضة.

– 2 معلقة صغيرة ملح.

– 2 معلقة صغيرة فلفل اسود.

– 60 جرام جبنة شيدر ، متقطعة مكعبات.

– 60 جرام اي نوع جبنة بيضا بالفلفل ناشفة ، متقطعة مكعبات.

– 2 معلقة كبيرة زيت نباتي.

الاضافات على البرجر:

– شرايح طماطم.

– شرايح بصل.

– مخلل خيار.

– خس.

– كاتشاب.

– مسطردة.

طريقة التحضير:

1- اطحني الدوريتوس في مطحنة الخلاط لحد ما يبقى فتافيت صغيرة مش ناعم اوي ، وانقليه في طبق كبير على جنب.

2- سخني الفرن على درجة حرارة 180 ردجة مئوية.

3- في طبق كبير اخلطي اللحمة المفرومة, البيض, الملح, الفلفل الاسود, و ½ كوباية من الدوريتوس المطحون ، اخلطي كل المكونات مع بعض كويس.

4- شكلي الخليط زي البرجر بحجم كبير ، وفي النص حطي 4 مكعبات جبنة من النوعين وممكن تستخدمي نوع واحد حسب المتوفر ، واقفلي واحدة البرجر على الجبنة واضغطي عليها وساويها.

5- غطي البرجر بباقي كمية الدوريتوس.

6- في طاسه سخني الزيت النباتي على حرارة متوسطة ، وحمري البرجر على الناحيتين لحد ما يبقى لونه دهبي.

7- شيلي البرجر من الطاسه وحطيه على صينيه على ورق زبدة ، ودخليه الفرن 10 دقايق.

8- طلعي البرجر من الفرن ، وابدأي اعملي الساندوتش حطي البرجر مع الاضافات.

3- حلقات البصل بالدوريتوس:

المكونات:

– 2 حبة بصل اصفر كبيرة ، متقطعة حلقات.

– 3 بيضات مخفوقين.

– 2 كوباية دقيق.

– 2 كوباية دوريتوس اي نكهة تفضليها.

طريقة التحضير:

1- اطحني الدوريتوس في مطحنة الخلاط لحد ما يبقى فتافيت صغيرة مش ناعم اوي ، وانقليه في طبق كبير على جنب.

2- سخني الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية.

3- في طبقين حطي الدقيق والبيض.

4- اغمسي حلقات البصل في الدقيق ونفضيها عشان تتخلصي من الدقيق الزيادة.

5- اغمسي حلقات البصل في البيض ، وبعدين في الدوريتوس المطحون.

6- رصي حلقات البصل على صينية على ورق زبدة ، ودخليه الفرن لمدة من 15 – 20 دقيقة لحد ما لونه يبقى بني دهبي.

7- تقدري تاكليه مع الكاتشاب او مع اي صوص تفضليه.

4- تاكو الدوريتوس:

المكونات:

– 4 كوبايات دوريتوس مطحونة بنكهة الجبنة الناتشو.

– 450 جرام لحمة مفرومة.

– 28 جرام من مزيج توابل التاكو او اي نوع توابل تفضلوها.

– 2/3 كوباية ماية.

– 1 حبة فلفل احمر متقطعة مكعبات.

– 2 ½ كوباية صلصة او تاكو صوص.

– علبة ذرة متصفية ، حوالي 430 جرام.

– 2 كوباية جبنة شيدر مبشورة.

طريقة التحضير:

1- سخني الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ، هاتي صينية وادهنيها زيت وسيبيها على جنب.

2- في طاسة كبيرة سوي اللحمة المفرومة على نار متوسطة لحد ما يختفي اللون الوردي بتاع اللحمة ، حوالي من 5 – 7 دقايق ، وضيفي لها مزيج التوابل, الماية, الفلفل الاحمر ، وسيبيها على نار خفيفة لحد ما الخليط يبقى سميك ، حوالي من 3 – 4 دقايق ، مع التقليب المستمر ، وبعدين ضيفي لها الصلصة والذرة.

3- حطي نص كمية الدوريتوس المطحون في الصينية ، وبعدين نص كمية الجبنة الشيدر ، وفوقيها وزعي خليط اللحمة المفرومة.

4- دخليها الفرن من غير غطا ، لمدة من 25 – 30 دقيقة.

5- خرجيها من الفرن ورشي على الوش باقي كمية الدوريتوس والجبنة ، دخليها الفرن تاني لمدة 5 دقايق كمان ، او لحد ما الجبنة تدوب.

6- وكده تاكو الدوريتوس يبقى جاهز للاكل.

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