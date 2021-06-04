الروتين اليومي لتنظيف البشرة بعمق وإزالة الجلد الميت وخطوات الحفاظ علي نضارة البشرة

الروتين اليومي لتنظيف البشرة وخطوات تنظيف البشرة بطريقة أحترافية. لكي تحصلين علي بشرة ناعمة ونضرة مثل بشرة الأطفال فعليك أتباع تلك التعليمات. ثم أتباع خطوات تنظيف البشرة التي سوف نكتبها بالخطوات وكلها سهلة ومتوفرة بالمنزل. الروتين اليومي لتنظيف البشرة بعمق تتعرض البشرة يومياً للكثير من الأتربة والغبار العالق وتلوث الجو المحيط حولنا فلذلك عليك باتباع روتين لتنظيف بشرتك حتي تحافظي علي النضارة.

ثم تتعرض البشرة لأشعة الشمس المباشرة التي تفقدها الكثير من الكولاجين الهام لبشرتك لتجديد كولاجين البشرة كتبنا مقال مفصل عن ذلك والجرعة المناسبة.

بالإضافة إلى سؤال مهم لنفسك وهو ما نوع بشرتك لابد من اختبار ومعرفة نوع بشرتك هل هي جافة شديدة الجفاف عادية أو مختلطة.

ثم بعد معرفة نوع بشرتك إليك طرق التعامل معها: أولاً: البعد تماماً عن استخدام الصابون العادي أو العطري أو المطهر. ثم استخدام غسول وجه مناسب لبشرتك بدون روائح عطرية. وبعد ذلك إذا كانت بشرتك دهنية أو مختلطة فلابد من استخدام منظف للبشرة يعمل علي امتصاص الدهون وعدم تراكمها حول الأنف. ثم تجنب المنظفات التي بها نسبة كحول عالية. وإذا كانت بشرتك جافة وحساسة فهناك غسول للبشرة الحساسة ولابد من استخدام مرطب بعده.

خطوات التنظيف العميق للبشرة فتح المسام ولك أكثر من طريقة لفتح المسام منها: استخدام الديرما رول من أي صيدلة أو علي مواقع التسوق الإلكتروني. ثم الطريقة الثانية لفتح المسام من خلال استخدام الغسول المناسب لنوع البشرة. وبعد ذلك الطريقة الثالثة عمل حمام بخار للبشرة لفتح المسام.

ولك أكثر من طريقة لفتح المسام منها: تقشير البشرة وهو خطوة مهمة جدا لإزالة الجلد الميت:

ترطيب البشرة وهي خطوة لا يمكن الاستغناء عنها في الروتين: ثم أن هناك الكثير من مرطبات البشرة مثل كريم نيفيا وجليسوليد. وأيضاً يمكن ترطيب البشرة بتوزع قطع الخيار والزبادي علي البشرة لترطيبها. ثم أيضا ً كثرة شرب الماء عامل قوي في صحة وحيوي البشرة. يمكن أستخدام فيتامين e للحفاظ علي نضارة البشرة ونعومتها والقضاء علي خطوط التجاعيد.

إغلاق المسام وهذه الخطوة يجب فعلها طالما فتحت المسام حتي لا تتملئ بالأتربة. ثم يمكن استخدام مكعبات الثلج وتمريرها علي الوجه لإغلاق المسام. يمكن استخدام الطماطم المجمدة فهي تعطي لون الحمرة وتغلق المسام. وبعد ذلك نستخدم ماء الورد.

الاعتناء بالبشرة فلابد وأن نكرر هذا الروتين اليومي ولا نتوقف عنه فالبشرة لا يجب أن تهمل وذلك هو الروتين اليومي لتنظيف البشرة. الروتين اليومي لتنظيف البشرة بعمقخطوات التنظيف العميق للبشرة الوسوم

الروتين اليومي لتنظيف البشرة وخطوات تنظيف البشرة بطريقة أحترافية. لكي تحصلين علي بشرة ناعمة ونضرة مثل بشرة الأطفال فعليك أتباع تلك التعليمات. ثم أتباع خطوات تنظيف البشرة التي سوف نكتبها بالخطوات وكلها سهلة ومتوفرة بالمنزل. الروتين اليومي لتنظيف البشرة بعمق تتعرض البشرة يومياً للكثير من الأتربة والغبار العالق وتلوث الجو المحيط حولنا فلذلك عليك باتباع روتين لتنظيف بشرتك حتي تحافظي علي النضارة.

ثم تتعرض البشرة لأشعة الشمس المباشرة التي تفقدها الكثير من الكولاجين الهام لبشرتك لتجديد كولاجين البشرة كتبنا مقال مفصل عن ذلك والجرعة المناسبة.

بالإضافة إلى سؤال مهم لنفسك وهو ما نوع بشرتك لابد من اختبار ومعرفة نوع بشرتك هل هي جافة شديدة الجفاف عادية أو مختلطة.

ثم بعد معرفة نوع بشرتك إليك طرق التعامل معها: أولاً: البعد تماماً عن استخدام الصابون العادي أو العطري أو المطهر. ثم استخدام غسول وجه مناسب لبشرتك بدون روائح عطرية. وبعد ذلك إذا كانت بشرتك دهنية أو مختلطة فلابد من استخدام منظف للبشرة يعمل علي امتصاص الدهون وعدم تراكمها حول الأنف. ثم تجنب المنظفات التي بها نسبة كحول عالية. وإذا كانت بشرتك جافة وحساسة فهناك غسول للبشرة الحساسة ولابد من استخدام مرطب بعده.

خطوات التنظيف العميق للبشرة فتح المسام ولك أكثر من طريقة لفتح المسام منها: استخدام الديرما رول من أي صيدلة أو علي مواقع التسوق الإلكتروني. ثم الطريقة الثانية لفتح المسام من خلال استخدام الغسول المناسب لنوع البشرة. وبعد ذلك الطريقة الثالثة عمل حمام بخار للبشرة لفتح المسام.

ولك أكثر من طريقة لفتح المسام منها: تقشير البشرة وهو خطوة مهمة جدا لإزالة الجلد الميت:

ترطيب البشرة وهي خطوة لا يمكن الاستغناء عنها في الروتين: ثم أن هناك الكثير من مرطبات البشرة مثل كريم نيفيا وجليسوليد. وأيضاً يمكن ترطيب البشرة بتوزع قطع الخيار والزبادي علي البشرة لترطيبها. ثم أيضا ً كثرة شرب الماء عامل قوي في صحة وحيوي البشرة. يمكن أستخدام فيتامين e للحفاظ علي نضارة البشرة ونعومتها والقضاء علي خطوط التجاعيد.

إغلاق المسام وهذه الخطوة يجب فعلها طالما فتحت المسام حتي لا تتملئ بالأتربة. ثم يمكن استخدام مكعبات الثلج وتمريرها علي الوجه لإغلاق المسام. يمكن استخدام الطماطم المجمدة فهي تعطي لون الحمرة وتغلق المسام. وبعد ذلك نستخدم ماء الورد.

الاعتناء بالبشرة فلابد وأن نكرر هذا الروتين اليومي ولا نتوقف عنه فالبشرة لا يجب أن تهمل وذلك هو الروتين اليومي لتنظيف البشرة. الروتين اليومي لتنظيف البشرة بعمقخطوات التنظيف العميق للبشرة

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