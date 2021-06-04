أقوي ماسك طبيعي لتبييض البشرة ويزيل التصبغات والبقع الداكنة لوجه أصغر سناً، تبييض البشرة والتخلص من مشاكلها من أكثر الأمور التي تبحث عنها العديد من النساء، وذلك لتتمتع ببشرة صافية وبيضاء مما يجعلها تلجأ إلي استخدام منتجات العناية بالبشرة، حتي تحافظ علي نضارة وجمال الوجه ولكن هذه المنتجات ليست آمنة علي الجلد كما أنها مكلفة للغاية، ولهذا يمكنك الاستغناء عنها واستبدالها بمكونات طبيعية نظراً لأهميتها وفوائدها في تحقيق ما ترغبين دون أي آثار جانبية علي البشرة.

ماسك فعال لتفتيح الوجه والتخلص من التصبغات والبقع الداكنة لبشرة مشرقة

تفتيح الوجه والحصول علي بشرة ناصعة البياض أمر هام وضروري خاصةً للفتيات، ولهذا تحرص علي العناية بها ولكن هناك عوامل تتأثر بها البشرة وتقلل من صحة وإشراق الوجه مما يجعله باهت، مثل التعرض لأشعة الشمس وعدم تنظيف البشرة بشكل جيد أو كثرة استخدام المكياج، مما يتسبب في تلف جلد الوجه ويجعله أكثر عرضة لظهور البقع والتصبغات، ويمكنك التخلص من كل هذه المشاكل من خلال عمل ماسك طبيعي لتبييض البشرة وتوحيد لونها وإزالة الاسمرار من أول استعمال.

ماسك النشا والطماطم لتبييض البشرة وإزالة التصبغات والبقع الداكنة لوجه كالثلج

النشا مكون فعال في تبييض البشرة وتوحيد لونها كما يقلل من مشاكل البشرة ويعزز من صحة الجلد، لاحتوائه علي فيتامينات هامة ومضادات أكسدة تساعد في تنشيط خلايا الوجه ويزيل التصبغات والتخلص من الجلد الميت، والطماطم تعمل علي تفتيح الوجه وتوحد لون الجلد، كما تقضي علي التصبغات والبقع لاحتوائها علي مواد مبيضة.

2 ملعقة كبيرة من النشا.

عصير حبة واحدة من الطماطم.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من ماء الورد.

في وعاء نظيف ضعي النشا ثم أضيفي المكونات الأخري بالتدريج مع التقليب لتحصلي علي قوام متجانس.

يتم توزيع الماسك علي الوجه في حركات دائرية ثم يترك لمدة 30 دقيقة.

يغسل الوجه بالماء الدافيء ثم يجفف ويستخدم الماسك يومياً لمدة أسبوع، وسوف تتمتعي ببشرة ناصعة البياض وخالية من أي مشاكل.

مكونات ماسك تبييض الوجه والتخلص من التصبغات والبقع الداكنةطريقة تحضير ماسك طبيعي لتبييض البشرة وكيفية الاستخدامماسك الكركم وماء الورد لتبييض الوجه وإزالة التصبغات والبقع الداكنة

الكركم مكون طبيعي يساعد في علاج مشاكل البشرة ويزيل التصبغات والبقع، كما يوحد لون الوجه لاحتوائه علي مضادات أكسدة تساعد علي تبييض البشرة والتخلص من اسمرارها، وماء الورد يساعد علي تفتيح البشرة وإزالة تصبغات الوجه ويقضي علي البقع، كما يرطب البشرة ويغلق مسام البشرة الدهنية ويمنح الوجه نضارة ولون وردي.

3 ملاعق صغيرة من الكركم.

2 ملعقة كبيرة من ماء الورد.

فرشاة للوجه.

في وعاء قومي بخلط المكونات حتي تحصلي علي قوام كريمي، ثم يتم تطبيق الماسك بواسطة فرشاة الوجه.

يتم ترك الماسك علي البشرة لمدة 10 دقائق ثم يغسل بالماء الدافيء، ويفضل استخدامه قبل النوم.

يتم استخدام الماسك 3 مرات في الأسبوع وسوف تحصلي علي نتيجة أفضل وبشرة ناصعة البياض.

مكونات ماسك تبييض البشرة والتخلص من التصبغات والبقع الداكنة لوجه أبيض كالزجاجطريقة تحضير ماسك تبييض البشرة وكيفية الاستخدام