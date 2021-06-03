هل يمكن الإصابة بفيروس كورونا الجديد ثلاث مرات متتالية، يأتي هذا السؤال بعد تسجيل بضع حالات في بعض دول العالم لأشخاص أصيبوا بعدوى كورونا ثلاث مرات خلال فترات متقاربة، وبعد تسجيل عشرات الحالات للإصابة الثانية بكورونا أيضًا، والإجابة على هذا السؤال مازالت تحت الدراسات الطبية البحثية، ولكن وفق المواقع الطبية المعتمدة يمكن أن تكون كالتالي..

الإصابة الثالثة بفيروس كورونا:

جاء في موقع "سي إن إن" أن الإصابة بكورونا لمرات عدة نادرة الحدوث، إلا أن ذلك يعتمد على عدد من العوامل وهي:

مستوى مناعة الجسم، فكلما قلت المناعة تكررت الإصابة.

مرور ما بين ثلاثة وستة أشهر على الإصابة الأولى بحيث يصبح الجسم أكثر عرضة للإصابة مرة ثانية.

عدم تكون أجسام مضادة كافية لتحقيق الوقاية اللازمة ضد الفيروس عند الإصابة في المرة الأولى.

عدم أخذ اللقاح المخصص للوقاية من كورونا، بالرغم من أنه لن يحمي من الإصابة بكورونا بنسبة كاملة.

وجود آثار لفيروس كورونا متبقية بالجسم ولم يتخلص منها بعد الإصابة.

مرضى الأمراض المزمنة وكبار السن أكثر عرضة لتكرار الإصابة بعدوى فيروس كورونا.

وأخيرا والأهم ، ووفق دراسات عدة لاحظ الأطباء أن من يصاب بفيروس كورونا وتكون الأعراض أكثر شدة في المرة الأولى، فإن الجسم يكون أجسام مضادة تقي من الإصابة مرة أخرى أو تكون الأعراض بسيطة في المرة الثانية، و العكس صحيح فمن أصيب بكورونا إصابة خفيفة هو أكثر عرضة لتكرار الإصابة.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.