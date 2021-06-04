سر عمل كريم قشر البرتقال: لترطيب البشرة وتفتيحها عشر درجات بطريقة مذهلة

كريم قشر البرتقال يعتبر من الكريمات التي تعطي للبشرة بريق لامع وبشرة نظيفة، وحيث له العديد من الفوائد المفيدة للبشرة لأنه يحتوي على عنصر مهم وهو فيتامين c حيث من العناصر الهامة، وتريد كل النساء والفتيات تفتيح بشرتها بطريقة سريعة ثم يعمل أيضاً على توحيد لون البشرة، ومن المحتمل المواد الكيماوية تحتوي على مواد ضارة لبشرتك، حيث جئنا لكي بالحل وهو كريم قشر البرتقال المكون من مواد طبيعية، ومن السهل عمله بالمنزل وبتكلفة قليلة، ومناسب لجميع البشرة سواء كانت دهنية أو جافة، ويعمل على إزالة الكلف وحب الشباب، وسوف نتعرف في موضوعنا هذا على طريقة عمل كريم قشر البرتقال من خلال موقع ثقفني ونتمنى بأن تنال الطريقة إعجابكم.

كريم قشر البرتقال

يعد من أقوى وأفضل الوصفات التي تجعل بشرتك مليئة بالحيوية والنضارة ويمكن عمل قشر البرتقال بعدة طرق سوف نتطرق في السطور التالية على الكريمات التي يتم عملها بقشر البرتقال.

كريم قشر البرتقال بالخيار

سوف نتحدث على مكونات وطريقة التحضير واستخدامه بطريقة خرافية وسهلة للغاية

مكونات قشر البرتقال والخيار

ملعقة كبيرة من قشر البرتقال المطحون.

ملعقتان من عصير الخيار.

خمس نقط من ماء الورد.

طريقة التحضير

يتم إحضار وعاء ثم نضع به قشر البرتقال ثم عصير الخيار ثم ماء الورد. ثم نخلط المكونات السابقة جيداً ثم نضعها في علبة ونضعها بالثلاجة.

طريقة الاستخدام

يتم غسل الوجه ثم يتم توزيع الكريم بطريقة متساوية ونتركه لمدة ربع ساعة حتى يجف.

ثم بعد ذلك يتم غسل الوجه بالماء الدافئ.

يتم تكرار استخدامه مرة واحدة يومياً ولمدة شهر.

قشر البرتقال والعسل والحليب

سوف نتعرف على قشر البرتقال والعسل والحليب ومكوناته وطريقة تحضيره واستخدامه بطريقة مذهلة لتفتيح البشرة.

مكونات قشر البرتقال والعسل والحليب

ملعقتان كبيرتان من قشر البرتقال. ملعقة صغيرة من العسل. ربع كوب من الحليب. أربع نقط من زيت اللوز.

طريقة التحضير

يتم إحضار وعاء من البلاستيك ثم نضع به قشر البرتقال ثم زيت اللوز ثم العسل ثم الحليب.

ثم يتم خلط المكونات السابقة ثم نقلبهم تقليباً جيد بواسطة ملعقة حتى يتجانس الخليط.

يتم بعد ذلك في هذه الخطوة يتم حفظ معجون الكريم في علبة زجاجية ثم نضعه بالثلاجة.

طريقة الاستخدام