التشيز كيك البارد بالكريمة والجيلي في البيت حضريه واستمتعي به

التشيز كيك من الحلويات الغربية الشهيرة، فهى تحظى بإقبال شديد من الكثير من الناس كباراً وصغاراً، ويتميز التشيز كيك بأن له طعم شهي ولذيذ، كما أن التشيز كيك غني بالكثير من العناصر المفيدة والمهمة للجسم، فهي مصدر للكالسيوم والبروتينات والماغنسيوم، وتتميز التشيز كيك بمذاقها الرائع.

ويمكن تقديم التشيز كيك في المناسبات السعيدة، والعزائم ويمكن تقديمه للضيوف بجانب المشروبات الغازية أو الشاي.

ويتميز التشيز كيك بشكله الرائع الذي يساعد على فتح الشهية كما أنها سهلة وسريعة في التحضير، ويمكن أعدادها في المنزل بكل سهولة، وسوف نقدم لك سيدتي في هذا المقال طريقة تحضير التشيز كيك في المنزل بطريقة تتميز بالسهولة والبساطة، وبمكونات متوفرة مطبخك وبخطوات سهلة وبسيطة، تابعي معنا. مكونات التشيز كيك كوب ونصف من البسكويت السادة المطحون.

خمس أكواب من الجبن الكريمي بدرجة حرارة الغرفة.

كوبان من السكر الأبيض الناعم.

كوبان من الماء البارد.

كوب من الماء الدافئ.

باكيت جيلي بالفراولة كبير.

ربع كوب من الزبدة المذابة.

كوب من الكريمة السائلة.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوب من الكريمة السائلة للتزيين.

سكر بودرة للتزيين.

قطع فروالة للتزيين. طريقة تحضير التشيز كيك نقوم بخلط البسكويت المطحون مع نصف كوب من السكر الأبيض ثم نقوم بإضافة الزبدة المذابة تدريجياً، ثم وتقلب المكونات جيداً مع بعضها حتى تتجانس، ثم نقوم بوضع الخليط في صينية متوسطة الحجم.

نقوم بإشعال الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية، ثم نقوم بوضع الصينية في الفرن لمدة 15 دقيقة، ثم نخرج الصينية من الفرن، ونتركها حتى تبرد تماماً.

نقوم بإحضار الخلاط الكهربائي، ثم نقوم بوضع الجبنة الكريمي وباقي كمية السكر الأبيض وخفق المكونات جيداً على سرعة متوسطة، ثم نقوم بوضع الكريمة السائلة، والفانيليا ونستمر في الخفق على سرعة عالية حتى تتجانس المكونات تماماً مع بعضها وتحصلين على خليط كريمي وناعم ومتجانس.

نقوم بسكب خليط الجبن على البسكويت ثم نقوم بتوزيعه جيداً، وتدخل الصينية في الثلاجة لمدة ساعة كاملة حتى تتماسك المكونات وتبرد تماماً.

نحضر وعاء متوسط، ثم نقوم بوضع كوب من الماء الدافئ ونفرغ محتوي باكيت الجيلي، ثم نقوم بالتقليب جيداً حتى يذوب الجيلي تماماً في الماء ونضيف الماء البارد، ونقوم بوضع قطع الفراولة في الجيلي السائل.

نخرج صينية التشيز كيك من الثلاجة، ثم نقوم بسكب الجيلي السائل على وجه التشيز كيك ونقوم بوضع صينية التشيز كيك في الثلاجة لمدة ليلة كاملة حتى يتماسك الجيلي وتتماسك المكونات مع بعضها. مكونات التشيز كيكطريقة تحضير التشيز كيك الوسوم

التشيز كيك من الحلويات الغربية الشهيرة، فهى تحظى بإقبال شديد من الكثير من الناس كباراً وصغاراً، ويتميز التشيز كيك بأن له طعم شهي ولذيذ، كما أن التشيز كيك غني بالكثير من العناصر المفيدة والمهمة للجسم، فهي مصدر للكالسيوم والبروتينات والماغنسيوم، وتتميز التشيز كيك بمذاقها الرائع.

ويمكن تقديم التشيز كيك في المناسبات السعيدة، والعزائم ويمكن تقديمه للضيوف بجانب المشروبات الغازية أو الشاي.

ويتميز التشيز كيك بشكله الرائع الذي يساعد على فتح الشهية كما أنها سهلة وسريعة في التحضير، ويمكن أعدادها في المنزل بكل سهولة، وسوف نقدم لك سيدتي في هذا المقال طريقة تحضير التشيز كيك في المنزل بطريقة تتميز بالسهولة والبساطة، وبمكونات متوفرة مطبخك وبخطوات سهلة وبسيطة، تابعي معنا. مكونات التشيز كيك كوب ونصف من البسكويت السادة المطحون.

خمس أكواب من الجبن الكريمي بدرجة حرارة الغرفة.

كوبان من السكر الأبيض الناعم.

كوبان من الماء البارد.

كوب من الماء الدافئ.

باكيت جيلي بالفراولة كبير.

ربع كوب من الزبدة المذابة.

كوب من الكريمة السائلة.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوب من الكريمة السائلة للتزيين.

سكر بودرة للتزيين.

قطع فروالة للتزيين. طريقة تحضير التشيز كيك نقوم بخلط البسكويت المطحون مع نصف كوب من السكر الأبيض ثم نقوم بإضافة الزبدة المذابة تدريجياً، ثم وتقلب المكونات جيداً مع بعضها حتى تتجانس، ثم نقوم بوضع الخليط في صينية متوسطة الحجم.

نقوم بإشعال الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية، ثم نقوم بوضع الصينية في الفرن لمدة 15 دقيقة، ثم نخرج الصينية من الفرن، ونتركها حتى تبرد تماماً.

نقوم بإحضار الخلاط الكهربائي، ثم نقوم بوضع الجبنة الكريمي وباقي كمية السكر الأبيض وخفق المكونات جيداً على سرعة متوسطة، ثم نقوم بوضع الكريمة السائلة، والفانيليا ونستمر في الخفق على سرعة عالية حتى تتجانس المكونات تماماً مع بعضها وتحصلين على خليط كريمي وناعم ومتجانس.

نقوم بسكب خليط الجبن على البسكويت ثم نقوم بتوزيعه جيداً، وتدخل الصينية في الثلاجة لمدة ساعة كاملة حتى تتماسك المكونات وتبرد تماماً.

نحضر وعاء متوسط، ثم نقوم بوضع كوب من الماء الدافئ ونفرغ محتوي باكيت الجيلي، ثم نقوم بالتقليب جيداً حتى يذوب الجيلي تماماً في الماء ونضيف الماء البارد، ونقوم بوضع قطع الفراولة في الجيلي السائل.

نخرج صينية التشيز كيك من الثلاجة، ثم نقوم بسكب الجيلي السائل على وجه التشيز كيك ونقوم بوضع صينية التشيز كيك في الثلاجة لمدة ليلة كاملة حتى يتماسك الجيلي وتتماسك المكونات مع بعضها. مكونات التشيز كيكطريقة تحضير التشيز كيك

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