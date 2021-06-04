طريقة عمل الدلكة السودانية لتفتيح الجسم بطريقة عجيبة لعام2021

عمل الدلكة السودانية تعد من الوصفات التي تعمل على تفتيح الجسم كله، وزاد انتشارها في مصر والسعودية وسوريا ودول الخليج والبلدان العربية، حيث تعمل أيضا على التخلص من الاسمرار، ثم تعمل على تفتيح المناطق الحساسة لدى المرآة، ومن السهل عمل الدلكة السودانية بالمنزل، وسوف نتعرف في مقالنا هذا على مكونات، وطريقة العمل والاستخدام من خلال موقع ثقفني، ونتمنى بأن تنال إعجابكم.

عمل الدلكة السودانية

هيا بنا نتعرف ما هي الدلكة هي عبارة عن عجينة، ولذلك تستخدمها النساء في السودان حيث تعمل، بطريقة سحرية في تفتيح الجسم، وتحتوي هذه الدلكة على العديد من الفيتامينات والمعادن التي تفيد الجسم.

مكونات عمل الدلكة السودانية

سوف نتحدث على مكونات عمل الدلكة وهى كالتالي:-

كوب ونصف من الأرز المطحون.

نصف كوب من قشر البرتقال.

ملعقة كبيرة من الترمس المطحون.

كوب من العدس الناعم.

نصف ملعقة من الحلبة المطحونة.

ربع ملعقة من زيت السمسم.

ملعقة من ماء الورد.

خمس نقط من زيت الزيتون.

مسك أبيض لرائحة.

طريقة تحضير عمل الدلكة السودانية

من هنا سوف نتعرف على طريقة تحضير عمل الدلكة بطريقة مجربة ومضمونة100%حيث لا يمكن الاستغناء عنها لدى السيدات والتي تريد تفتيح جسمها وهى كالتالي:-

نضع هذه المكونات الآتية في وعاء من البلاستيك ويتم بعد ذلك الأرز المطحون ثم العدس الناعم ثم قشر البرتقال ثم الترمس ثم الحلبة، ونتقو بعد ذلك إضافة زيت السمسم ثم ماء الورد ثم زيت الزيتون ثم المسك. يتم الأن خلط المكونات خلطاً جيداً مع التقليب الجيد ثم بواسطة ملعقة حتى يتجانس الخليط، ويصبح كريم. ثم نقوم بوضع الكريم في علبة من الزجاج. يفضل وضع الكريم بالثلاجة لمدة ساعتين.

نقوم بغسل الجسم بالماء الفاتر قبل استخدام الدلكة ثم نضعها على الجسم. يتم عمل التدليك بالكريم على الجسم بشكل دائري عكس عقارب الساعة لمدة لا تقل عن عشر دقائق. ثم نتركه على الجسم لمدة لا تقل عن ربع ساعة حتى يمتص الجسم الدلكة. يتم غسل الجسم بالماء الدافئ والشامبو جيداً لإزالة الدلكة. ثم نكرر العملية مرة واحدة أسبوعياً ولمدة شهر.

طريقة استخدام عمل الدلكة السودانيةعمل الدلكة السودانية بدقيق الذرة

ومن هنا يتم التعرف على مكونات وطريق التحضير والاستخدام بطريقة سهلة

المكونات

نصف كوب من دقيق الذرة.

ربع كوب من الترمس المطحون.

ملعقة صغيرة من ماء الورد.

عصرة ليمون.

نصف فنجان ماء دافئ.

طريقة التحضير والاستخدام

يتم احضار وعاء ثم نضع به دقيق الذرة ثم الترمس ثم ماء الورد ثم الليمون ثم الماء الدافئ. ثم يتم خلط المكونات السابقة جيداً ثم يتم تقليبهم تقليب جيد حتى يتجانس الخليط ويصبح كريم. ثم نضع الكريم في علبة زجاجية ثم نحفظه بالثلاجة للاستخدام. يتم غسل الجسم ثم يتم تدليك الجسم كله بالكريم ونتركه حتى يجف لمدة نصف ساعة. ثم بعد ذلك تنظيف الجسم من الكريم بالماء الدافئ. يتم استخدامه مرة واحدة بالأسبوع ولمدة شهر.

فوائد عمل الدلكة لتفتيح الجسم

تعتبر الدلكة لها فوائد عديدة سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-