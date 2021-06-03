ماهي أعراض نقص الفسفور في الجسم وماهي مصادره الطبيعية

الفسفور هو أحد العناصر الغذائية التي تعتمد عليها كثير من العمليات الحيوية المهمة في الجسم، وبالرغم من ارتباطه بالصحة الجنسية، إلا أنها أحد فوائده المتعددة التي تشمل معظم أجهزة الجسم وأعضائه. وحتى يحقق الفسفور فوائده لابد أن يكون ضمن مستويات معينة في الجسم، و الأهم أن أي نقصان به يؤثر سلبًا على الصحة العامة، ويتسبب بالأعراض التالية..

أعراض نقص الفسفور في الجسم:

جاء في عدد من المواقع الطبية ومنها موقع ويب طب، مجموعة الأعراض الثابتة التي يسببها نقص الفسفور في الجسم، وهي:

الشعور بالتعب والضعف العام والإرهاق المستمر.

الإصابة بهشاشة في العظام ويشمل ذلك آلام العظام وسهولة التعرض للكسر، وكذلك الإصابة بتصلب المفاصل وآلامها.

فقدان الشهية من أكثر الأعراض شيوعًا لدى من يعانون من نقص الفسفور، وهذا يؤدي بالتالي إلى خسارة غير مبررة في الوزن.

يؤثر نقص الفسفور على الأعصاب فيسبب خدراً في الأطراف.

لنقص الفسفور أضرار على الصحة النفسية حيث يسبب القلق والاكتئاب والهذيان.

الجهاز التنفسي يتأثر سلبًا بنقص الفسفور ويظهر ذلك من خلال التنفس غير المنتظم.

أسباب نقص الفسفور:

يعد نقص الفسفور أمر نادر الحدوث، إلا ن هنالك عوامل تؤثر على مستواه في الجسم، وهي:

سوء التغذية.

اضطرابات الأكل وفقدان الشهية المرضي وأنظمة خسارة الاوزن غير الصحية.

مرضى السكري أكثر عرضة للإصابة بنقص الفسفور.

تناول بعض الأدوية يؤثر على مستويات الفسفور في الجسم.

مرضى الاضطرابات الوراثية.

إدمان الكحول يسبب أيضًا نقص الفسفور.

مصادر الفسفور الطبيعة:

الفسفور ثاني أكثر العناصر الغذائية من حيث وفرته في الطبيعة، ومصادره دوت الخليج:

اللحوم الحمراء.

الدواجن.

الأسماك.

البيض.

الحليب ومنتجات الألبان.

المكسرات والحبوب.

البقوليات.

الحبوب الكاملة.

البطاطا.

الثوم.

الفواكه المجففة.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.