طريقه عمل كرات البسبوسة بمذاق مميز ومكونات بسيطة وسهلة لإسعاد الأطفال في الحفلات

طريقه عمل كرات البسبوسة ، تعد كرات البسبوسة والبسبوسة بصفة عامة من الحلويات الشرقية البسيطة والسهلة والتي يمكن التفنن في إعدادها بالمنزل بوصفات عديدة وشهية لإسعاد الأطفال وأفراد الأسرة بتقديم وجبة شهية في فترة بسيطة، وهي من الحلويات السهلة والمميزة في إعدادها لأنها تعتمد على مكون رئيسي وهو السميد المعروف بفوائده العديدة للصحة، وهو يساعد على تنظيم مستوى السكر في الدم ويفيد للغاية في الحفاظ على الوزن من الزيادة، بالإضافة إلى ذلك فهو له دور إيجابي في تعزيز مناعة الجسم بسبب احتوائه على البروتينات والعناصر الهامة التي تصنع الأجسام المضادة للجسم للوقاية من البكتيريا والفيروسات.

طريقه عمل كرات البسبوسة

تتميز البسبوسة بالمذاق اللذيذ المحبب للكثير من الأفراد، ويمكن إعدادها بالعديد من الوصفات، سواء كانت سادة كما هي أو بإضافة المزيد من المكونات كجوز الهند والزبيب والقشطة والكريمة والشوكولاتة وغيرها من المكونات التي ترضي كافة أفراد الأسرة، وأيضًا يمكن إعدادها بأشكال متعددة مثل الكرات الذهبية أو الأصابع.

ويمكن تحضير كرات البسبوسة الذهبية باستخدام تلك المكونات :

كوب من السميد الناعم.

كوب من الدقيق.

2 معلقة من الفانيليا.

نصف كوب من الحليب.

نصف كوب من الزيت.

بيضة واحدة.

2 معلقة من البيكنج بودر.

4 ملاعق من السكر.

كوبان من السكر.

كوبان من الماء.

فانيليا.

في إناء الخفق توضع البيضة مع الفانيليا ويضاف لها سكر وزيت وحليب ويخفق الجميع جيدًا باليد.

يضاف كوب من الدقيق إلى الخليط ويخلط مرة أخرى، وبعدها يضاف السميد والبيكنج بودر ويحرك الجميع باليد.

تحضر كرات البسبوسة بالحجم المناسب وتغمس مرة أخرى في كوب به سميد ناعم جدًا، وبعدها توضع في صينية الفرن المدهونة بالزيت أو السمنة.

تخرج الصينية من الفرن وهي ساخنة ويضاف فوقها الشربات الساخن، وبعدها تزين الصينية بوضع الفستق فوقها.

مكونات القطر للبسبوسةخطوات تحضير كرات البسبوسة

يرجع السر وراء نجاح وصفة كرات البسبوسة الذهبية أو البسبوسة بصفة عامة إلى الاعتماد على المقادير الخاصة بالوصفة كما هي، وهذا لابد من إتباعه عن طريق التأكد من الوصفة حسب النوعية المطلوبة، وأيضًا يرجع السر وراء نجاحها إلى الاهتمام بوضع القطر الساخن على البسبوسة الساخنة دون الانتظار إلى أن يبرد إحداهما.