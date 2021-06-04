حمية غذائية لإنقاص الوزن الزائد 10 كيلوا جرام في أسبوع بدون حرمان

حمية غذائية لإنقاص الوزن 10 كيلوا، فقدان الوزن ليس سهلاً كما يبدو للجميع ، فممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية وتغيير نمط الحياة قد يسبب الملل للكثير من الأشخاص بسرعة ، وقد يكون هذا التغيير المفاجئ صعبًا للغاية، ويعاني الكثيرين من الوزن الزائد؛ لذلك هم بحاجة إلى نظام غذائي سريع لإنقاص الوزن ، وفي معظم الحالات تحتاج النساء إلى نظام غذائي يمكنه إذابة دهون البطن؛ وعادة ما يكون سبب ذلك هو الحمل والولادة ، ولكن مع اتباع نظام غذائي صحي وتناول وجبات صغيرة ومتكررة فسوف يساعد ذلك على إنقاص الوزن بسرعة.

والرجال الذين يمارسون تمارين رياضية بسيطة وعادات الأكل منخفضة السعرات الحرارية يعانون في الغالب من السمنة ، لذلك يرغب معظم الرجال في اتباع نظام غذائي يساعدهم على إنقاص الوزن والتخلص من الوزن الزائد؛ وهناك بعض النصائح التي يجب اتباعها من أجل تحقيق هذا الهدف.

حمية غذائية لإنقاص الوزن 10 كيلوا

ولمساعدتك في إنقاص الوزن الزائد المكتسب، وليس الهدف من تلك الحمية هو إنقاص الوزن بشكل سريع، ولكن الهدف هو إنقاصه بطريقة صحيحة وصحية، وإليك بعض الأطعمة التي يجب تناولها أثناء اتباع النظام الصحي.

برنامج حمية غذائية لإنقاص الوزن

يمكنك اتباع النظام الغذائي هذا للمساعدة في التخلص وإنقاص الوزن في مدة أسبوع دون اللجوء إلى الحرمان من تناول الطعام.

اليوم الأول في الرجيم

يعتمد اليوم الاول علي تناول الفاكهة الطازجة طيلة اليوم كله، ولكن تجنن الموز؛ لأنه يحتوي على السعرات الحرارية العالية، بالإضافة إلى ذلك فهو يعمل على ارتفاع نسبة السكر في الدم، يمكنك تناول التفاح فهو مفيد جداً، من ناحية آخري تجنب تناول القهوة والشاي وتجنب العصائر التي تحتوي علي كمية سكر عالية، مع شرب المياه بكميات كبيرة.

يعتمد اليوم الثاني على تناول الخضروات الطازجة وكذلك الخضروات الورقية، ويتم الابتعاد عن اللحوم ويمكن تناول الخضروات مطبوخة مع وضع ملعقة زيت زيتون واحدة، بالإضافة إلى شرب الأعشاب الطبيعية التي تساعد على حرق الدهون المختزنة بالجسم مثل ” القرفة- الزنجبيل- والليمون”، كذلك يمكن تناول السلطات الخضراء وشرب المياه بكثرة.

يعتمد اليوم الثالث على تناول الكمية التي تفضليها من الفواكه والخضراوات على مدار اليوم، والأهم من ذلك كله ممنوع تناول العصائر والقهوة والشاي والمشروبات الغازية، كما يمكن تناول سربة الخضروات مع أخذ الحظر من تناول الفول فإنه يحتوي على كمية كبيرة من السعرات الحرارية.

اليوم الرابع في الرجيم

وهذا اليوم تستطيع في وجبة الإفطار تناول “الموز وشرب الحليب الخالي من الدسم وتناول شريحة من الجبن الغير مملح”

ووجبة الغذاء والعشاء يمكنك تناول ” شوربة الخضار وكذلك بيضة مسلوقة مع قطعة من العيس الأسمر”

اليوم الخامس من الرجيم

وجبة الإفطار سوف تكون ” بيضة مسلوقة مع كوب من القهوة وبه القليل من السكر وشريحة توست اسمر”

وجبة الغداء” قطعة من السمك المشوي و5 ملاعق من الأرز البني والسلطة الخضراء”

ويمكن تناول ” قطعتين من الجبن الغير مملح، وبيضة مسلوقة، مع شريحة توست اسمر بالإضافة إلي كوب من الشاي وثمرة فاكهة” في وجبة العشاء.

اليوم السادس من الرجيم

يمكنك في هذا اليوم تناول اللحوم أو الدواجن الخالية من الدهن بحد أقصي 200 جرام، وكذلك وحبة الافطار والعشاء يمكنك تناول القليل من البطاطس المسلوقة الغير مملحة والسلطات الخضراء مع شرب المياه بكميات كبيرة.

اليوم السابع من الرجيم

في اليوم السابع من الرجيم يمكن تناول في وجبة الافطار ” الجبن الغير مملح وشريحتين من التوست الاسمر وحبة فاكهة”

وكذلك الغداء والعشاء ” تناول اي كميه من الأرز البني بحد أقصي طبق صغير مع تناول اللحوم أو الدواجن وبعض السلطات التي تفضلها ويمكنك تناول العصائر الطازجة من الفواكه، مع شرب المياه بكميات كثيرة.

هذه أفضل حمية غذائية لإنقاص الوزن وسوف تلاحظون الفرق بعد أسبوع من اتباع الحمية والأهم من ذلك كله المواظبة علي الاهتمام بالنظام الصحي حتي لا يتسبب النظام في مشاكل صحية لك.