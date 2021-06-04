طريقة عمل شيش طاووق بالفراخ بأحلى وألذ تتبيلة زي المطاعم

طريقة عمل شيش طاووق بالفراخ وسيكون بألذ تتبيلة ستجعله مختلف عن أى طعم آخر، حيث يمكن عمل الشيش طاووق بالعديد من الطرق، كما تختلف أيضا طرق تتبيلها، وطريقة اليوم سهلة للغاية ولا تأخذ وقت طويل مكونات عمل شيش طاووق بالفراخ كيلو من صدور الفراخ تكون متقطعة مكعبات

ثلاث ملاعق كبيرة من الزبادي

اربع ملاعق من الخل

عصير ليمونتين

ملعقة كبيرة من الكاتشب

ملعقة كبيرة من الثوم المفروم

بهارات ملح وفلفل اسود وبابريكا وقرفة السبع بهارات

بصل وفلفل اخضر وفلفل الوان طريقة تحضير الشيش طاووق نقوم بإحضار بولة ونضع بها الزبادي ونضيف إليها الخل والكاتشب والليمون والثوم المفروم حيث نقلبه جيدا

نضيف التوابل الآتية الي الخلطة السابقة وهي الملح والفلفل الأسود كما نضيف قرفة وبابريكا والسبع بهارات وهي تتبيلة مميزة تعطي طعم رائع للشيش طاووق ونخلطها جيدا مع بعض

نضع صدور الفراخ المقطعة مكعبات في التتبيلة وجعلها تتشرب من التتبيلة جيدا في جميع الاجزاء ونتركها عدة ساعات ويستحسن نقوم بتحضيرها قبل بيوم لأن صدور الفراخ ستكون أطعم كلمات استغرقت وقت أطول في التتبيلة حيث نغطيها بورق استريتش ثم ندخلها الثلاجة لعدة ساعات

نقوم بتقطيع البصل والفلفل الأخضر والفلفل الالوان

نجهز عيدان الشيش طاووق حيث ننقعها في الماء لمدة لا تقل عن نصف ساعة الي ساعة

ونبدأ في رص صدور الفراخ والفلفل الأخضر الألوان والبصل

نقوم بإحضار طاسة ونضعها علي النار علي البوتجاز ونضع بها زيت وننتظر حتى يسخن الزيت جيدا

ثم نبدأ في وضع عيدان الشيش طاووق التي بها قطع الفراخ والبصل والفلفل الاخضر والالوان نعطيه صدمة ونقلبه علي الجنب الاخر والنار عالية نبدأ بعد ذلك في تهدئة النار ونغطيه حتي يكمل تسويته علي النار ونقدمه ساخن مكونات عمل شيش طاووق بالفراخطريقة تحضير الشيش طاووق الوسوم

طريقة عمل شيش طاووق بالفراخ وسيكون بألذ تتبيلة ستجعله مختلف عن أى طعم آخر، حيث يمكن عمل الشيش طاووق بالعديد من الطرق، كما تختلف أيضا طرق تتبيلها، وطريقة اليوم سهلة للغاية ولا تأخذ وقت طويل مكونات عمل شيش طاووق بالفراخ كيلو من صدور الفراخ تكون متقطعة مكعبات

ثلاث ملاعق كبيرة من الزبادي

اربع ملاعق من الخل

عصير ليمونتين

ملعقة كبيرة من الكاتشب

ملعقة كبيرة من الثوم المفروم

بهارات ملح وفلفل اسود وبابريكا وقرفة السبع بهارات

بصل وفلفل اخضر وفلفل الوان طريقة تحضير الشيش طاووق نقوم بإحضار بولة ونضع بها الزبادي ونضيف إليها الخل والكاتشب والليمون والثوم المفروم حيث نقلبه جيدا

نضيف التوابل الآتية الي الخلطة السابقة وهي الملح والفلفل الأسود كما نضيف قرفة وبابريكا والسبع بهارات وهي تتبيلة مميزة تعطي طعم رائع للشيش طاووق ونخلطها جيدا مع بعض

نضع صدور الفراخ المقطعة مكعبات في التتبيلة وجعلها تتشرب من التتبيلة جيدا في جميع الاجزاء ونتركها عدة ساعات ويستحسن نقوم بتحضيرها قبل بيوم لأن صدور الفراخ ستكون أطعم كلمات استغرقت وقت أطول في التتبيلة حيث نغطيها بورق استريتش ثم ندخلها الثلاجة لعدة ساعات

نقوم بتقطيع البصل والفلفل الأخضر والفلفل الالوان

نجهز عيدان الشيش طاووق حيث ننقعها في الماء لمدة لا تقل عن نصف ساعة الي ساعة

ونبدأ في رص صدور الفراخ والفلفل الأخضر الألوان والبصل

نقوم بإحضار طاسة ونضعها علي النار علي البوتجاز ونضع بها زيت وننتظر حتى يسخن الزيت جيدا

ثم نبدأ في وضع عيدان الشيش طاووق التي بها قطع الفراخ والبصل والفلفل الاخضر والالوان نعطيه صدمة ونقلبه علي الجنب الاخر والنار عالية نبدأ بعد ذلك في تهدئة النار ونغطيه حتي يكمل تسويته علي النار ونقدمه ساخن مكونات عمل شيش طاووق بالفراخطريقة تحضير الشيش طاووق

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