تفتيح البشرة 10 درجات مع الوصفة اليابانية الفعالة لتبييض البشرة بشكل سريع جدا، اليوم سنقدم لكم كريم الأرز والبطاطس الكريم الفعال جدا في تفتيح البشرة بطريقة مذهلة، حيث يعمل كريم الأرز على تبييض البشرة ويقضي على التصبغات ويعالج جميع مشاكل البشرة، كما أن له دور فعال جدا في إزالة الرؤوس السوداء والبقع الداكنة والكلف، وأيضا يزيل التجاعيد والخطوط الرفيعة ليمنحك بشرة نقية خالية من العيوب وموحدة اللون.

كريم الأرز والبطاطس لتفتيح البشرة

تتكون وصفة كريم الأرز والبطاطي من العناصر التالية :

الأرز الأبيض حيث أن الأرز هو سر من أسرار جمال بشرة اليابانيات.

حبة واحدة من البطاطس حيث أن البطاطس علاج فعال لكل مشاكل البشرة، تزيل تصبغات الجلد والكلف والتجاعيد، تمنح البشرة إشراقة ونضارة طبيعية.

2 كوب من الماء

ملعقة كبيرة من نشاء الذرة.

ملعقة صغيرة من الحليب المجفف.

ملعقة من زيت جوز الهند ويمكنك تعويضه بأي زيت يناسب نوع بشرتك.

طريقة التحضير

يتم تحضير حبة البطاطس ثم تغسل جيداً لإزالة الأتربة ثم تقشر لإزالة القشرة الخارجية ثم تقطع إلى شرائح صغيرة، يتم وضع مقدار ثلاثة ملاعق كبيرة من الأرز في قدر ثم يتم إضافة شرائح البطاطس ومقدار الماء، يوضع القدر على نار هادئة حتى يتم طهي المكونات مع التحريك من حين لآخر وعندما تتشرب الماء بالكامل وتطهى المكونات جيداً، يرفع القدر بعيداً عن النار، بعد ذلك يوضع المزيج في الخلاط الكهربائي ليتم طحنهم جيداً وتحصلين على خليط ناعم كريمي، وفي وعاء ضيفي أربعة ملاعق كبيرة من الخليط ثم ضيفي مقدار نشاء الذرة وقومي بالتحريك جيداً ليتم تمام الامتزاج ثم ضعي مقدار الحليب المجفف وقومي بالخلط مرة أخرى، ضيفي زيت جوز الهند واخلطي مرة أخيرة للحصول على كريم الجمال السحري لتفتيخ البشرة.

طريقة إستخدام الكريم

طبقي الكريم على بشرة نظيفة خالية من الشوائب والمكياج أو الزيوت، ثم يترك على البشرة 20 دقيقة ثم يغسل بعد ذلك وستحصلين بعد غسله مباشرة على النتيجة المبهرة ستختفي كل العيوب بالبشره التصبغات والبقع الداكنة وآثار حب الشباب، تكرر هذه الوصفة مرتين أسبوعياً، احتفظي بالخليط المتبقي في علبة زجاجية نظيفة وضعيها في الثلاجة.