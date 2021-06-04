كريم إزالة الشعر من الجذور اعمليه بنفسك في المنزل بمكونات طبيعية

ازالة الشعر من الجسم هي مشكلة تؤرق كل فتاة وتبحث عن طرق جديدة للتخلص منها بأسهل الطرق حيث ان الطرق التقليدية كل طريقة لها عيوبها ومشاكلها ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على أسهل طريقة للتخلص من الشعر الزائد بدون ألم ولا تحتاج وقت أو جهد باستخدام الماسكات الطبيعية .

2 ملعقة كبيرة من الشبه المطحونة

3 ملاعق من معجون الأسنان

ملعقة كبيرة من عصير الليمون

ملعقة كبيرة من البيكنج باودر

نحضر وعاء صغير ونضع به جميع المكونات معا ثم نقوم بخلطهم جيدا حتى نحصل على خليط كريمي.

ثم نقوم بفرد الكريم على المنطقة المراد ازالة الشعر منها.

ثم نقوم بفرد الكريم في اتجاه نمو الشعر .

ثم نترك الكريم على البشرة لمدة عشر دقائق.

ثم نقوم بأزالة الشعر باستخدام قطعة من القماش قطنية على ان تكون الازالة عكس اتجاه نمو السعر حتى تتم الازالة من الجذور.

وسوف تلاحظين النتيجة بنفسك ان السعر قد تساقط واذا وجدتي بعض الشعر مازال موجود قومي بفرد طبقة أخري من الكريم وكرري نفس الخطوات حتى تتخلصين من هذا الشعر بكل سهولة.

ثم قومي بترطيب المكان الذي تم ازالة الشعر منه بأي كريم مرطب.

2 ملعقه من عسل النحل

2 ملعقة من السكر

ملعقة كبيرة من السكر

طريقة عمل كريم ازالة الشعر من الجذور: المكوناتطريقة التحضير:ازالة الشعر بالعسل والليمون: المكوناتطريقة التحضير والإستخدام :

نقوم بخلط جميع المكونات جيدا.

ثم نضع وعاء الخليط في الميكرويف حتى يسيح السكر أو من الممكن وضع السكر على نار هادئة حتى يسيح أو عمل حمام مائي للمكونات.

ونتركه حتى يبرد ثم نقوم بفرده على الجسم باستخدام ملعقة خشبية، ثم نضع قماشة عليه ونضغط عليها .

خليط الترمس:

وصفات طبيعية لازالة الشعر بدون ألم :

نقوم بوضع كوب من الترمس المر المطحون مع ثلاثة أكواب من الماء المغلي ونقوم بنقعهم لمدة يوم كامل وعند ازالة الشعر نقوم برش مياه الترمس على المكان المراد ازالة الشعر منه قبل الازالة وبعد الازالة، وسوف يعمل هذا الخليط على تقليل نمو الشعر.

خليط الخميرة:

نقوم بوضع كمية مناسبة من الخميرة على العسل الابيض وعصير ليمونة وبضع قطرات من العطر ونقوم بخلطهم جيدا، ثم نضع هذا الخليط على المكان المراد ازالة الشعر منه قبل الازالة فهذا الخليط يعمل على تخفيف الم الاحساس بازالة الشعر.