صبغ الشعر بالحناء.. وصفة جارتي الباكستانية للحصول على لون بني محمر بدون صبغة

صبغ الشعر بالحناء لون بني محمر هو ما يقوم به الكثيرون هذه الآونة، نظرا لكون هذا اللون ‏ضمن الألوان المميزة والشائعة هذا العام، كما أن اللون البني المحمر يتناسب مع أصحاب البشرة ‏البيضاء والخمرية جداً، ويبرز جمال الشعر ولون البشرة وملامحها، لذلك نقدم لكي في هذا ‏المقال طريقة صباغة اللون البني المحمر في المنزل، دون الحاجة للذهاب لصالات التجميل، ‏نظرا للظروف الراهنة التي نمر بها وتخوف الجميع من التواجد في التجمعات ومراعاة التباعد ‏الاجتماعي.‏

طريقة صبغ الشعر بالحناء لون بني محمر

عليك الالتزام بطريقة تحضير الصبغة وتطبيقها، لأنها هي التي تعطي اللون المميز للشعر الذي ‏ترغبين في الحصول عليه مع شعر صحي ومبهر.‏

قهوة بمقدار ملعقة كبيرة واحدة.‏

حناء بمقدار عشر ملاعق وقد تزداد هذه الكمية حسب كثافة الشعر، ولكن يجب أن تتناسب مع ‏نسب باقي المكونات.‏

عدد بيضة واحدة نأخذ منها البياض فقط.‏

نصف ليمونة.‏

خل تفاح ويمكن استخدام الخل الطبيعي العادي.‏

نضع في إناء مقدار كوب ماء مغلي جيداً ونضيف إلية القهوة والحناء ويتم مزجهم جيدا حتى ‏يتجانس القوام.‏

ثم نضيف ثلاث معالق كبيرة من الخل والنصف ليمونة وبياض البيض، ونعاود المزج مرة ‏أخرى حتى يتجانس القوام تماماً ثم نترك الخليط لمدة نصف ساعة حتى يتخمر.‏

باستخدام فرشاة صبغ قومي بتوزيع الخليط على خصل شعرك جيداً، ثم باستخدام غطاء الشعر ‏المخصص للاستحمام غطي شعرك وتركة لمدة ثلاث ساعات.‏

ثم أشطفي شعرك بماء بارد ثم اغسليه بشامبو مناسب للشعر المصبوغ وبلسم ثم قومي بتصفيفه. ‏

مكونات صبغ الشعر بني محمر ‏طريقة صبغ الشعر بني محمرنصائح لشعرك بعد الصبغ بالحناء

بعد أن تقومي صبغ الشعر بالحناء لون بني محمر، إذا أردتي أن تتخلصي من صبغة الحناء ‏قومي بمزج كمية متساوية من زيت الزيتون وزيت جوز الهند، واتركيهم طوال المساء على ‏شعرك، ثم أشطفي شعرك بالماء والشامبو صباحا، وكرري العملية لمدة ثلاث ليالي متتالية ‏ستختفي أثار صبغة الحناء تماماً، ولا يفضل وضع صبغة الحناء على الشعر وبه زيت فذألك ‏لن يجعل الشعر يكتسب لون الحناء، يفصل قبل البدا في الصبغ بغسل الشعر قبل الصبغ بثلاث ‏أيام ولا تقومي بغسله إلا بعد استخدام الحناء.‏