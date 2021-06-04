كيك شيفون جوز الهند الخفيف الهش بمكونات بسيطة والطعم يجنن

كيك شيفون جوز الهند من الحلويات الشهية والخفيفة على المعدة، فهو من ألذ أنواع الكيكات ويتميز بأنه مصدر غني بالكالسيوم والبروتين ويحتوي على الكربوهيدرات والماغنسيوم والألياف الغذائية، ويتميز بسهولة تحضيره، فيمكنك سيدتي تحضيره في المنزل في دقائق معدودة، وتقديمه للضيوف بجانب العصير أو الشاي، ويعد كيك شيفون جوز من الحلويات المختلفة والغير تقليدية، ويحبها الكثير من الاطفال، وتحظى بإقبال شديد من الكثير من الناس.

ويمكن تناول كيك شيفون جوز الهند في الفطار، ويمكن أيضاً تقديمه في أعياد الميلاد والإحتفالات، فهو يدخل البهجة والسرور، وسوف نقدم اليوم إليك سيدتي في هذا المقال طريقة تحضير كيك شيفون جوز الهند بمكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل، وبطريقة تتميز بغاية السهولة والبساطة، وبخطوات سريعة تابعي معنا. مكونات كيك شيفون جوز الهند كوبان من الدقيق الابيض الفاخر الخاص بعمل الحلويات.

كوب من الحليب السائل.

كوب من السكر الأبيض الناعم.

كوب من الجوز الهند المبشور.

نصف كوب من الزبدة الطرية.

بيضتان بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقتان كبيرتان من حليب جوز الهند المجفف.

ملعقه كبيره من البيكنج باودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

رشة صغيرة من الملح.

رشه صغيره من بيكربونات الصوديوم.

علبه من الحليب المكثف المحلى للتزيين.

جوز هند مبشور ناعم للتزيين. طريقه تحضير كيك شيفون جوز الهند نقوم بنخل الدقيق الأبيض مرتين جيداً لضمان نجاح الكيك، ولدخول الهواء به، وتنقيته من الشوائب و الأتربة العالقة به، والتخلص من التكتلات التي توجد به، ثم نقوم بنخل البيكنج باودر وبيكربونات الصوديوم، ونقوم بوضع رشة صغيرة من الملح ثم نقلب المكونات جيداً مع بعضها، ونضيف جوز الهند المبشور، ثم نقلب جيداً حتى تختلط المكونات مع بعضها.

نحضر الخلاط الكهربائي، ثم نقوم بوضع الزبدة الطرية مع السكر الأبيض، ونقوم بخفقهم على سرعة متوسطة حتى تحصلين على خليط كريمي وهش، ويصبح الخليط لونه فاتح، ثم نقوم بإضافة البيض و الفانيليا السائلة ثم استمري في الخفق حتى تتجانس المكونات مع بعضها وتحصلين على خليط متجانس وكريمي و ناعم.

نقوم بوضع حليب جوز الهند المجفف في وعاء ثم نضيف إليه الحليب تدريجياً، ثم نقوم بالتقليب حتى يذوب حليب جوز الهند المجفف تماماً.

نقوم بوضع نصف كمية الدقيق على خليط السكر ثم نضيف نصف كمية الحليب ونقلب المكونات جيداً ثم نضيف باقي الكمية ونستمر في التقليب حتى تنجانس المكونات جيداً مع بعضها وتتداخل وتحصلين على خليط متجانس ومتماسك وطري.

نقوم بإشعال الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية، ثم نقوم بإحضار قوالب لصنع الكيك وتدهن القوالب بالزبدة ويجب رشها بالقليل من الدقيق، ثم نحضر كيس حلواني ونقوم بوضع القليل من الخليط في الكيس الحلواني، ثم نقوم بملء ثلث القوالب ونقوم بوضع القوالب في الفرن لمدة عشر دقائق تقريباً حتى تنضج، ويصبح لونها ذهبي وفاتح.

نقوم بإخراج قوالب الكيك من الفرن بعد التأكد من نضجها ونقوم بقلب الكيك على طبق، ثم نتركه حتى يبرد تماماً.

نقوم بوضع الحليب المكثف المحلى فى وعاء عميق، ثم نقوم بوضع جوز الهند المبشور في وعاء آخر.

نقوم بوضع سطح الكيك في الحليب المكثف، ثم إخراجها ووضعها في جوز الهند.

نكرر ذلك حتى ننتهي من جميع قوالب الكيك بنفس الطريقة

نقوم برص الكيك في طبق مناسب للتقديم، ثم نقدمه بجانب الشاي، وبالهنا والشفا. مكونات كيك شيفون جوز الهندطريقه تحضير كيك شيفون جوز الهند الوسوم

كيك شيفون جوز الهند من الحلويات الشهية والخفيفة على المعدة، فهو من ألذ أنواع الكيكات ويتميز بأنه مصدر غني بالكالسيوم والبروتين ويحتوي على الكربوهيدرات والماغنسيوم والألياف الغذائية، ويتميز بسهولة تحضيره، فيمكنك سيدتي تحضيره في المنزل في دقائق معدودة، وتقديمه للضيوف بجانب العصير أو الشاي، ويعد كيك شيفون جوز من الحلويات المختلفة والغير تقليدية، ويحبها الكثير من الاطفال، وتحظى بإقبال شديد من الكثير من الناس.

ويمكن تناول كيك شيفون جوز الهند في الفطار، ويمكن أيضاً تقديمه في أعياد الميلاد والإحتفالات، فهو يدخل البهجة والسرور، وسوف نقدم اليوم إليك سيدتي في هذا المقال طريقة تحضير كيك شيفون جوز الهند بمكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل، وبطريقة تتميز بغاية السهولة والبساطة، وبخطوات سريعة تابعي معنا. مكونات كيك شيفون جوز الهند كوبان من الدقيق الابيض الفاخر الخاص بعمل الحلويات.

كوب من الحليب السائل.

كوب من السكر الأبيض الناعم.

كوب من الجوز الهند المبشور.

نصف كوب من الزبدة الطرية.

بيضتان بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقتان كبيرتان من حليب جوز الهند المجفف.

ملعقه كبيره من البيكنج باودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

رشة صغيرة من الملح.

رشه صغيره من بيكربونات الصوديوم.

علبه من الحليب المكثف المحلى للتزيين.

جوز هند مبشور ناعم للتزيين. طريقه تحضير كيك شيفون جوز الهند نقوم بنخل الدقيق الأبيض مرتين جيداً لضمان نجاح الكيك، ولدخول الهواء به، وتنقيته من الشوائب و الأتربة العالقة به، والتخلص من التكتلات التي توجد به، ثم نقوم بنخل البيكنج باودر وبيكربونات الصوديوم، ونقوم بوضع رشة صغيرة من الملح ثم نقلب المكونات جيداً مع بعضها، ونضيف جوز الهند المبشور، ثم نقلب جيداً حتى تختلط المكونات مع بعضها.

نحضر الخلاط الكهربائي، ثم نقوم بوضع الزبدة الطرية مع السكر الأبيض، ونقوم بخفقهم على سرعة متوسطة حتى تحصلين على خليط كريمي وهش، ويصبح الخليط لونه فاتح، ثم نقوم بإضافة البيض و الفانيليا السائلة ثم استمري في الخفق حتى تتجانس المكونات مع بعضها وتحصلين على خليط متجانس وكريمي و ناعم.

نقوم بوضع حليب جوز الهند المجفف في وعاء ثم نضيف إليه الحليب تدريجياً، ثم نقوم بالتقليب حتى يذوب حليب جوز الهند المجفف تماماً.

نقوم بوضع نصف كمية الدقيق على خليط السكر ثم نضيف نصف كمية الحليب ونقلب المكونات جيداً ثم نضيف باقي الكمية ونستمر في التقليب حتى تنجانس المكونات جيداً مع بعضها وتتداخل وتحصلين على خليط متجانس ومتماسك وطري.

نقوم بإشعال الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية، ثم نقوم بإحضار قوالب لصنع الكيك وتدهن القوالب بالزبدة ويجب رشها بالقليل من الدقيق، ثم نحضر كيس حلواني ونقوم بوضع القليل من الخليط في الكيس الحلواني، ثم نقوم بملء ثلث القوالب ونقوم بوضع القوالب في الفرن لمدة عشر دقائق تقريباً حتى تنضج، ويصبح لونها ذهبي وفاتح.

نقوم بإخراج قوالب الكيك من الفرن بعد التأكد من نضجها ونقوم بقلب الكيك على طبق، ثم نتركه حتى يبرد تماماً.

نقوم بوضع الحليب المكثف المحلى فى وعاء عميق، ثم نقوم بوضع جوز الهند المبشور في وعاء آخر.

نقوم بوضع سطح الكيك في الحليب المكثف، ثم إخراجها ووضعها في جوز الهند.

نكرر ذلك حتى ننتهي من جميع قوالب الكيك بنفس الطريقة

نقوم برص الكيك في طبق مناسب للتقديم، ثم نقدمه بجانب الشاي، وبالهنا والشفا. مكونات كيك شيفون جوز الهندطريقه تحضير كيك شيفون جوز الهند

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