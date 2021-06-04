قهوة ساخنة بأربع طرق جديدة تعرفي عليها الآن دون اللجوء لماكينات القهوة

قهوة ، في المقالة الفائتة التي تتحدث عن طرق عمل القهوة الساخنة تعرفنا على بعض أنواع القهوة المميزة التي تقدم في المقاهي وفي تلك المقالة نستكمل حديثنا على أنواع أخرى متعددة للقهوة يتم تقديم طرق إعدادها في تلك المقالة بطريقة لذيذة وخفيفة كما تحدثنا من قبل عن طرق عمل القهوة الباردة بسهولة ويسر دون الحاجة إلى مساعدة من ماكينات مخصصة وفي تلك المقالة نتعرف على باقي عمل طرق القهوة تابعونا.

طريقة عمل قهوة الوايت موكا

كما تحدثنا في المقالة الفائتة عن طريقة عمل الموكا ففي تلك المقالة نعطيك طريقة عمل الوايت موكا عزيزي القارئ والفارق ما بين المشروبين أن الأول بالشيكولاتة العادية أما الوايت موكا فهي يتم عملها بالشيكولاتة البيضاء

المقادير :-

شوت اسبريسو (يمكنك معرفة طريقة إعداده في نهاية المقالة)

ملعقتان كبيرتان من صوص الوايت موكا أو البديل حبتان من الشيكولاتة البيضاء 15 جرام

حليب ساخن بقوام كريمي وسط

تزين بالكريمة السائلة أو كريمة الخفق أو تقدم سادة حسب الرغبة

الطريقة :-

نضع شوت الاسبريسو في كوب نضيف عليه ملعقة من صوص الشيكولاتة البيضاء أو 15 جرام من الشيكولاتة البيضاء نضيف عليهم الحليب الساخن بفوم وسط

طريقة عمل قهوة مكياتو

قهوة المكياتو هي عبارة عن خليط من الحليب والفانيليا والكراميل ومن أساسياته طعم الفانيليا (يمكن ان تكون في محلات القهوة وفي آخر المقالة ستجد طريقة عملها من المنزل)

المقادير :-

ملعقتان كبيرتان من سيرب الفانيليا

شوت اسبريسو

حليب ساخن مخفوق بقوام كريمي وسط

نضع على الوجه كراميل أو كريمة مع كراميل حسب الرغبة

الطريقة :-

نضع سيرب الفانيليا في كوب ثم فوقة شوت الاسبريسو نضيف عليه الحليب الساخن نضيف الفوم ثم نزينه بصوص الكراميل أو نضع فوقها كريمة ثم صوص الكراميل وبالهناء والشفاء

قهوة الفلات وايت

قهوة الفلات وايت تعد مثل اللاتية ولكن الفرق ان الأولى يكون فيها شوت الاسبريسو مضاف “دبل” ونسبة الحليب فيه بسيطة مع فوم كريمي وسط فيعطي طعم أكبر من القهوة

نضع ملعقتين من قهوة سريعة الذوبان مع 120 مللي من المياه نضع فيه كمية من الحليب (حسب الرغبة) ثم نضع به الفوم ويراعى أن يكون الفوم أكثر من الحليب يراعي ان يكون الكوب صغيرا ، يمكن أن يقدم معه قطعة شيكولاتة لكسر مرارة القهوة وبالهناء والشفاء

قهوة التيراميسو لاتية

المكونات :-

شوت اسبريسو (قهوة)

حليب ساخن قوام كريمي وسط

كريمة التيراميسو السريعة (طريقتها في نهاية المقالة)

كاكاو خام

الطريقة :-

نضع شوت الاسبريسو في الكوب وفوقة الحليب الساخن بفوم وسط نضيف لآخر طبقة كريمة التيراميسو برشة من الكاكاو

طريقة عمل صوص الوايت موكا

طريقة عمل صوص الوايت موكا :-

200 جرام من الشيكولاتة البيضاء

100 جرام من الكريمة الساخنة نضيف المكونات على بعضهم إلى أن يتجانسوا ، إذا كانت الشيكولاتة البيضاء التي تستخدمها عزيزي القارئ غير طبيعية نضيف عليها ملعقة صغيرة من الزيت قبل إضافة الكريمة لكي يتجانس الخليط أما إذا كانت طبيعية ننتظر ثانيتين ثم نقلبها إلى أن تذوب تماما ونحفظها في مرطبان محكم الغلق



طريقة عمل سيرب الفانيليا نأتي بطاسة ونضع فيها 3/4 كوب من السكر ونضيف عليهم 1/3 كوب من السكر البني الفاتح نخلطهم جيدا إلى أن يتجانسوا (بدون نار) ، ونضيف عليهم كوبين من الماء الساخن (يجب أن يكون ساخن لكي يساعد على تجانس الخليط) نتركهم خمس دقائق على النار إلى أن يغلوا جيدا ونغلق النار ثم نتركه يبرد تماما نضيف عليهم بعدما يبرد معلقتين كبيرتين من الفانيليا



طريقة عمل سيرب الفانيلياطريقة عمل الكراميل في المنزل

المقادير :-

6 ملاعق معيارية من الماء

كوب من السكر

كوب كريمة سائلة (لا يتم لإضافة زبدة)

الطريقة :-

نأتي بطاسة ونضعها على نار هادئة ونضيف بها كوب السكر (ننصح باستخدام نوع سكر متميز لكي لا تتكرمل) نضيف عليه المياه ونتركهم على نار من هادئة إلى متوسطة من 6-8 دقائق (دون التقليب تماما) عندما يغمق لونها تماما نغلق النار ثم نضيف كوب من الكريمة بالتدريج ونخفقه إلى ان يتجانس نضعه في وعاء محكم الغلق

طريقة عمل كريمة التيراميسو السريعة

المقادير :-

ملعقة كبيرة جبن كريمي

ربع كوب كريمة خفق سائلة أو كريم شانتيه مخفوق

ملعقة كبيرة سكر

نصف ملعقة صغيرة فانيليا

الطريقة :-

نأتي بطبق عميق نضف فيه كريمة الخفق أو الكريم شانتيه نضيف عليهم الجبن الكريمي والسكر والفانيليا نخفقهم حتى يصبح القوام كريمي

تحضير شوت الاسبريسو : ملعقة كبيرة من قهوة سريعة الذوبان ونضيف عليها 60 مللي من الماء

طريقة عمل الفوم ، هناك ثلاثة طرق لعمل الفوم أسهلهم وأسرعهم هي نضع الحليب في مرطبان محكم الغلق ثم نرجه جيدا إلى أن يتكون الفوم وهناك طريقة أخرى معروفة بالماكينة المخصصة والطريقة الأخيرة هي بماكينة الخفق ومن المفضل أن يكون الخفق في مكان واحد حتى يتكون الفوم



ملحوظات هامة لضمان عمل قهوة جيدة

وفي النهاية نتمنى أن تكون مقالة طريقة عمل قهوة ساخنة مثل الكافيهات قد نالت إعجابكم