طريقة عمل كفتة البط باسهل طريقة أحلي من الحاتى وسر التتبيلة السحرية

طريقة عمل كفتة البط وهي من الأكلات السهلة اللذيذة التي تعطي مذاق جميل للكفتة لتكون أحلي من كفتة الحاتي، وهناك أكلات كثيرة للبط منها البط المحشي والبط المسلوق، ويمكن عمل صواني البط في الفرن وغير ذلك من الاكلات المتنوعة التي نستخدم فيها البط، وهذه المرة سنجرب الكفتة. مكونات عمل كفتة البط نحضر بطة ونقوم بخليها جيدا الصدر والأوراك ونحصل على اللحم ونقوم بفرمه في الكبة او المفرمة

بصلة مفرومة ناعم و نعصرها جيدا من الماء

التتبيلة السحرية لعمل كفتة البط مكونة من نصف ملعقة من كل من ملح وفلفل اسود وكزبرة ناشفة وقرفة وجوزة الطيب ورشة من السبع بهارات

ملعقة بيكنج بودر طريقة تحضير كفتة البط نقوم باحضار البطة ونغسلها جيداً بالخل والملح حتي نشيل الزفارة، ثم نبدأ في نزع جلد البطة وخليها من اللحم الموجود في الصدر والأوراك، وبعد ذلك نبدأ في تحضير التتبيلة السحرية التي تجعل طعم الكفتة لذيذ نقوم بفرم اللحم الذي خليناه من البطة جيداً ونضيف لها البصلة المفرومة كما نضيف ملعقة البيكنج بودر وبعد ذلك نخلط كل التوابل المذكورة الملح والفلفل الاسود وجوزة الطيب والسبع بهارات والكزبرة الناشفة والقرفة وبعد خلطهم جيدا نأخذ نصف البهارات والنصف الاخر نركنه على جنب ونقلب كل المكونات مع البط المفروم جيدا نحضر صينية ونضع فيها تشكيلة من الخضار بطاطس وجزر وفلفل اخضر والوان وبصل ويمكن اضافة الكوسة و شرائح طماطم نفرشها في قاع الصينية ونضع عليها نصف البهارات ونقلبها جيدا نبدأ في تصبيع الكفتة في الصينية وبعد ذلك نقوم بادخال الصينية الفرن حيث ننتظر حتي تستوي تماماً ويمكن تقديمها مع سلطات متنوعة مثل سلطة الطحينة وسلطة المايونيز ومعها مكرونة او ارز بسمتي. مكونات عمل كفتة البططريقة تحضير كفتة البط الوسوم

طريقة عمل كفتة البط وهي من الأكلات السهلة اللذيذة التي تعطي مذاق جميل للكفتة لتكون أحلي من كفتة الحاتي، وهناك أكلات كثيرة للبط منها البط المحشي والبط المسلوق، ويمكن عمل صواني البط في الفرن وغير ذلك من الاكلات المتنوعة التي نستخدم فيها البط، وهذه المرة سنجرب الكفتة. مكونات عمل كفتة البط نحضر بطة ونقوم بخليها جيدا الصدر والأوراك ونحصل على اللحم ونقوم بفرمه في الكبة او المفرمة

بصلة مفرومة ناعم و نعصرها جيدا من الماء

التتبيلة السحرية لعمل كفتة البط مكونة من نصف ملعقة من كل من ملح وفلفل اسود وكزبرة ناشفة وقرفة وجوزة الطيب ورشة من السبع بهارات

ملعقة بيكنج بودر طريقة تحضير كفتة البط نقوم باحضار البطة ونغسلها جيداً بالخل والملح حتي نشيل الزفارة، ثم نبدأ في نزع جلد البطة وخليها من اللحم الموجود في الصدر والأوراك، وبعد ذلك نبدأ في تحضير التتبيلة السحرية التي تجعل طعم الكفتة لذيذ نقوم بفرم اللحم الذي خليناه من البطة جيداً ونضيف لها البصلة المفرومة كما نضيف ملعقة البيكنج بودر وبعد ذلك نخلط كل التوابل المذكورة الملح والفلفل الاسود وجوزة الطيب والسبع بهارات والكزبرة الناشفة والقرفة وبعد خلطهم جيدا نأخذ نصف البهارات والنصف الاخر نركنه على جنب ونقلب كل المكونات مع البط المفروم جيدا نحضر صينية ونضع فيها تشكيلة من الخضار بطاطس وجزر وفلفل اخضر والوان وبصل ويمكن اضافة الكوسة و شرائح طماطم نفرشها في قاع الصينية ونضع عليها نصف البهارات ونقلبها جيدا نبدأ في تصبيع الكفتة في الصينية وبعد ذلك نقوم بادخال الصينية الفرن حيث ننتظر حتي تستوي تماماً ويمكن تقديمها مع سلطات متنوعة مثل سلطة الطحينة وسلطة المايونيز ومعها مكرونة او ارز بسمتي. مكونات عمل كفتة البططريقة تحضير كفتة البط

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