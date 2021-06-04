طريقتي السحرية الرهيبة لصبغ الشعر زيتوني بمواد طبيعية في مطبخك بدون صبغات

صبغ الشعر زيتوني بمواد طبيعية يعتبر من أحسن وأفضل طرق تغيير لون الشعر، فاللون الزيتوني من أشهر ألوان الشعر فهو لون مميز ويعطي جاذبية نادرة، لهذا إليكم طريقة صبغ الشعر بالدرجة الزيتوني بمواد طبيعية تتيح لكي تغيير لون الشعر في المنزل بتكلفة قليلة جدا وبأقل مجهود، وبمواد متواجدة في مطبخك مما لا يشكل أي ضرر أو خطورة على الشعر.

صبغ الشعر زيتوني

من أهم مميزات المواد الطبيعية المستخدمة في صباغة الشعر تعطي نفس الدرجة مع الحفاظ على حيوية ولمعان وقوة الشعر، لهذا أصبح الإقبال الكلي على الصبغات الطبيعية وليس الكيميائية وإليكم طريقة التحضير بالتفصيل، لتحصلي على لو مميز وجذاب بلا اي أضرار.

لون شعر زيتوني في أصفر

قد تضطري للذهاب لمراكز التجميل لصباغة الشعر ولكن بعض المراكز تستخدم مواد مثبتة للصبغة تضر بالشعر وتسبب تساقطه وتلفه، لهذا أفضل الطرق وأكثرها أمان هي الطريقة المنزلية في التحضير كالتالي:

احضري ملعقة عسل صافي طبيعية بمقدار كوب واحد وكوبان خل أبيض طبيعي المستخدم في المنازل.

يضاف الخل على العسل في الإناء المخصص للصبغة.

يتم مزج المكونات وإضافة ملعقة واحدة من القرفة المطحونة وملعقة كبيرة زيت زيتون طبيعي.

خمس ملاعق من الحناء.

يوضع الخليط على الشعر مساءً ويترك حتى الصباح أو العكس.

عند وضع الخليط على الشعر يتم وضع غطاء الاستحمام عليه حتى يمتصه الشعر جيدا ولا يتم امتصاصه بأي طريقة أخرى.

يغسل بالماء الفاتر والشامبو.

تلوين الشعر

هذه الطريقة في صبغ الشعر زيتوني سريعة وفعالة وآمنة ومفيدة جدا للشعر حيث أن العسل يعمل على ترطيب الشعر بعمق، والخل يحارب القشرة بالشعر ويمنع تواجدها تماماً كما أنه مطهر طبيعي لفروة الرأس، ولكن يجب التأكد من عدم وجود أي حساسية منه، وأيضا زيت الزيتون يعطي الشعر المواد الضرورية التي يحتاجها.