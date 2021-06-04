كريم بانثينول اقوي كيراتين طبيعي لفرد وتنعيم الشعر الخشن والمجعد في نصف ساعة

كريم بانثينول اقوي كيراتين طبيعي لفرد وتنعيم الشعر، يعتبر شعر المرأة هو تاج رأسها كما يقال، ومن أجل أن تحافظ البنات أو السيدات من مختلف الأعمار على شعرهن يجب عليهن الاهتمام به بشكل كبير جدًا ومراعاة ترطيبة وتغذيته بشكل جيد ويمكنك عمل كيراتين طبيعي منزلى بمكونات سهلة في البيت ، ويعد كريم بانثينول من أكثر أنواع الكريمات التي فادت الشعر بدرجة كبيرة جدًا، فتعددت فوائد واستخدامات هذا الكريم فبدلًا من أنه كان يستعمل على البشرة والجلد فقط، فقد أصبح يستخدم الآن على الشعر أيضًا وقد أعطى نتائج جيدة. كريم بانثينول اقوي كيراتين طبيعي لفرد وتنعيم الشعر كريم بانثينول اقوي كيراتين طبيعي لفرد وتنعيم الشعر المكونات القليل من كريم البانثينول

عدد 2 ملعقة من زيت الزيتون

2 ملعقة من أي نوع من البلسم

2 ملعقة من زيت الخروع وزيت جوز الهند

ملعقة من زيت النعناع لإضافة رائحة جيدة للشعر “حسب الرغبة” طريقة التحضير قومي بخلط البلسم مع كريم البانثينول وقلبيهم جيدًا.

قومي بإضافة زيت الزيتون والخروع وزيت جوز الهند ومن ثم قلبي جيدًا.

يمكنك إضافة زيت النعناع إذا رغبتي في رائحة جيدة للشعر.

قومي بوضع الخليط على الشعر من الجذور وحتى الأطراف.

اغسلي شعرك بعد مرور ساعة على الأقل بالشامبو جيدًا ويفضل استعمال شامبو بانثينول ستكون النتيجة أفضل. فوائد كريم البانثينول للشعر يعمل كريم بانثينول على فرد الشعر الخشن وكذلك فرد التجعيدات.

يساعد الكريم على تطويل الشعر مع استمرار الاستخدام.

هذا الكريم لها عامل كبير جدًا في تطرية الشعر وجعله أكثر لمعانًا وجاذبية.

يتميز استخدامه على المدى البعيد بتنبيت شعر جديد في وفروة الرأس. كيراتين طبيعي منزلى بالبيض فوائد كريم البانثينول للشعركيراتين طبيعي منزلى بالبيض المكونات حبة واحدة من البيض

2 ملعقة من زيت الزيتون

ملعقة من زيت الخروع

ملعقة من زيت اللوز الحلو

قطرات من زيت الياسمين وزيت اللافندر طريقة التحضير قومي بخفق البيضة جيدًا.

ابدأي بإضافة مجموعة الزيوت السابق ذكرها تدريجيًا.

يجب عليك تقليب الخليط بشكل جيد حتى يتم الحصول على قوام كريمي متجانس.

ضعي الخليط ساعة على شعرك كاملًا ومن ثم غطيه.

اغسلي شعرك بشامبو خالي من الصوديوم والسلفات. الوسوم

كريم بانثينول اقوي كيراتين طبيعي لفرد وتنعيم الشعر، يعتبر شعر المرأة هو تاج رأسها كما يقال، ومن أجل أن تحافظ البنات أو السيدات من مختلف الأعمار على شعرهن يجب عليهن الاهتمام به بشكل كبير جدًا ومراعاة ترطيبة وتغذيته بشكل جيد ويمكنك عمل كيراتين طبيعي منزلى بمكونات سهلة في البيت ، ويعد كريم بانثينول من أكثر أنواع الكريمات التي فادت الشعر بدرجة كبيرة جدًا، فتعددت فوائد واستخدامات هذا الكريم فبدلًا من أنه كان يستعمل على البشرة والجلد فقط، فقد أصبح يستخدم الآن على الشعر أيضًا وقد أعطى نتائج جيدة. كريم بانثينول اقوي كيراتين طبيعي لفرد وتنعيم الشعر كريم بانثينول اقوي كيراتين طبيعي لفرد وتنعيم الشعر المكونات القليل من كريم البانثينول

عدد 2 ملعقة من زيت الزيتون

2 ملعقة من أي نوع من البلسم

2 ملعقة من زيت الخروع وزيت جوز الهند

ملعقة من زيت النعناع لإضافة رائحة جيدة للشعر “حسب الرغبة” طريقة التحضير قومي بخلط البلسم مع كريم البانثينول وقلبيهم جيدًا.

قومي بإضافة زيت الزيتون والخروع وزيت جوز الهند ومن ثم قلبي جيدًا.

يمكنك إضافة زيت النعناع إذا رغبتي في رائحة جيدة للشعر.

قومي بوضع الخليط على الشعر من الجذور وحتى الأطراف.

اغسلي شعرك بعد مرور ساعة على الأقل بالشامبو جيدًا ويفضل استعمال شامبو بانثينول ستكون النتيجة أفضل. فوائد كريم البانثينول للشعر يعمل كريم بانثينول على فرد الشعر الخشن وكذلك فرد التجعيدات.

يساعد الكريم على تطويل الشعر مع استمرار الاستخدام.

هذا الكريم لها عامل كبير جدًا في تطرية الشعر وجعله أكثر لمعانًا وجاذبية.

يتميز استخدامه على المدى البعيد بتنبيت شعر جديد في وفروة الرأس. كيراتين طبيعي منزلى بالبيض فوائد كريم البانثينول للشعركيراتين طبيعي منزلى بالبيض المكونات حبة واحدة من البيض

2 ملعقة من زيت الزيتون

ملعقة من زيت الخروع

ملعقة من زيت اللوز الحلو

قطرات من زيت الياسمين وزيت اللافندر طريقة التحضير قومي بخفق البيضة جيدًا.

ابدأي بإضافة مجموعة الزيوت السابق ذكرها تدريجيًا.

يجب عليك تقليب الخليط بشكل جيد حتى يتم الحصول على قوام كريمي متجانس.

ضعي الخليط ساعة على شعرك كاملًا ومن ثم غطيه.

اغسلي شعرك بشامبو خالي من الصوديوم والسلفات.

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