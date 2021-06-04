تحضير اصابع الجلاش بالكريمه بأسهل خطوات في المنزل

يعتبر الجلاش من ألذ وأحب الحلويات الشرقية لدى العديد من الناس، والتي تقدم في العديد من الحفلات والمناسبات، وتعتبر أيضاً من الحلويات الشهيرة التي تقدم في شهر رمضان، وهو من الحلويات الخفيفة والغير مكلفة مادياً، وفي هذا السطور سوف نتعرف عل طريقة سهلة وبسيطة لعمل اصابع الجلاش بالكريمة.

اصابع الجلاش بالكريمه

بهذه المكونات التي أمامنا يمكن اتباع بعض الخطوات السهلة وتحضير منها اصابع الجلاش بالكريمه بكل سهولة كما يلي :

مكونات الجلاش

لفة من الجلاش.

مقدار كوب من السمن السايح.

كوبان كبيران من الشربات.

كوبان من كبيران لبن ساخن.

ملعقتان كبيرتان نشا.

ملعقتان كبيرتان من السكر الأبيض.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

في وعاء كبير نضع السكر والنشا واللبن ونرفع الوعاء على نار متوسطة مع التقليب المستمر حتى نحصل على قوام ثقيل وكريمي.

ثم ارفعي الخليط من على النار ونتركه جانباً ليبرد.

قومي بدهن وجه الجلاش بالسمن بالفرشاة.

ثم احضري ورقة جلاش ونطبقها لنصفين، ثم قومي بوضع مقدار من الحشو في منتصف الجلاش واتركي مساحة من الجانبين.

وبعد ذلك نرفع جوانب الجلاش ونقوم باللف على شكل رول، وكرري العملية حتى الانتهاء من الكمية كاملة.

في صينية مدهونة بالسمن نضع أصابع الجلاش المحشوة مع مراعاة ترك مسافة بينهما وادهني أصابع الجلاش بكمية من السمن القليلة بواسطة الفرشاة.

وشعي صينية اصابع الجلاش بالقشطة في فرن ساخن وتترك حوالي ثلث ساعة لتأخذ اللون الدهبى.

قومي بإخراج صينية الجلاش من الفرن واسقيها بالشربات الثقيل البارد وبعد أن تبرد تقدم بالهنا.

من أهم عوامل نجاح أصابع الجلاش يجب أن يكون اللبن ساخن قبل وضع النشا والسكر عليه.

عند الرغبة في جلاش مقر مش من الخارج ومن الداخل يجب دهن الجلاش بالسمن قبل وضع الحشو ثم هدنه أيضاً قبل دخوله الفرن.

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