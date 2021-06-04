أسهل طريقة لتحضير الكوكيز برقائق الشيكولاتة المقرمشة في المنزل

الكوكيز يعد من الحلوى اللذيذة والممتعة، كما يقوم بإعداد هذه الحلويات كل أم عربية فى البيوت لإسعاد أطفالهم، فهم يعشقون الكوكيز ويفرحون به، كما تبحث النساء عن أفضل طريقة ناجحة لتقوم بعملها لأطفالهم بدلا من شرائها من محلات السوبر ماركت، كما يطلق عليها اسم الرقيقة المحلاة أو الكوكي ويرجع الأصل لها إلى بلاد فارس.الكوكيز
إن الكوكيز يعشقه الكثير من الأشخاص ليس الأطفال فقط بل الكبار، وتقوم السيدات العربيات بعمله في البيت لأولادهم بدلا من الشراء لضمان نظافته، كما أن طريقته سهلة وبسيطة ويمكن عمله فهو لا يأخذ الكثير من الوقت في تحضيرها، كذلك يوجد أطعمة كثيرة منها زبدة فول السودانى والشوكولاتة والفانيليا، كما يمكن تقديمها في عيد ميلاد أو مناسبة.مكونات الكوكيز
- 2 بيضة.
- كوب سكر ناعم.
- 2 كوب دقيق.
- كوب إلا ربع زبدة.
- رشة ملح.
- ملعقة كبيرة بيكنج بودر.
- ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.
- شيكولاتة شيبس.
- نقوم بإحضار وعاء ونضع الزبدة والسكر فيه ونضرب بالمضرب الكهربائي جيدا لمدة خمس دقائق حتى يصبح كريمى.
- ثم نضع بيضة ونضرب بالمضرب جيدا ثم البيضة الأخرى ونضرب بالمضرب الكهربائي ونضيف الفانيليا.
- نحضر وعاء آخر ونقوم بنخل الدقيق ونضيف البيكنج بودر ورشة الملح ونقلب كل المكونات مع بعض.
- ثم نضيف ذلك الدقيق إلى خليط الزبدة والبيض ونقلب كل المكونات مع بعض جيدا حتى تصبح عجينة متماسكة ولينة.
- نقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة 170 درجة
- ثم نحضر صينية ونضع ورقة زبدة حتى لا يلتصق.
- نقوم بتشكيل العجينة على شكل كور أو قلب ونضعه فى الصينية والتزيين بقطع من الشيكولاتة الشيبس.
- ثم توضع فى الفرن لمدة عشر دقائق.
- بعدها نقوم بإطفاء الفرن ونتركها القليل من الوقت حتى تبرد تماما.
- ويمكن عمل الكوكيز بالشيكولاتة بأن نضع 2 ملعقة كبيرة كاكاو ونشيل 2 ملعقة كبيرة دقيق وتقلب مع كل المكونات.
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الكوكيز يعد من الحلوى اللذيذة والممتعة، كما يقوم بإعداد هذه الحلويات كل أم عربية فى البيوت لإسعاد أطفالهم، فهم يعشقون الكوكيز ويفرحون به، كما تبحث النساء عن أفضل طريقة ناجحة لتقوم بعملها لأطفالهم بدلا من شرائها من محلات السوبر ماركت، كما يطلق عليها اسم الرقيقة المحلاة أو الكوكي ويرجع الأصل لها إلى بلاد فارس.الكوكيز
إن الكوكيز يعشقه الكثير من الأشخاص ليس الأطفال فقط بل الكبار، وتقوم السيدات العربيات بعمله في البيت لأولادهم بدلا من الشراء لضمان نظافته، كما أن طريقته سهلة وبسيطة ويمكن عمله فهو لا يأخذ الكثير من الوقت في تحضيرها، كذلك يوجد أطعمة كثيرة منها زبدة فول السودانى والشوكولاتة والفانيليا، كما يمكن تقديمها في عيد ميلاد أو مناسبة.مكونات الكوكيز
- 2 بيضة.
- كوب سكر ناعم.
- 2 كوب دقيق.
- كوب إلا ربع زبدة.
- رشة ملح.
- ملعقة كبيرة بيكنج بودر.
- ملعقة صغيرة فانيليا سائلة.
- شيكولاتة شيبس.
- نقوم بإحضار وعاء ونضع الزبدة والسكر فيه ونضرب بالمضرب الكهربائي جيدا لمدة خمس دقائق حتى يصبح كريمى.
- ثم نضع بيضة ونضرب بالمضرب جيدا ثم البيضة الأخرى ونضرب بالمضرب الكهربائي ونضيف الفانيليا.
- نحضر وعاء آخر ونقوم بنخل الدقيق ونضيف البيكنج بودر ورشة الملح ونقلب كل المكونات مع بعض.
- ثم نضيف ذلك الدقيق إلى خليط الزبدة والبيض ونقلب كل المكونات مع بعض جيدا حتى تصبح عجينة متماسكة ولينة.
- نقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة 170 درجة
- ثم نحضر صينية ونضع ورقة زبدة حتى لا يلتصق.
- نقوم بتشكيل العجينة على شكل كور أو قلب ونضعه فى الصينية والتزيين بقطع من الشيكولاتة الشيبس.
- ثم توضع فى الفرن لمدة عشر دقائق.
- بعدها نقوم بإطفاء الفرن ونتركها القليل من الوقت حتى تبرد تماما.
- ويمكن عمل الكوكيز بالشيكولاتة بأن نضع 2 ملعقة كبيرة كاكاو ونشيل 2 ملعقة كبيرة دقيق وتقلب مع كل المكونات.
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