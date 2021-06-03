دراسة جديدة تكشف أن فيتامين "د" يحد من مضاعفات الإصابة ب كوفيد - 19

منذ بداية انتشار فيروس كورونا على مستوى لعالم ويتم الحديث عن تأثير فيتامين د وعلاقته به ودوره في الوقاية من الفيروس أو الشفاء منه وتخفيف الأعراض والمضاعفات، وظهر عدد من الدراسات تؤكد العلاقة ما بين فيتامين د وفيروس كورونا، إلا أن دراسة إمارتية جديدة ذكرت ولأول مرة العلاقة بين فيتامين د والإصابة بكورونا وتحديدًا المضاعفات الناتجة عنه الإصابة، وجاءت نتائجها كالتالي..

فيتامين د ومضاعفات كورونا:

نشر موقع "الإمارات اليوم" دراسة إمارتية تتعلق بتأثير مستويات فيتامين د في الجسم على إمكانية الإصابة بفيروس وكورونا وكذلك مدى شدة المضاعفات عند الإصابة به، تأتي تأكيدا للدراسات الطبية السابقة التي أكدت ذلك.

الدراسة الإمارتية أكدت أن نقص فيتامين د يرفع من نسبة الإصابة بفيروس كورونا، وأن نقصه أيضًا يسبب شدة في المضاعفات الناتجة عنه، وترتفع نسبة الوفاة.

حيث أشارت الدراسة إلى أن نحو 59٪ من المرضى الذين يعانون نقصاً أو نقصاً حاداً في فيتامين د قد تعرضوا لمضاعفات شديدة نتيجة إصابتهم بكوفيد -19، وأن فيتامين د يقي من فيروس كورونا بسبب تأثيره على مناعة الجسم، وقدرته على التفاعل مع مستقبلات الفيروس في الخلايا المناعية ومحاربته.

ونتيجة لهذه الدراسة يمكننا أن نقول أن العوامل اتي ترفع من نسبة التعرض للإصابة بفيروس كورونا دوت الخليج:

الأمراض المزمنة.

الشيخوخة .

السمنة.

بالإضافة إلى نقص فيروس كورونا.

دراسة إمارتية عن كورونا:

الدراسة أجرتها العالمة الإماراتية في مجال الأمراض الجينية الدكتورة حبيبة الصفار، وأستاذ الكيمياء الحيوية السريرية في جامعة زايد الدكتورة فاطمة العانوتي، واعتمدتها لجنة أبوظبي لأخلاقيات البحوث الخاصة بجائحة كورونا التابعة لدائرة الصحة في أبوظبي وتمت الدراسة على عينة من المصابين بالفيروس في الإمارات، وشملت 522 مصاباً بالفيروس ممن تبلغ أعمارهم 18 سنة فما فوق.

وذكر المدير التنفيذي لمركز الأبحاث والابتكار في الدائرة الدكتورة أسماء المناعي: أن الدراسة تقدم هذه نتائج واعدة تستدعي مزيداً من البحث لتسليط الضوء على ما إذا يمكن لمكملات فيتامين د أن تساعد في خفض حدة وخطر الإصابة بكورونا للفئات الأكثر عرضة، وأضافات: "استناداً إلى ما ورد في الدراسة، نؤكد أن تناول المكمل الغذائي لفيتامين د هو الآن أحد التدابير الوقائية وضمن الإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها للحد من خطر الإصابة بالفيروس والمضاعفات المرتبطة به، والحفاظ على صحة وسلامة المجتمع".

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