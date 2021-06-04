طريقة عمل كباب الحلة بالخضار بطعم رائع في المنزل بصورة سهلة

يعد كباب الحلة بالخضار من الأكلات الشهية والمغذية لاحتوائها على نسبة عالية من الحديد، ايضاً يضم أشهي الخضراوات المفيدة لصحة الجسم، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير بسيطة لعمل كباب الحلة بالخضار في المنزل حتى تستطيع ست البيت تحضيره ببساطة، ايضاً يتكون هذا النوع من الوجبات من مكونات بسيطة وغير مكلفة، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل كباب الحلة بالخضار اللذيذ في المنزل. مقادير عمل كباب الحلة بالخضار مقادير عمل كباب الحلة بالخضار يحتوي كباب الحلة بالخضار على مقادير بسيطة وغير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:- نصف كيلو من اللحم.

خمس حبات من الطماطم المقاطعة.

أربع حبات من الثوم.

نصف كيلو من البصل المقطع.

حبة من الكوسا المقطعة.

ثلاث حبات من الكرفس المقطع.

كوب من البازيلاء.

حبتان من الجزر المقطع.

ورقتان من ورق الغار.

حبة من البطاطس مقطع.

خمس حبات من الحبهان.

قرن من الفلفل الحار المقطع.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود.

مكعب من مرق الدجاج.

نصف كوب من الزيت.

ملعقة صغيرة من الملح.

رشة من الزعتر. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نقدم طريقة تحضير بسيطة هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:- نضع طاسة على النار ونضع بها الزيت على النار مع إضافة البصل وتقليبه حتى يحمر. مع إضافة مرق الدجاج إلى اللحم بشكل تدريجي. نقوم بإضافة الحبهان وبعض من ورق الغار ورشة من الزعتر مع الإستمرار في التقليب. بعد ذلك نقوم بإضافة اللحمة والكرفس والفلفل الحار مع التقليب جيدا. نقوم نضيف الطماطم والفلفل الأسود والملح ونقلبهم جيدا. نضيف الكوسا المقطعة والبازيلاء والجزر والبطاطس ونتركها على النار لمدة لا تقل عن 45 دقيقة. وبهذا نكون قدمنا أحلى طبق لأحلى سفرة وبالهنا والشفاء. الوسوم

يعد كباب الحلة بالخضار من الأكلات الشهية والمغذية لاحتوائها على نسبة عالية من الحديد، ايضاً يضم أشهي الخضراوات المفيدة لصحة الجسم، وهنا سوف نقدم طريقة تحضير بسيطة لعمل كباب الحلة بالخضار في المنزل حتى تستطيع ست البيت تحضيره ببساطة، ايضاً يتكون هذا النوع من الوجبات من مكونات بسيطة وغير مكلفة، لذلك هيا بنا نتعرف على طريقة عمل كباب الحلة بالخضار اللذيذ في المنزل. مقادير عمل كباب الحلة بالخضار مقادير عمل كباب الحلة بالخضار يحتوي كباب الحلة بالخضار على مقادير بسيطة وغير مكلفة هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:- نصف كيلو من اللحم.

خمس حبات من الطماطم المقاطعة.

أربع حبات من الثوم.

نصف كيلو من البصل المقطع.

حبة من الكوسا المقطعة.

ثلاث حبات من الكرفس المقطع.

كوب من البازيلاء.

حبتان من الجزر المقطع.

ورقتان من ورق الغار.

حبة من البطاطس مقطع.

خمس حبات من الحبهان.

قرن من الفلفل الحار المقطع.

نصف ملعقة من الفلفل الأسود.

مكعب من مرق الدجاج.

نصف كوب من الزيت.

ملعقة صغيرة من الملح.

رشة من الزعتر. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نقدم طريقة تحضير بسيطة هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:- نضع طاسة على النار ونضع بها الزيت على النار مع إضافة البصل وتقليبه حتى يحمر. مع إضافة مرق الدجاج إلى اللحم بشكل تدريجي. نقوم بإضافة الحبهان وبعض من ورق الغار ورشة من الزعتر مع الإستمرار في التقليب. بعد ذلك نقوم بإضافة اللحمة والكرفس والفلفل الحار مع التقليب جيدا. نقوم نضيف الطماطم والفلفل الأسود والملح ونقلبهم جيدا. نضيف الكوسا المقطعة والبازيلاء والجزر والبطاطس ونتركها على النار لمدة لا تقل عن 45 دقيقة. وبهذا نكون قدمنا أحلى طبق لأحلى سفرة وبالهنا والشفاء.

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