جفاف العين في الصيف أسبابه وطرق علاجه

ها هو فصل الصيف يطل علينا من جديد، حاملاً معه نسمات الإجازة الصيفية التي ينتظرها الكثيرون، وفرصة العودة للسباحة، والسهر طويلاً. لكنه يحمل أيضاً ارتفاعاً شديداً في درجات الحرارة خصوصاً في منطقة الخليج، ما يجعل من الصعب الإستمتاع بليالي الصيف الجميلة في ظل الحر الشديد.

وتؤثر درجات الحرارة المرتفعة على الصحة بشكل عام، وعلى العينين بشكل خاص، كون البعض يهمل العناية بصحة أعينهم أثناء التعرض المستمر لأشعة الشمس، ما يولَد الجفاف وحكة العين وغيرها من الأعراض المزعجة.

نتعرف في موضوعنا اليوم على اسباب واعراض جفاف العين في الصيف وطرق علاجه وفقاً لمعلومات زودنا بها الخبراء في مستشفى مورفيدلدز للعيون في دبي.

اسباب جفاف العين واعراضه

بحسب الخبراء في مورفيلدز، فإن جفاف العين هو حالة شائعة تحدث عندما لا تكون الدموع قادرة على توفير الترطيب الكافي للعينين، وقلة الدموع أو عدم استقرارها مرتبط بأسباب عدة.

على سبيل المثال، قد يحدث جفاف العين إذا كانت الدموع التي تفرزها العينين غير كافية أو كانت ذات جودة ضعيفة وتتبخر بسرعة كبيرة.

وفقًا للخبراء في مستشفى مورفيلدز دبي للعيون، إذا تركت هذه الحالة دون علاج، فقد تؤدي إلى حدوث التهاب العين والشعور بالألم، وقرحة العين وندوب على القرنية، إضافة إلى فقدان جزئي لقدرة الإبصار.

ومن المعروف أن جفاف العين غير المعالج سوف يتقدم بمرور الزمن ويصاب المريض بمتلازمة جفاف العين المزمن، لذلك العلاج المبكر عامل مهم جداً. كما يمكن لمرض جفاف العين أن يؤثر على جودة حياة المصاب، مؤدياً لزيادة صعوبة القيام ببعض الأنشطة اليومية، مثل استخدام الكمبيوتر أو القراءة لفترة طويلة من الوقت، كما يمكن أن يقلل من درجة تحمّل البيئات الجافة، مثل مقصورة الطائرة.

تشير آخر تقديرات الأبحاث الطبية، ان حوالي 40% من البالغين في جميع أنحاء العالم يعانون من جفاف العين. ومع ذلك، هناك أدلة تشير إلى أن نسبة من الأشخاص الذين يعانون من مرض جفاف العين لا يدركون حالتهم المرضية هذه.

ومن اسباب جفاف العين الأكثر شيوعاً

التغيرات الهرمونية خاصة عند النساء.

التقدم بالسن.

العوامل البيئية مثل التعرض للمناخ الجاف والحار.

كثرة القراءة او التحديق المطول في شاشة الكمبيوتر دون إغلاق وفتح العينين باستمرار.

تناول بعض الادوية يسبب جفاف العين.

الخضوع لعمية جراحة العين بالليزر.

ارتداء العدسات اللاصقة لوقت طويل.

بعض الحالات الطبية التي تتراوح بين التهاب الملتحمة التحسسي والتهاب المفاصل الروماتيزمي.

الاصابة بأمراض المناعة الذاتية أو أمراض العيون أو الأمراض الجلدية مثل حب الشباب والوردية ومرض السكري ومرضى الإكتئاب.

نقص التغذية.

التعرض المستمر للغبار أو أجهزة التكييف.

وهذا الجفاف في العين ينتج عنه الاعراض التالية:

الم واحمرار العين.

وخز وحرقة في العين والحكة.

سيلان الدموع بعد جفاف العين الشديد لفترة.

خروج إفرازات من العين.

تشوش الرؤية والإرهاق.

إتلاف العين في حال لم يتم علاج جفاف العين بالشكل الصحيح.

طرق علاج جفاف العين

ينصح الخبراء في مستشفى مورفيلدز للعيون بضرورة العناية بصحة العين وعلاج جفافها في المراحل المبكرة تجنباً لمضاعفات هذه المشكلة في وقت لاحق.

ومن طرق العلاج التي ينصح بها الخبراء، استخدام قطرات العين الاصطناعية، وتناول أدوية موصوفة من الطبيب تؤخذ عن طريق الفم، والحفاظ على صحة العين ونظافتها بشكل جيد، إضافة الى تناول المكملات الغذائية والأطعمة الغنية بفيتامين أ الضروري لصحة العين.

كما يجب إراحة العين من وقت لآخر خصوصاً للأشخاص الذين يعلمون أمام شاشات الكمبيوتر أو في مجال القراءة والكتابة، وتحريك العينين طوال الوقت لضمان عدم جفافها. والحرص على ارتداء النظارات الشمسية أثناء التعرض للشمس