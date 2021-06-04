طريقة عمل السمك المشوي بالبقدونس بطريقة سهلة وخطوات بسيطة

يعتبر السمك المشوي بالبقدونس ، من الأكلات اللذيذة التي تقدم بكثرة في كثير من العزائم، وهي أكلات شهية جداً ومغذية كما أنها صحية، وتعتبر من الأكلات التي تقدم للأشخاص الذين يتبعون نظام صحي، حيث أنه يساعد على إنقاص الوزن وصحي جداً للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في القلب، وتحتوي الأسماك على فوائد عديدة ومتنوعة للجسم، وتختلف طرق طهي الأسماك فمنها السمك المقلي والسمك المشوي وطاجن السمك بالصلصة، وأنواع أخري كثيرة ومتنوعة، وتختلف طرق تتبيل السمك من شخص لآخر فهناك طرق كثيرة، ولكن يعد تتبيله بالبقدونس يحمل نكهة جميلة ومذاق خاص جداً يختلف عن أي نوع آخر من حيث الطعم، لذلك سوف نقدم لكم طريقة عمل السمك المشوي بالبقدونس بطريقة سهلة جداً وبسيطة.

مكونات عمل السمك المشوي بالبقدونس

يتكون السمك المشوي من مكونات بسيطة جداً تعطيه نكهة لذيذة هي كما يلي:ـ

كيلو من السمك النوع حسب الرغبة.

2 حزمة من البقدونس.

بصلة مفرومة.

ملعقة من الثوم المفروم.

2 فلفل أخضر.

2 ملعقة من الكزبرة الخضراء المفرومة.

حبة طماطم مفرومة.

ربع كوب من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة كمون.

زنجبيل مطحون ملعقة صغيرة حسب الرغبة.

شرائح ليمون.

للوجه زيت زيتون.

طريقة التحضير

يمكننا تحضير السمك المشوي بالبقدونس بكل سهولة داخل المنزل، والاستماع بمذاقه الجميل وخطواته هي كما يلي:ـ

يتم تنظيف السمك بطريقة جيد بإزالة القشور والأحشاء الداخلية، ثم غسله بالماء والملح جيداً ثم تصفيته من الماء. ثم يتم خلط البهارات الملح والفلفل والكمون وبهارات السمك، ويتم خلطهم جيداً ثم تقسيمه إلي نصفين. يتم وضع نصف كمية البهارات على السمك، ثم يتم تتبيله بها جيداً من الداخل والخارج. بعدها يتم تحضير خليط التتبيلة وذلك بخلط كلاً من البقدونس المفروم والبصل والثوم والطماطم والكزبرة وعصير الليمون، ثم يتم خلطهم بشكل جيد حتي تتجانس المكونات جيداً. يتم وضع نصف كمية البهارات إلي خليط التبيلة ونقلب، ثم تسكب على السمك، ويتم توزيعها بشكل جيد داخل السمك وخارجه. يوضع السمك داخل التتبيلة لمدة لا تقل عن ساعتين، حتي يُتبل بشكل جيد.

طريقة التسوية

يوضع السمك داخل صينية متوسطة الحجم، ويسكب علي ما تبقي من التتبيلة، ثم يضاف بعض من شرائح البصل والفلفل الأخضر والليمون على الوجه، ثم تضاف رشة من زيت الزيتون على الوجه، تغلف الصينية بورق القصدير وتدخل الفرن على درجة حرارة 160 درجة مئوية لمدة نصف ساعة أو أكثر حسب نوع السمك المستخدم حتي ينضج تماماً، وفي آخر ربع ساعة ننزع ورق القصدير عن الصينية حتي تأخذ لون التحمير الجميل، ثم يقدم ساخناً بالهنا والشفا مع جميع أنواع الأرز والسلطات.

فوائد تناول السمك

يعتبر السمك من الوجبات المفيدة جداً والمغذية، وتحتوي على العديد من الفوائد سنذكر بعض منها وهي كما يلي:ـ