تركيبة روعة لتبيض الوجه والجسم بياض الثلج وتفتح المناطق الحساسة تفتيح دائم نتيجة مبهرة

تركيبة روعة لتبيض الوجه والجسم بياض الثلج وتفتح المناطق الحساسة، تبحث كل بنت وسيدة عن وصفات منزلية سهلة

وفعالة تعمل علي تبييض البشرة والقضاء علي مشاكلها من تصبغات وبقع داكنة لتقوم بالاستمرار عليها دون دفع الكثير

من المال في الأدوية و الكريمات من الصيدلية التي غالبا ما تسبب اثأر جانبيا أكثر من منافعها للبشرة،

لذلك جمعنا لكم مجموعة من المكونات و الوصفات الفعالة للبشرة في سطور هذا المقال لك.

قد تبحث الكثير من السيدات عن الوصفات الطبيعية الفعالة في تفتيح الجسم والأماكن الحساسة والوجه ولذلك سوف نقدم لكم من خلال مقالنا هذا العديد من الوصفات لتفتيح وتبيض الوجه والجسم .

عليك بالليمون ، فهو يعتبر مفتح طبيعي للبشرة لاحتوائه على فيتامين C الذي يقوم بتفتيح البشرة بشكل طبيعي

لاحتوائه على فيتامين C الذي بجانب مضادات الأكسدة فيه التي تعطي البشرة الاشراف والنضارة، ولا تتعرضي للشمس أثناء وضع الليمون علي بشرتك

أو بعدها بعدة ساعات لإنه يسبب تحسس البشرة للضوء، قومي بوضعه علي وجهك ويديك واتركيه مدة لا تقل عن

ربع ساعة ثم اشطفيه جيدا.

ماسك الليمون لتفتيح الجسم

ماسك اللبن لتبيض وتفتيح الجسم

بسبب احتوائه علي حمض اللاذتيك فيعد مبيضا طبيعي يؤدي إلي تفتيح القشرة والأماكن الحساسة بشكل تدريجي تتم ملتحظنه بعد استخدامه بعشرة أيام تقريبا، قومي بتوزيعه علي وجهك ورقبتك واسفل العينين بواسطة قطعة من القطن واتركيه ربع ساعة ثم اشطفيه جيدا، و كرري وضعه كل يوم للحصول علي أفضل النتائج.

ماسك الكركم لتبيض الأماكن الحساسة

لدور الكركم واللبن الفعال في تبييض البشرة والأماكن الداكنة بها البقع والتصبغات بجانب التخلص من حب الشباب وأثاره، ننصحكم بعمل ماسك الكركم في المنزل بأقل المكونات التي تتواجد في كل بيت بواسطة ملعقتين من اللبن الرائب وإضافة نصف ملعقة من الكركم عليه ، وتكريم الماسك مرتين في الأسبوع وهو ما سيعطيكي بشرة مشرقة خالية علي أي حب شباب أو صبغات.

وأخيراً وليس أخراً قد وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي قدمنا لكم فيه العديد من الوصفات التي تعمل على تبيض وتفتيح الجسم والبشرة آملين أن ينال إعجابكم .