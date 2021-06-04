صبغ الشعر بالحناء.. وصفة جارتي الباكستانية للحصول على لون بني محمر بدون صبغة

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صبغ الشعر بالحناء لون بني محمر هو ما يقوم به الكثيرون هذه الآونة، نظرا لكون هذا اللون ضمن الألوان المميزة والشائعة هذا العام، كما أن اللون البني المحمر يتناسب مع أصحاب البشرة البيضاء والخمرية جداً، ويبرز جمال الشعر ولون البشرة وملامحها، لذلك نقدم لكي في هذا المقال طريقة صباغة اللون البني المحمر في المنزل، دون الحاجة للذهاب لصالات التجميل، نظرا للظروف الراهنة التي نمر بها وتخوف الجميع من التواجد في التجمعات ومراعاة التباعد الاجتماعي.طريقة صبغ الشعر بالحناء لون بني محمر
عليك الالتزام بطريقة تحضير الصبغة وتطبيقها، لأنها هي التي تعطي اللون المميز للشعر الذي ترغبين في الحصول عليه مع شعر صحي ومبهر. مكونات صبغ الشعر بني محمر
- قهوة بمقدار ملعقة كبيرة واحدة.
- حناء بمقدار عشر ملاعق وقد تزداد هذه الكمية حسب كثافة الشعر، ولكن يجب أن تتناسب مع نسب باقي المكونات.
- عدد بيضة واحدة نأخذ منها البياض فقط.
- نصف ليمونة.
- خل تفاح ويمكن استخدام الخل الطبيعي العادي.
- نضع في إناء مقدار كوب ماء مغلي جيداً ونضيف إلية القهوة والحناء ويتم مزجهم جيدا حتى يتجانس القوام.
- ثم نضيف ثلاث معالق كبيرة من الخل والنصف ليمونة وبياض البيض، ونعاود المزج مرة أخرى حتى يتجانس القوام تماماً ثم نترك الخليط لمدة نصف ساعة حتى يتخمر.
- باستخدام فرشاة صبغ قومي بتوزيع الخليط على خصل شعرك جيداً، ثم باستخدام غطاء الشعر المخصص للاستحمام غطي شعرك وتركة لمدة ثلاث ساعات.
ثم أشطفي شعرك بماء بارد ثم اغسليه بشامبو مناسب للشعر المصبوغ وبلسم ثم قومي بتصفيفه.
بعد أن تقومي صبغ الشعر بالحناء لون بني محمر، إذا أردتي أن تتخلصي من صبغة الحناء قومي بمزج كمية متساوية من زيت الزيتون وزيت جوز الهند، واتركيهم طوال المساء على شعرك، ثم أشطفي شعرك بالماء والشامبو صباحا، وكرري العملية لمدة ثلاث ليالي متتالية ستختفي أثار صبغة الحناء تماماً، ولا يفضل وضع صبغة الحناء على الشعر وبه زيت فذألك لن يجعل الشعر يكتسب لون الحناء، يفصل قبل البدا في الصبغ بغسل الشعر قبل الصبغ بثلاث أيام ولا تقومي بغسله إلا بعد استخدام الحناء.
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صبغ الشعر بالحناء لون بني محمر هو ما يقوم به الكثيرون هذه الآونة، نظرا لكون هذا اللون ضمن الألوان المميزة والشائعة هذا العام، كما أن اللون البني المحمر يتناسب مع أصحاب البشرة البيضاء والخمرية جداً، ويبرز جمال الشعر ولون البشرة وملامحها، لذلك نقدم لكي في هذا المقال طريقة صباغة اللون البني المحمر في المنزل، دون الحاجة للذهاب لصالات التجميل، نظرا للظروف الراهنة التي نمر بها وتخوف الجميع من التواجد في التجمعات ومراعاة التباعد الاجتماعي.طريقة صبغ الشعر بالحناء لون بني محمر
عليك الالتزام بطريقة تحضير الصبغة وتطبيقها، لأنها هي التي تعطي اللون المميز للشعر الذي ترغبين في الحصول عليه مع شعر صحي ومبهر. مكونات صبغ الشعر بني محمر
- قهوة بمقدار ملعقة كبيرة واحدة.
- حناء بمقدار عشر ملاعق وقد تزداد هذه الكمية حسب كثافة الشعر، ولكن يجب أن تتناسب مع نسب باقي المكونات.
- عدد بيضة واحدة نأخذ منها البياض فقط.
- نصف ليمونة.
- خل تفاح ويمكن استخدام الخل الطبيعي العادي.
- نضع في إناء مقدار كوب ماء مغلي جيداً ونضيف إلية القهوة والحناء ويتم مزجهم جيدا حتى يتجانس القوام.
- ثم نضيف ثلاث معالق كبيرة من الخل والنصف ليمونة وبياض البيض، ونعاود المزج مرة أخرى حتى يتجانس القوام تماماً ثم نترك الخليط لمدة نصف ساعة حتى يتخمر.
- باستخدام فرشاة صبغ قومي بتوزيع الخليط على خصل شعرك جيداً، ثم باستخدام غطاء الشعر المخصص للاستحمام غطي شعرك وتركة لمدة ثلاث ساعات.
ثم أشطفي شعرك بماء بارد ثم اغسليه بشامبو مناسب للشعر المصبوغ وبلسم ثم قومي بتصفيفه.
بعد أن تقومي صبغ الشعر بالحناء لون بني محمر، إذا أردتي أن تتخلصي من صبغة الحناء قومي بمزج كمية متساوية من زيت الزيتون وزيت جوز الهند، واتركيهم طوال المساء على شعرك، ثم أشطفي شعرك بالماء والشامبو صباحا، وكرري العملية لمدة ثلاث ليالي متتالية ستختفي أثار صبغة الحناء تماماً، ولا يفضل وضع صبغة الحناء على الشعر وبه زيت فذألك لن يجعل الشعر يكتسب لون الحناء، يفصل قبل البدا في الصبغ بغسل الشعر قبل الصبغ بثلاث أيام ولا تقومي بغسله إلا بعد استخدام الحناء.
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