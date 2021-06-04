طريقة عمل صينية البطاطس بالدجاج بطريقة سهلة وبمذاق مميز وصحي وشهي جداً

صينية البطاطس بالدجاج ، من الأكلات الشرقية اللذيذة والشهية والمفضلة والمحببة لدى جميع الأعمار، كما أن لها مكانة خاصة عند الجميع، فهي تحظى بإقبال الجميع، فالدجاج والبطاطس من الأكلات المفضلة عند الجميع ولا تخلو من مائدة، وهي تتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبفائدتها الصحية، نظرا لاحتوائها على عناصر غذائية عديدة، كالبروتينات والفيتامينات والمعادن الهامة لصحة الإنسان، لذلك فهي تعد وجبة غذائية متكاملة، كما أن مذاقها رائع ومميز جداً لا يقاوم أيضاً، بالإضافة إلى أن طريقة إعدادها سهلة وبسيطة جداً، ولا تتطلب مشقة ووقت كثير، وتحرص الأمهات على إعدادها كثيرا لأفراد أسرتها، وذلك لما تحتويه من فوائد كثيرة، كما يمكنكم إعداد صينية البطاطس بكرات اللحم وسوف تنال إعجابكم. وسنتناول في هذا المقال من خلال موقع ثقفني مكونات صينية البطاطس بالدجاج وطريقة تحضيرها بألذ وأسهل طريقة.

مكونات صينية البطاطس بالدجاج

تتكون هذه الأكلة من مكونات سهلة، ومتواجدة في كل بيت، وغنية بالقيمة الغذائية، وهي كالتالي:

دجاجة كاملة مقطعة نصفين.

مقادير خلطة البهارات

ملعقة كبيرة ببريكا.

مقدار ملعقة صغيرة من الكركم.

ملعقة صغيرة ثوم بودر.

عدد ملعقة كبيرة من بهارات الدجاج.

مقدار ملعقة صغيرة من الزعترالبري.

ملعقة صغيرة كمون.

نصف ملعقة صغيرة قرفة.

ملعقة صغيرة هيل.

ملعقة صغيرة مرق دجاج بودرة.

مقادير الخضار

كيلو بطاطس مقطع حلقات سميكة.

2 حبة بصل مقطع شرائح.

حبة حزر مقشر ومقطع حلقات.

نصف ملعقة كبيرة من خلطة البهارات.

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

ملح حسب الرغبة.

مقادير التتبيلة

حبة بصلة مبشورة.

5 فصوص كبار ثوم مهروس.

عصير 2 ليمونة.

ثلث كوب من زيت الزيتون.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

خلطة البهارات المتبقية.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

طريقة التحضير

إليكم في هذه الخطوات طريقة عمل صينية البطاطس بالدجاج بطريقة سهلة وشهية، ولا تتطلب وقت ولا جهد كبير، وهي كالتالي:

أولاً نحضر خلطة البهارات

نجلب وعاء ونضيف إليه الببريكا والثوم البودر والكركم والزعتر وبهارات الدجاج والكمون والهيل والقرفة ومرق الدجاج البودرة، ثم نخلطهم جيداً.

ثم نجلب صينية بيركس، ثم نوزع فيه حلقات البطاطس وشرائح البصل وحلقات الجزر، ثم نضيف نصف ملعقة كبيرة من خلطة البهارات.

ثم نضيف زيت الزيتون والملح ونخلطهم جيدا، ثم نساويهم.

ثانياً نحضر التتبيلة